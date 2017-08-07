Старики-разбойники
НГС нашёл свидетеля невероятных хулиганств из 1960-х — тогда новосибирцы угоняли самолёты и трамваи
Изучающий городские легенды американский сайт опубликовал статью, посвящённую знаменитому полёту Валентина Привалова под Коммунальным мостом в Новосибирске 50 лет назад. Нью-йоркские журналисты назвали историю фальшивкой, а также поделились ещё одной интересной, но сомнительной находкой. Оказалось, тогдашние газеты писали о пьянице, который угнал и опрокинул трамвай. Новосибирские краеведы развели руками, и НГС.НОВОСТИ обратились за помощью к читателям. Благодаря вашей помощи мы нашли новосибирца Сергея Таушканова, который видел не только угнанный трамвай, но и легендарный полёт под мостом. Подробности обеих историй, а также газетные заметки полувековой давности изучила корреспондент НГС.НОВОСТИ.
Исследование американских журналистов опубликовали в издании Snopes в конце июля. Они подробно разобрали свидетельства о полёте Валентина Привалова под Коммунальным мостом в июне 1965 года и сделали вывод, что эта история — не больше чем выдумка. Среди источников фигурировала заметка из луизианской газеты, в которой упоминалось ещё два случая новосибирского хулиганства тем же летом: угоны трамвая и самолёта.
На следующий день после публикации заметки на НГС.НОВОСТИ в редакцию обратился новосибирец Сергей Таушканов — оказалось, он помнит подробности случая с угнанным трамваем. В то время ему было 10 лет. Он рассказал, что в один из дней ехал с семьёй на городской пляж и на перекрестке с ул. Зыряновской увидел опрокинутый трамвай.
«Я помню это всё прекрасно. Мы тогда жили у сада Мичуринцев. И вот как раз на повороте с Гурьевской на Зыряновскую трамвай как ехал, так и выскочил. Там был ров водозащитный, чтобы на железную дорогу вода не стекала, он поперёк этой канавы как раз был.
Одна тележка трамвая [опрокинулась] на одну сторону, другая — на другую. По этому трамваю я лазил, когда он там брошенный стоял.
И потом взрослые говорили с места событий, что там 2 пьяных слесаря угнали трамвай и потом на ходу выпрыгнули. Вроде бы один получил травму позвоночника. Я трамвай отлично помню: он был ещё старый, лежал там неделю или две», — вспоминает Сергей Таушканов. Что стало со вторым слесарем, свидетель не знает, но помнит, что трамвай новосибирцы угнали ночью и пассажиров в нём не было.
Таушканов подтвердил, что это событие действительно случилось примерно в то же время, когда Привалов летал под мостом. Об этом писали и в прессе: «Свидетели рассказывали, что за Приваловым столб воды поднялся, когда он над водой летел. Взрослые говорили, я хорошо запомнил. И в "Вечёрке" (газета «Вечерний Новосибирск». — Н.Г.)
статья по этому поводу была или фельетон: "Мы, трамвайщики, чем хуже лётчиков?".
У меня отец эту статью читал, мне тогда это неинтересно было, я уже не помню содержание. Это был 1965 год».
Корреспондент НГС.НОВОСТИ за доказательствами отправилась в архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Единственное упоминание о трамвае и самолёте нашлось в «Известиях» за 29 августа 1965 года. По всей видимости, именно об этой заметке говорили американские журналисты и Сергей Таушканов.
Заметка спецкорра В.Давыдченкова вышла в воскресенье под заголовком «И смех, и грех. Украли трамвай». Судя по первому предложению, в то время в городе происходила масса забавных случаев:
«В последнее время в Новосибирске появились шутники, которые стали веселить горожан оригинальными поступками. Недавно бывший слесарь Октябрьского трамвайного депо Власов зашёл на территорию парка пообедать. Его трапеза несколько затянулась: начав в полдень, он с трудом закончил её к 11 часам вечера. Когда Власов вышел из буфета, его игривое настроение соответствовало дозе выпитого вина. Осмотревшись вокруг, он решил позабавить своих недавних сослуживцев чем-нибудь необычным. Рядом стояли трамвайные поезда. Шутник залез в первый попавшийся вагон, благополучно миновал проходную, контрольный пост и вырвался на оперативный простор. По пути он посадил к себе какую-то подгулявшую компанию и помчался дальше.
Пассажиры на остановках, заметив ошалело несущийся трамвай, прятались в подъезды зданий. А из вагона доносился неудержимый хохот.
На этом шутка не закончилась. Власов направил поезд под уклон, а сам выпрыгнул. За ним последовали и другие. На конечной остановке вагоны опрокинулись, выворотив рельсы...» — пишет Давыдченков.
Автор заметки возмущённо спрашивает: «Как же мог совершенно посторонний человек угнать из парка трамвай?». И тут же находит ответ. Оказывается, и дежурные, и сторожа, и диспетчеры только регулярно отмечались в журнале: «"Присутствовал на посту", но ведь присутствовать и работать — не одно и то же».
Во второй половине текста Давыдченков переходит к другим хулиганам — Привалову и авиамеханику Токареву, который угнал Ил-14 в аэропорту Толмачёво: «Случай в трамвайном парке здорово задел самолюбие новосибирских авиаторов. "Чем мы хуже трамвайщиков!" — воскликнули они. И вскоре
в один из жарких дней из облаков вынырнул самолёт, он снизился до нескольких метров над гладью Оби и взял курс к Коммунальному мосту.
Рядом расположен городской пляж. Люди, наслышанные про случай с трамваем, стали поспешно покидать реку: "Бог его знает, что задумал очередной шутник". Лавируя между опорами, пилот Привалов блистательно, как утверждают специалисты, повёл самолёт под мостом».
Об угоне самолёта журналист «Известий» написал совсем немного. По его словам, техник Токарев пришёл на смену, взял ключ от самолёта Ил-14, завёл мотор и начал кататься по полю аэропорта. Спустя время его остановил руководитель полётов по фамилии Корнеев.
«Но факт остаётся фактом: и здесь такая обстановка, при которой каждый может взять ключ от самолёта и беспрепятственно отправиться в путь», — заключает автор заметки и добавляет в конце просьбу к новосибирцам отказаться от хулиганства.
НГС.НОВОСТИ продолжают восстанавливать картину событий лета 1965 года в Новосибирске, полного курьёзных случаев. Если вы или ваши родные что-то знают о судьбе слесаря Власова и техника Токарева — напишите нам на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
Наталья Гредина
Фото предоставлены Музеем Новосибирска (1, 4), Сергеем Таушкановым (2); Натальи Грединой (3, 5).