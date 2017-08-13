«Я паркуюсь как чудак»: чиновничьи Camry OOO на тротуарах Академа

Чёрная «Камри» ООО особой важности, и что позволяют себе владельцы «дьявольских» номеров 666

В 34-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чиновничьи машины оккупируют тротуары, джипы стоят на пешеходных дорожках, а с номером 666 ничего не страшно





Начинаем выпуск с прекрасных чиновничьих чёрных автомобилей. Вот две «Тойоты Камри» с номерами ООО удобно расположились в пешеходной зоне. «Башни "Технопарка", Академогородок. Почему если ты чиновник с машиной на номерах О006ОО и О523ОО, то нужно парковаться именно перед входом в "Технопарк", на площадке, а не на парковке, которых огромное множество вокруг. Для чего заезжать?» — вопрошает читатель Сергей.









«Во дворе дома по адресу Кошурникова, 2/1 постоянно паркуется данная машина. В дождь — это единственное место, где можно пройти, так как дорогу заливает и там по щиколотку в воде. В один такой прекрасный ливень из-за этого "чудака" мне, беременной девушке, пришлось насквозь промочить ноги и обувь! Страшно подумать о тех, кто гуляет с колясками», — переживает читательница Ирина.













«Улица Ядринцевская, напротив музыкального колледжа. Два автомобиля припаркованы у Центрального парка, правыми колесами заехав на газон. Сделал замечание водителям, пообещали исправиться!» — ведёт активную работу с водителями Владимир.













«Вот так был припаркован автомобиль у дома по адресу улица Бориса Богаткова, 177. Вам нужно выйти из подъезда? Это ваши проблемы. Нужно выйти с коляской? Это вдвойне ваши проблемы!» — рассказывает Ксения.













В Академгородке любят парковаться в зелёной зоне.













Красный проспект. С «дьявольским» номером 666 можно всё.













«Данные машины принадлежат гражданам, которые регулярно приезжают на стадион возле вечерней школы № 35 "погонять мяч". При этом их совершенно не заботит, что машины мешают проходу пешеходов и создают опасность наезда, так как загораживают видимость. Написано обращение в ГИБДД», — читатель Павел предпочитает действовать, а не ворчать.













«Эта "Мазда" стоит на газоне во дворе дома по улице Сакко и Ванцетти, 42», — информирует Иван.















Ничего необычного — просто Land Cruiser, просто тротуар.













«Новогодняя, 13, первый подъезд. Сложил зеркало, чтобы удобней было проходить. Соседи, видно, не возмущаются», — рассуждает читатель Константин.















«На Вокзальной магистрали водитель заехал на тротуар, хотя было много мест, включая карман около ТЦ Windsor», — пишет нам Михаил.















Ну а некоторые автолюбители всегда имеют собственное мнение и идут «против шерсти». «Парковка возле ГПНТБ. Все машины стоят рядами, а Suzuki поперёк», — заметила непорядок Татьяна.











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