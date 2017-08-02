Электричка с рулём

Новая дешёвая Tesla за 2 миллиона — кому она нужна и автомобиль ли это для Сибири

До недавнего времени электрокары Tesla оставались этакими забавными игрушками для обеспеченной и продвинутой публики. О подлинно массовом использовании машин речь не шла не только в России, но и в Соединенных Штатах. И вот с выходом компактной и доступной модели Tesla Model 3 производитель надеется завоевать значимую долю автомобильного рынка. Возможно, электрокары появятся и у нас — не ради забавы, а жизни для. Подробности о Tesla Model 3 в обзоре Дмитрия Косенко.

Электричка с рулём (фото)


Официальная презентация новой Model 3 прошла прямо на территории завода Tesla в Калифорнии, а не где-нибудь на выездном шоу. Глава компании Илон Маск заявил, что его команде удалось собрать 500 000 предварительных заказов на этот автомобиль и планы на захват своей доли глобального авторынка у них серьёзные.



Электричка с рулём (фото)


Tesla Model 3 оказался небольшим автомобильчиком с «лицом» рыбки-гупёшки, похожим то ли на Porsche, то ли на современные Toyota, то ли на Mazda. По размерам это примерно как Skoda Oktavia — длина 4694 мм, ширина 1849 мм, высота 1443 мм. Правда, электрокар весит побольше — 1,6 тонны.



Электричка с рулём (фото)


Сзади из-за ската крыши машинка похожа на хетчбэк, однако это даже не лифтбэк, а самый настоящий седан. Багажник у него открывается без стекла. 



Электричка с рулём (фото)


Кстати, в передней части тоже есть небольшой багажничек, мотор-то отсутствует.



Электричка с рулём (фото)


Конечно же, автомобиль не может обойтись без силовой установки — электродвигатель, который установлен здесь на задней оси, развивает 238 сил и 430 Н•м крутящего момента. «Сотню» машина берёт за 5,6 сек и разгоняется до 210 км/ч. В базе здесь установлена литий-ионная батарейка с запасом хода на 354 км. За доплату можно заказать батарею на 500 км хода. 



Электричка с рулём (фото)


В салоне здесь всё по простому — руль, планшет, деревянная доска по передней панели. За минимализм «Теслу» уже успели поругать, ведь от интерьера владелец машины тоже хочет получать эмоции. 



Электричка с рулём (фото)


В базовой версии автомобиля уже имеются: Wi-Fi-точка, USB-розетки, Bluetooth, камера заднего вида, 8 подушек безопасности, датчики давления в шинах, система удержания полосы, система стабилизации, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, бесключевой доступ, мультимедийная система с навигацией. И вот в таком виде автомобиль стоит 35 000 долл. США, что по текущему курсу составляет 2,12 млн руб. 



Электричка с рулём (фото)


Как и во всей автоиндустрии, Tesla получает деньги с клиентов за дополнительные опции. С более мощной батареей автомобиль будет стоить уже 44 000 долл. США (2,67 млн руб). Ну а за автопилот, который сам едет и паркуется, надо доплатить еще 8000 долл. — тогда будут функционировать активный радар, 8 камер и 12 сонаров. Такой вариант потянет уже на  3,15 млн руб.



Электричка с рулём (фото)


Вернемся к базе. Современный электрокар Tesla 2,12 млн руб. — это уже весьма интересное предложение. И многие автолюбители и в Москве, и в Сибири, имеющие постоянный доступ к электросети для подзарядки, наверняка бы задумались о приобретении такой машины. Пусть бы даже пробег в морозы сокращался до 150–200 км в сутки. 


В целом Tesla — это уже в большей степени гаджет, электроприбор, а не автомобиль. Во владении им пропадает целый пласт традиционных автомобильных проблем и хлопот — бензин, масла, прогрев, выхлопные газы, ремонты ДВС и трансмиссии. Правда, пропадает и часть автомобильных эмоций.


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Дмитрий Косенко
Фото tesla.com

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