Трансляция празднования Дня ВДВ в Новосибирске — с концертами, гуляньями и кутежами без фонтанов

В Новосибирске с утра 2 августа заметно прибавилось людей в тельняшках и голубых беретах — а это значит, что город снова захвачен весёлыми десантниками. НГС.НОВОСТИ ведут онлайн-трансляцию хода праздника — как в его официальной, так и в народной версии. Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru , через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000.

Трансляция обновляется

В Новосибирске потихоньку начинается празднование Дня ВДВ. Читатели НГС рассказывают, что первые люди в тельняшках и беретах появились на улицах сразу после полуночи. Сейчас десантники тянутся к Центральному парку — там будет официальная часть. А после обеда десантура традиционно придёт на набережную Оби (несмотря на то, что она осталась без асфальта и перегорожена рабочими). Напомним, сегодня в Новосибирске отключили фонтаны — а погоду обещают очень жаркой.





11:56

Колонны с флагами едут по всем городским магистралям. Вот ещё одно фото, на этот раз с ул. Немировича-Данченко. Спасибо нашей читательнице Юлии.





ВДВшники в Кировском районе Новосибирска





11:51

УАЗ с десантниками на крыше замечен в районе ул. Плановой — это фото нам прислал читатель Дмитрий. Берите пример.





Кажется, утром этот же УАЗ колесил по Станиславского. Фото читателя НГС





11:31

Интерактив из Центрального парка — «За ВДВ!». Сегодня эту фразу можно услышать в Новосибирске чуть ли не чаще, чем простое приветствие.









Напоминаем, что вы можете запросто поздравить друзей и сослуживцев с праздником у нас на сайте. Пишите на почту редакции news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000. Поздравим, нам несложно!





11:11

Включаем видеотрансляцию из Центрального парка — тут людно.









11:07

Перемещаемся в Центральный парк — сюда уже подъехал мэр Анатолий Локоть. Напомним, в прошлом июле он прыгнул с парашютом — десантники зауважали.





С прошлого года Анатолий Локоть тоже немного десантник. Фото Кирилла Шматкова





В делегации из мэрии также замечена руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. Фото Кирилла Шматкова





10:29

У монумента Славы десятки людей в тельняшках, некоторые уже весёлые. Они уговаривают нашего фотографа Густаво Зырянова (несмотря на фамилию, он чистый аргентинец) идти служить в ВДВ. Он вроде не против, но в ответ на предложения отвечает на чистом испанском. Всё мирно и спокойно.





День ВДВ у монумента Славы. Фото Кирилла Шматкова





10:13

Так! Прямое включение с монумента Славы.









10:06

К монументу Славы подтягивается всё больше людей — многие десантники приходят с семьями.





День ВДВ стал семейным праздником. Фото Кирилла Шматкова





10:00

Сюда же подъехали байкеры. Они без тельняшек, но с флагом Воздушно-десантных войск.





Сегодня с флагами ВДВ по Новосибирску ездят даже байкеры. Фото Кирилла Шматкова





09:50

Уже с утра на дорогах встречаются машины с символикой праздника, например, такая «ГАЗель» в обычные дни развозит стройматериалы, судя по надписи на кузове, но сегодня она в тельняшке, как и её водитель.





Праздничная «ГАЗель» в пробке на левом берегу. Фото Кирилла Шматкова





09:55

Наш корреспондент оказался у монумента Славы, где через 10 минут начнётся торжественное возложение цветов — проехал кортеж из десантников в открытом кузове грузовика, задорно сигналя и выкрикивая прохожим: «За ВДВ!».



