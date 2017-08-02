День ВДВ

Трансляция празднования Дня ВДВ в Новосибирске — с концертами, гуляньями и кутежами без фонтанов

День ВДВ (онлайн-репортаж)

В Новосибирске с утра 2 августа заметно прибавилось людей в тельняшках и голубых беретах — а это значит, что город снова захвачен весёлыми десантниками. НГС.НОВОСТИ ведут онлайн-трансляцию хода праздника — как в его официальной, так и в народной версии. Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000.

Трансляция обновляется

В Новосибирске потихоньку начинается празднование Дня ВДВ. Читатели НГС рассказывают, что первые люди в тельняшках и беретах появились на улицах сразу после полуночи. Сейчас десантники тянутся к Центральному парку — там будет официальная часть. А после обеда десантура традиционно придёт на набережную Оби (несмотря на то, что она осталась без асфальта и перегорожена рабочими). Напомним, сегодня в Новосибирске отключили фонтаны — а погоду обещают очень жаркой


Колонны с флагами едут по всем городским магистралям. Вот ещё одно фото, на этот раз с ул. Немировича-Данченко. Спасибо нашей читательнице Юлии.


ВДВшники в Кировском районе Новосибирска
ВДВшники в Кировском районе Новосибирска


УАЗ с десантниками на крыше замечен в районе ул. Плановой — это фото нам прислал читатель Дмитрий. Берите пример.


Кажется, утром этот же УАЗ колесил по Станиславского. Фото читателя НГС
Кажется, утром этот же УАЗ колесил по Станиславского. Фото читателя НГС


Интерактив из Центрального парка — «За ВДВ!». Сегодня эту фразу можно услышать в Новосибирске чуть ли не чаще, чем простое приветствие.



Напоминаем, что вы можете запросто поздравить друзей и сослуживцев с праздником у нас на сайте. Пишите на почту редакции news@ngs.ru, через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000. Поздравим, нам несложно!


Включаем видеотрансляцию из Центрального парка — тут людно. 



Перемещаемся в Центральный парк — сюда уже подъехал мэр Анатолий Локоть. Напомним, в прошлом июле он прыгнул с парашютом — десантники зауважали.


С прошлого года Анатолий Локоть тоже немного десантник. Фото Кирилла Шматкова
С прошлого года Анатолий Локоть тоже немного десантник. Фото Кирилла Шматкова


В делегации из мэрии также замечена руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. Фото Кирилла Шматкова
В делегации из мэрии также замечена руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. Фото Кирилла Шматкова


У монумента Славы десятки людей в тельняшках, некоторые уже весёлые. Они уговаривают нашего фотографа Густаво Зырянова (несмотря на фамилию, он чистый аргентинец) идти служить в ВДВ. Он вроде не против, но в ответ на предложения отвечает на чистом испанском. Всё мирно и спокойно.


День ВДВ у монумента Славы. Фото Кирилла Шматкова
День ВДВ у монумента Славы. Фото Кирилла Шматкова


Так! Прямое включение с монумента Славы. 



К монументу Славы подтягивается всё больше людей — многие десантники приходят с семьями. 


День ВДВ стал семейным праздником. Фото Кирилла Шматкова
День ВДВ стал семейным праздником. Фото Кирилла Шматкова


Сюда же подъехали байкеры. Они без тельняшек, но с флагом Воздушно-десантных войск.


Сегодня с флагами ВДВ по Новосибирску ездят даже байкеры. Фото Кирилла Шматкова
Сегодня с флагами ВДВ по Новосибирску ездят даже байкеры. Фото Кирилла Шматкова


Уже с утра на дорогах встречаются машины с символикой праздника, например, такая «ГАЗель» в обычные дни развозит стройматериалы, судя по надписи на кузове, но сегодня она в тельняшке, как и её водитель.


Праздничная «ГАЗель» в пробке на левом берегу. Фото Кирилла Шматкова
Праздничная «ГАЗель» в пробке на левом берегу. Фото Кирилла Шматкова


Наш корреспондент оказался у монумента Славы, где через 10 минут начнётся торжественное возложение цветов — проехал кортеж из десантников в открытом кузове грузовика, задорно сигналя и выкрикивая прохожим: «За ВДВ!».


НГС.НОВОСТИ
Главное фото Ольги Бурлаковой

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