Мать городов сибирских

3 августа в мэрии представили проект реставрации здания на ул. Обской, 4. Красивое кирпичное здание на набережной, где 110 лет назад решилась судьба города как будущей столицы Сибири, станет филиалом Музея Новосибирска. До его открытия летом следующего года в здании сделают дорогой ремонт. Что покажут в новом музее, что изменится в здании и где город возьмёт миллионы, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

«Вообще предложение о размещении здесь музея было озвучено ещё Василием Юрченко, в то время губернатором Новосибирской области, это было 4–5 лет назад. Он просто предложил, спросил, интересно ли нам это. Конечно, интересно!» — рассказала перед презентацией проекта директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Здание на ул. Обской, 4 построено примерно в 1897–1903 годах: тогда его занимало управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Именно здесь 9 декабря 1907 года подписали исторический акт о передаче тогда ещё Новониколаевску земель Алтайского округа — с этого момента город стал независимым городом, а позже и столицей региона.







С набережной здание практически не видно из-за разросшихся клёнов, а лестница находится в аварийном состоянии





Дом на ул. Обской, 4 — единственное здание, которое сохранилось от плотной застройки района набережной. «Оно представляет безусловный интерес, потому что осталось в неизменном виде, практически не тронутым, не подверглось перестройке или надстройке. И конечно, хотелось бы, чтобы это здание историческую функцию продолжало выполнять», — отмечает директор городского музея. На фоне других построек того времени оно выделяется ещё и необычным оформлением: сочетанием красного кирпича и белой деревянной резьбы.







После императорских чиновников в доме на ул. Обской, 4 заседали народные судьи, а последние 20 лет его арендовала Академия предпринимательства. Музею Новосибирска дом передали в конце прошлого года — сюда переехали сотрудники музея, когда в здании на ул. Советская, 24 началась реконструкция. После ремонта здесь откроется филиал музея под названием «Городское начало»: он будет посвящён истории города от эпохи неолита до событий 1917 года и становления советской власти.







Так здание выглядело более 100 лет назад — будку городового на переднем плане обещают восстановить в прежнем виде





За время «академической» аренды к зданию пристроили гараж (сегодня он находится в аварийном состоянии и угрожает старым стенам), а со стороны ул. Большевистской убрали резной фальшбалкон. За год дому должны вернуть тот вид, который запечатлён на открытках и фотографиях начала прошлого века. По ним восстановят и будку городового, в которую даже обещают вернуть самого городового.







Особое внимание авторы проекта обращают на благоустройство территории вокруг будущего филиала музея. «Мы бы хотели, чтобы здание заиграло, чтобы люди обращали на него внимание, — подчёркивает Елена Щукина. — Сегодня идёшь по набережной — здание закрыто деревьями, и как-то не очень хочется туда заходить. Едешь по Большевистской, видишь крышу этого дома, какая-то там белая резьба, ты проносишься на машине — оно не привлекает внимания. Мы считаем, что это неправильно, что это здание должно стать изюминкой набережной».







Эскиз благоустройства и освещения здания на ул. Обской, 4





Чтобы здание было заметно отовсюду, в администрации музея решили убрать несколько ветхих деревьев вокруг. Кроме того, около особняка поставят дюжину высоких фонарей. «Оригинальное решение ламп позволит дать ровное красивое освещение здания, которое будет просматриваться и со стороны Большевистской, и с набережной», — описала решение Щукина.







Во время ремонта в здании сделают перепланировку: сейчас оно для размещения музея не предназначено и больше подходит для учебных заведений.







Схема залов будущего музея





Один из залов полностью посвятят археологии и раннему периоду городской истории. У него будет необычный интерьер: посетителей «спустят под землю», под линию железной дороги. В другом зале опишут быт в деревнях, которые вобрал в себя разросшийся город, — зал будет оформлен как 2 берега Оби и разделён перегородкой-рекой.





Отдельные залы посвятят городскому купечеству и предпринимательству 1900-х годов. Ещё в экспозицию добавят интерактивное пространство о трёх особенностях Новосибирска: его географическом расположении, быстром росте населения и развитии культуры.





Каждая стеклянная ниша будет посвящена разным периодом истории, в них поместят реальные предметы каждой эпохи





Своё место в постоянной выставке займёт и исторический акт 1907 года. Елена Щукина заметила, что в музее, скорее всего, поместят копию — оригинал лежит в Госархиве. «Но это не единственный документ, который является основополагающим для города, — подчеркнула директор музея. — Мы как раз те материалы, которые способствовали формированию нашего города, когда город получил статус безуездного, стал столицей округа, хотим представить, чтобы посетители могли их видеть».







Один из залов, разделённых стеной-рекой, посвятят деревням, расположенным на разных берегах Оби, из которых впоследствии вырос город





При этом в музее обещают, что выставка не будет обычной — с витринами, на которые можно только смотреть. «Наша задача — не просто познакомить с предметами, которые бытовали в то время, но и сделать так, чтобы люди могли познакомиться, попробовать, как люди жили в то время, — объясняет Елена Щукина. — Как это было, какова была повседневность в то время, как была организована жизнь, как они кушали, учились, отдыхали. Чтобы человек зашёл и погрузился в мир тех лет. Мы хотим предусмотреть несколько разных зон, в которых человек мог бы не только посмотреть, попробовать, к чему-то прикоснуться, но и предусматриваем фотозоны, интерактивные моменты».







Все работы планируется завершить к 125-летию Новосибирска. Их оценивают примерно в 2,5 млн руб., из которых 1 млн руб. на новый музей пожертвовал Альфа-Банк, — по словам Щукиной, эти средства пойдут на фасады и освещение здания. Торги на первый этап работ стоимостью более 906 тыс. руб. объявили 3 августа.







В части музея, посвящённой купечеству, частично восстановят типичный для того времени интерьер домов и виды улиц





«Альфа-Банк и Музей города Новосибирска сотрудничают уже несколько лет», — подтвердили в банке. Среди совместных проектов — выставка к 50-летию со дня первого полёта человека в космос, к 200-летию Отечественной войны 1812 года и другие.





В будущем новый музей станет частью огромной музейной зоны — исторического квартала под открытым небом в районе ул. Большевистской, отметил глава областного управления охраны памятников Александр Кошелев. «Мы начинаем реставрационные работы конторы инженера Будагова (на ул. Большевистской, 7. — Л.П.), — рассказал он. — Там музей будет связан с деятельностью первых строителей [города]. Жители и гости города получат очень интересный музейный комплекс, совмещённый с возможностью отдохнуть на Михайловской набережной».





Торги на реставрацию конторы Будагова объявили 2 августа. Согласно документам закупки, здание восстановят полностью, вплоть до окон, дверей и резного декора фасада, сделают тротуары, дорожки, газоны. На работы выделено 10,7 млн руб., но удастся ли открыть этот музей одновременно с «Городским началом», пока неизвестно.





Здание станет частью музейного комплекса под открытым небом «Городское начало», куда также войдёт музей, посвящённый первым городским строителям, — для него реставрируют здание конторы инженера Будагова





По словам Елены Щукиной, в перспективе оба музея соединят пешеходным мостиком. Ещё к дому на ул. Обской, 4 хотят вернуть автобусную остановку «Парк "Городское начало"», добавила она.





Главной угрозой для планов городских музейщиков может стать строительство 4-го моста через Обь, который как раз представили на этой неделе. По проекту эстакада пройдёт рядом с будущим комплексом.





«У нас опасения появились, когда установили памятник Александру III — уже тогда про мост говорили, — поделилась Елена Щукина. — Но что есть, то есть. Да, не очень комфортно, но парк "Городское начало" никто не отменит».





Впрочем, Александр Кошелев заверил, что историческому зданию будущая стройка моста не угрожает. «Когда разрабатывался проект строительства, проектировщики запрашивали информацию об объектах культурного наследия, которые попадают в зону строительства, мы давали информацию по Обской, 4, по тем ограничениям, которые установлены на территории охранных зон, — рассказал он. — В этом отношении проект разработан с обеспечением физической сохранности, непосредственных рисков мы не видим».