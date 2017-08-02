«По ночам слышно, как стены двигаются»

В 80-летнем общежитии на ул. Серафимовича 30 комнат с молодыми семьями и стариками. Часть живут в общаге по найму, другие добровольно купили тут квартиры. Одна кухня и душ на весь дом, лопающиеся трубы с нечистотами и стены, которые уходят под землю и трещат по ночам. Сносить дом нельзя — его износ по документам слишком мал. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в гостях у жильцов разваливающегося барака.





Барак на ул. Серафимовича, 7 считается общежитием — в 30 комнатах живут по 2-3 человека. «Я не разрешаю вам тут снимать. Вон дома соседние идите и снимайте», — преградила вход в общагу корреспонденту НГС.НОВОСТИ заведующая Светлана Нестерова. Она заявила, что в доме у них всё хорошо, и отказалась от дальнейших разговоров.











Дому почти 80 лет, раньше тут жили работники некогда огромного завода «Сибтекстильмаш». Завода уже нет, а многие комнаты приватизированы или проданы новым хозяевам. Живут здесь в основном те, кто не может заплатить за покупку своего угла больше 500–900 тыс. руб. — цена комнаты зависит от площади.











Несмотря на то что часть жилья уже давно не в муниципальной собственности, в общежитии есть заведующая и вахтёр. Статус общаги жильцов уже давно не устраивает — но как от него избавиться, сами они не знают. В мэрии корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что дом мог бы стать жилым и по инициативе обитателей. Но для этого надо собрать целый пакет заключений — от МЧС до экспертов по техническому состоянию дома.











«Одним из основных условий для предотвращения возможного конфликта между собственниками и нанимателями [является] наличие обязательного набора помещений в квартирах: кухня, туалет, душевая или ванная комната, после изменения статуса дома», — заметили в мэрии. Условие невыполнимо — на всю общагу один душ, одна кухня и 4 туалетные кабины.











Семья Елены Скорик купила комнату в 2010 году за 450 тыс. руб. Говорят, сразу сделали в своём «углу» капитальный ремонт. А уже через полтора года всё стало рушиться: потрескались стены, а пластиковые окна перекосило так сильно, что лопнули стеклопакеты.









«У нас дверь не закрывается нормально оттого, что всё перекосило. Одно время пришлось даже навешивать снаружи амбарный замок. Столько денег потратили на ремонт, жалко очень», — вздыхает Елена. «А в позапрошлом году на Пасху дом двинулся, и гардина [с потолка] упала. Чуть ребёнку по голове не попала», — добавил её муж.











«В декабре прошлого года просыпаюсь ночью, вода капает [с потолка]. Подумала, дождь идёт. Спускаю ноги на пол, а там вода — прорвало трубу. И по всем стенам пошёл кипяток. Вот только ремонт сделали после всего этого», — рассказала жительница другой квартиры, Ольга Шипилова. Ольга с мужем приехали в Новосибирск из области — денег хватило только на эту комнату. Сейчас Шипиловы ждут ребёнка.











«Мы боимся, что на голову нам когда-нибудь рухнет потолок. По ночам хорошо слышны щелчки от двигающихся стен», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из жителей барака. Пол в части здания с душем, туалетами и прачечными перекошен сильнее всего. Одним краем здание медленно уходит под землю, как тонущий корабль — под воду. Снаружи осыпается кирпичный фундамент, а лопнувшие брусья трухлявые изнутри.











В начале июля в доме прорвало канализацию. Жильцы считают, что постепенно уходящий в землю дом сам расплющил трубы. Нечистоты сразу затопили душевую, вспоминает жилец Геннадий Рудов. Соседи заметили аварию достаточно быстро — вызвали ремонтников и стали лопатами вычерпывать содержимое труб.











Геннадий Рудов рассказывает, как приехавшие для ремонта прогнившего пола строители удивились, как сильно в доме качаются стены. Со словами «Нас же придавит» рабочие уехали, утверждает жилец дома. Стены потом укрепляла другая бригада, а пол засыпали песком и залили цементом. «Это — на время», — уверен Геннадий.











Мэрия в официальном ответе пояснила, что ремонт после июльской аварии выполнен на 75 %, а завершён будет до 10 августа. По данным городских властей, здание по состоянию на 2014 год физически изношено на 58 % — поэтому для проживания пригодно, о сносе речи идти не может. Жильцы удивляются и утверждают, что раньше износ оценивали в более чем 70 %, а независимая экспертиза, которую они проводили сами, вообще установила, что жить тут «нежелательно».











«Вот это вот "нежелательно", видимо, и позволяет нас здесь оставлять», — вздыхают жильцы. Геннадий Рудов показывает, как здание периодически стягивают балками. Одна из первых стяжек на стенах дома появилась ещё до того, как Геннадий в нём поселился, — 23 года назад.







27 августа в одном подобном бараке мэрия согласилась выкупить квартиры трёх оставшихся семей — после того как на здание совершили налёт воры, вынесшие оттуда батареи.