Лето всё

В Новосибирске заканчивается жаркое лето — красивые горожане признались, как проводили горячие дни

Летнее тепло ещё порадует новосибирцев
Летнее тепло ещё порадует новосибирцев

Новосибирцев ждут довольно жаркие выходные — по прогнозам синоптиков, летнее тепло погреет наш город и в августе. Но соцсети уже полны печальной констатации: первые два месяца пролетели как секунда, и суровая зима близко. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ расспросили на улицах Новосибирска прекрасных и стильных горожан — как они проводили тёплые дни и что нужно делать в оставшиеся летние недели, чтобы промозглой осенью не было мучительно больно.

Алёна
Алёна


Алёна, выучилась на агронома, сейчас в поиске будущей профессии: «Я сейчас живу в Питере, а сюда приехала, чтобы погреться и к родным. Санкт-Петербург радует меня работой, архитектурой, а здесь лето — я первый раз искупалась здесь, в Новосибирске. Вы знаете, что в Питере очень плохая погода. Мучительно больно летом без солнца, так что главный совет — сейчас им наслаждаться».


Анна
Анна


Анна, ведущая праздников: «Первый месяц лета я активно работала, а в конце июня я уехала в Анапу с семьёй. Но потом вернулась и продолжаю работать — как и сейчас. Работа доставляет мне большое удовольствие, потому что праздники летом на всяких базах, на море, на дачах — и работаешь, и отдыхаешь. 


Уезжайте на Алтай, ребята! Купайтесь, кушайте фрукты, вдыхайте горный воздух — там очень здорово, красиво. Там должен каждый летом побывать. Мне не грустно, что лето проходит. Кажется, что оно началось у меня ещё в мае, поэтому я уже хочу сентябрь, я устала от лета».


Василий и Павел
Василий и Павел


Василий, выпускник НГУЭУ (туризм), и Павел — занимается семейным бизнесом: «Летом нужно бывать там, куда зовут. Вот позвали тебя на озеро куда-нибудь — даже не думай, ехать надо, всё будет хорошо». Василий: «Летом, а лучше весной, надо найти любимого человека и проводить с ним всё время. Этим летом всё у меня получилось». Павел: «7 августа я улетаю на Камчатку с братом, с друзьями, мы едем на Козельский вулкан, где будет опен-эйр "Высота", а недавно ездил в Белокуриху — там уже раз десятый я был». Василий: «А я 3 недели провёл на Алтае! А потом ухожу в армию, девушка улетает в Москву учиться». 


Анна
Анна


Анна, пиар-менеджер: «Мы месяц провели за границей, уезжали в Европу, отдыхали там, путешествовали. Побывали в Германии: были во Франкфурте, в Кёльне, в Брюсселе. Ещё в Амстердаме и во Франции. Мы даже ничего не планировали, потому что были сложности с визой, а в итоге всё получилось. (М.М.: Были трудности с ребёнком?) На самом деле ребёнок всё хорошо пережил — и перелёт, и смену часовых поясов, и питание. Когда обратно приехали — было немного сложно. 


В августе планируем наслаждаться новосибирским летом, будем гулять с ребёнком в скверах, в парках, на пляж ездить. Погода должна быть хорошая! Нужно побольше гулять и наслаждаться, ловить солнечные дни — их так мало в Сибири. Лучший отдых — это уехать куда-то, но, если не получается, можно и здесь».


Мария, Светлана и Екатерина
Мария, Светлана и Екатерина


Мария, Светлана и Екатерина, работают в финансовой сфере: «Мы отдыхаем, загораем, занимаемся спортом, [ходим на] пляжные вечеринки. Нужно использовать каждый день, не сидеть дома, участвовать в разных мероприятиях: увеселительных и спортивных, познавательных. Не важно, сидишь ты в летнике с кофе или где-то бегаешь в парке, — главное, дома не скучать. У нас такое короткое лето, что если ещё жаловаться на него — совсем грустно станет. И нам ещё повезло в сравнении с Москвой — какое там лето было».


Глеб
Глеб


Глеб, саксофонист: «Я провожу лето за учёбой, занятиями, за постоянным самосовершенствованием, стоя здесь. На самом деле это не очень весело — это как сходить на работу на целый день, на склад погрузить колбасу, тяжёлые ящики, и так каждый день. Это не так уж приятно — когда кто-то говорит: вот я иду на работу, а он стоит играет-развлекается. Но мне будет грустно, что лето закончится, — потому что закончатся и какие-то мои заработки небольшие». 


Катя
Катя


Катя, сотрудница банка: «Первые два месяца лета были достаточно активными: мы каждые выходные ездили на пляж, загорали, питались витамином D и заряжались на целую неделю. А вечерами гуляли по городу — город расцветал, было очень много людей, и много знакомств появилось в этом году. Мы уже купили отпуск в теплые края, чтобы продлить своё лето!».


Светлана
Светлана


Светлана, владелица салона проката платьев, организатор фотосессий: «Лето провожу на пляже — делаю всё для себя любимой, загораю, чтобы зимой можно было вспомнить, что у нас было солнышко в нашей Сибири дорогой. Мастер-классы посещаю, обучение прохожу — занимаюсь развитием своего бизнеса. В августе нужно тоже обязательно принимать много-много солнечных ванн, не забывать о себе красивых, а когда будет хмурая погода — нужно улететь на море. Хотя зиму я тоже люблю, когда большими хлопьями идёт снег и тепло… Люблю зимние виды спорта — сноуборд, а в этом году хочу попробовать себя на горных лыжах». 


Рунар
Рунар


Рунар, специалист в области сертификации продукции: «Летом я много работаю — к сожалению, это отнимает очень много свободного времени. Так уж сложилось, что на свои увлечения я могу отводить мало времени, но сегодня тот день, когда можно отдохнуть! Я мчусь с работы, чтобы собраться быстро на рыбалку! Едем не очень далеко — это буквально в 50 км от города, в сторону Бердска. Нужно минимально проводить лето в четырех стенах, в духоте, больше общаться с друзьями — и набираться позитива, чтобы этого хватило на суровую нехорошую осень».


Виктория и Вероника
Виктория и Вероника


Виктория, руководитель отдела на заводе, с дочерью Вероникой: «Мы вот ходили на кастинг "Ералаша", а сейчас собираем дочь в летний лагерь. У нас в Новосибирске много интересного летом: например, можно прокатиться на кораблике, который отходит от речного вокзала, это не очень дорого. Мы гуляем по улицам, я рассказываю дочери про всякие интересные здания. Люблю рисовать масляными, а ещё работаю в свободное время визажистом. На море мы очень хотели, но у нас не получилось… Очень любим Краснодар, там много фруктов, овощей, за городом очень красиво, в мини-отелях очень уютно».


Анна
Анна


Анна, менеджер: «Летом я совмещаю поездки на дачу и встречи с друзьями, а завтра у нас будет катамаран. И конечно, велик и самокат. Мне его (самокат. — М.М.) подарил муж, чтобы я добиралась до работы — мне недалеко. Детское ощущение от этого, радостное. Летом нужно больше купаться, кататься на великах, больше получать радости с ветерком».


Максим и Илья
Максим и Илья


Максим, специалист в сфере леса для продовольствия, и Илья, интернет-маркетолог: «Первые два месяца прошли довольно хорошо — в работе, было много перестроек, реконструкций. Были затруднения, отдыха получилось мало. Один раз выехали покупаться, и всё». Максим: «Я вот зимой не грущу, потому что люблю сноуборд и всё экстремальное, я больше отдыхаю. А лето — это жара, когда ты не живешь, а существуешь». 

Мария Морсина
Фото Оксаны Козыревой

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