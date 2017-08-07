Старики-разбойники

Изучающий городские легенды американский сайт опубликовал статью, посвящённую знаменитому полёту Валентина Привалова под Коммунальным мостом в Новосибирске 50 лет назад. Нью-йоркские журналисты назвали историю фальшивкой, а также поделились ещё одной интересной, но сомнительной находкой. Оказалось, тогдашние газеты писали о пьянице, который угнал и опрокинул трамвай. Новосибирские краеведы развели руками, и НГС.НОВОСТИ обратились за помощью к читателям. Благодаря вашей помощи мы нашли новосибирца Сергея Таушканова, который видел не только угнанный трамвай, но и легендарный полёт под мостом. Подробности обеих историй, а также газетные заметки полувековой давности изучила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Исследование американских журналистов опубликовали в издании Snopes в конце июля. Они подробно разобрали свидетельства о полёте Валентина Привалова под Коммунальным мостом в июне 1965 года и сделали вывод, что эта история — не больше чем выдумка. Среди источников фигурировала заметка из луизианской газеты, в которой упоминалось ещё два случая новосибирского хулиганства тем же летом: угоны трамвая и самолёта.





На следующий день после публикации заметки на НГС.НОВОСТИ в редакцию обратился новосибирец Сергей Таушканов — оказалось, он помнит подробности случая с угнанным трамваем. В то время ему было 10 лет. Он рассказал, что в один из дней ехал с семьёй на городской пляж и на перекрестке с ул. Зыряновской увидел опрокинутый трамвай.





Сергей Таушканов в 1960-х годах

«Я помню это всё прекрасно. Мы тогда жили у сада Мичуринцев. И вот как раз на повороте с Гурьевской на Зыряновскую трамвай как ехал, так и выскочил. Там был ров водозащитный, чтобы на железную дорогу вода не стекала, он поперёк этой канавы как раз был.





Одна тележка трамвая [опрокинулась] на одну сторону, другая — на другую. По этому трамваю я лазил, когда он там брошенный стоял.





И потом взрослые говорили с места событий, что там 2 пьяных слесаря угнали трамвай и потом на ходу выпрыгнули. Вроде бы один получил травму позвоночника. Я трамвай отлично помню: он был ещё старый, лежал там неделю или две», — вспоминает Сергей Таушканов. Что стало со вторым слесарем, свидетель не знает, но помнит, что трамвай новосибирцы угнали ночью и пассажиров в нём не было.







Таушканов подтвердил, что это событие действительно случилось примерно в то же время, когда Привалов летал под мостом. Об этом писали и в прессе: «Свидетели рассказывали, что за Приваловым столб воды поднялся, когда он над водой летел. Взрослые говорили, я хорошо запомнил. И в "Вечёрке" (газета «Вечерний Новосибирск». — Н.Г.)





статья по этому поводу была или фельетон: "Мы, трамвайщики, чем хуже лётчиков?".





У меня отец эту статью читал, мне тогда это неинтересно было, я уже не помню содержание. Это был 1965 год».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ за доказательствами отправилась в архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Единственное упоминание о трамвае и самолёте нашлось в «Известиях» за 29 августа 1965 года. По всей видимости, именно об этой заметке говорили американские журналисты и Сергей Таушканов.





Заметка о трамвае в газете «Известия» за 29 августа 1965 года





Заметка спецкорра В.Давыдченкова вышла в воскресенье под заголовком «И смех, и грех. Украли трамвай». Судя по первому предложению, в то время в городе происходила масса забавных случаев:





«В последнее время в Новосибирске появились шутники, которые стали веселить горожан оригинальными поступками. Недавно бывший слесарь Октябрьского трамвайного депо Власов зашёл на территорию парка пообедать. Его трапеза несколько затянулась: начав в полдень, он с трудом закончил её к 11 часам вечера. Когда Власов вышел из буфета, его игривое настроение соответствовало дозе выпитого вина. Осмотревшись вокруг, он решил позабавить своих недавних сослуживцев чем-нибудь необычным. Рядом стояли трамвайные поезда. Шутник залез в первый попавшийся вагон, благополучно миновал проходную, контрольный пост и вырвался на оперативный простор. По пути он посадил к себе какую-то подгулявшую компанию и помчался дальше.





Пассажиры на остановках, заметив ошалело несущийся трамвай, прятались в подъезды зданий. А из вагона доносился неудержимый хохот.





На этом шутка не закончилась. Власов направил поезд под уклон, а сам выпрыгнул. За ним последовали и другие. На конечной остановке вагоны опрокинулись, выворотив рельсы...» — пишет Давыдченков.





Трамваи в 1964 году на Площади Калинина





Автор заметки возмущённо спрашивает: «Как же мог совершенно посторонний человек угнать из парка трамвай?». И тут же находит ответ. Оказывается, и дежурные, и сторожа, и диспетчеры только регулярно отмечались в журнале: «"Присутствовал на посту", но ведь присутствовать и работать — не одно и то же».





Во второй половине текста Давыдченков переходит к другим хулиганам — Привалову и авиамеханику Токареву, который угнал Ил-14 в аэропорту Толмачёво: «Случай в трамвайном парке здорово задел самолюбие новосибирских авиаторов. "Чем мы хуже трамвайщиков!" — воскликнули они. И вскоре





в один из жарких дней из облаков вынырнул самолёт, он снизился до нескольких метров над гладью Оби и взял курс к Коммунальному мосту.





Рядом расположен городской пляж. Люди, наслышанные про случай с трамваем, стали поспешно покидать реку: "Бог его знает, что задумал очередной шутник". Лавируя между опорами, пилот Привалов блистательно, как утверждают специалисты, повёл самолёт под мостом».





Заметка заняла место на последней полосе рядом с погодой, рубрикой «В кругу семьи» и программой телепередач





Об угоне самолёта журналист «Известий» написал совсем немного. По его словам, техник Токарев пришёл на смену, взял ключ от самолёта Ил-14, завёл мотор и начал кататься по полю аэропорта. Спустя время его остановил руководитель полётов по фамилии Корнеев.





«Но факт остаётся фактом: и здесь такая обстановка, при которой каждый может взять ключ от самолёта и беспрепятственно отправиться в путь», — заключает автор заметки и добавляет в конце просьбу к новосибирцам отказаться от хулиганства.





НГС.НОВОСТИ продолжают восстанавливать картину событий лета 1965 года в Новосибирске, полного курьёзных случаев. Если вы или ваши родные что-то знают о судьбе слесаря Власова и техника Токарева — напишите нам на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.