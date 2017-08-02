Притон революции

Сибирячка обеспокоилась судьбой дома революционерки Дуси Ковальчук: здание, считает она, нужно срочно спасать. Соседи революционного дома подпольщицу Евдокию, конечно, не застали, но помнят бурные вечеринки в нём и говорят, что даже сауна его исторической ценности не изменила. Нужно ли спасать дом Дуси Ковальчук, зачем городу музей Гражданской войны и что скрывают ворота исторического здания, выяснили корреспонденты НГС.НОВОСТИ.

Дом революционерки, давшей имя (и фамилию) одной из крупнейших новосибирских улиц, скрывается в плотной городской застройке недалеко от железнодорожного вокзала





Жительница Ленинского района предложила властям спасти дом Дуси Ковальчук — новосибирской революционерки, именем которой названа одна из крупнейших городских улиц. Об идее горожанки по имени Анжелика на странице проекта «125 идей для Новосибирска» в Facebook сообщили организаторы конкурса, который мэрия проводит к юбилею города в 2018 году.







«По словам автора идеи, одно из подразделений областного правительства в настоящее время пытается частично отремонтировать здание и сдать его в аренду третьим лицам. После этого "Дом Ковальчук" официально утратит свою историческую ценность, и его можно будет снести», — сообщают в оргкомитете.







На калитке висит тяжёлый амбарный замок, а ворота со стороны двора для верности подпёрли лавочкой





Анжелика предложила передать исторический объект в городскую собственность и открыть в нём филиал Музея Новосибирска, посвящённый истории Гражданской войны. Историк, сотрудник музея Константин Голодяев считает идею хорошей. По его словам, полноценных экспозиций, посвящённых Гражданской войне, в городе нет, хотя во многих городских музеях есть экспонаты, которые отражают этот период истории города.





«Гражданская война не ограничивается рамками 1918–1920 годов, я думаю, здесь должны быть материалы и про гражданскую войну, которая была до этого: революционные действия тоже можно назвать гражданской войной. И послевоенные действия в отношении крестьянства, в отношении своего же народа, — это тоже гражданская война, просто уже на другом уровне. Здесь можно достаточно широкий слой памяти показать, чтобы люди понимали недопустимость повторения [подобных событий]», — отмечает Голодяев.







Палисадник памятника густо зарос высокой травой и кустами, а относительно новые пластиковые окна явно давно не мыли





Дом Дуси Ковальчук — единственный сохранившийся дом исторических личностей того времени, хотя многие из них дали имена городским улицам. Иван Серебренников жил в съёмных квартирах, а дом Шамшиных историческим памятником стать не успел: его снесли в конце 1970-х, сейчас его место занимает 14-этажный дом на ул. Семьи Шамшиных, 58, рассказал историк.







Вообще, дом на ул. Ленина, 92«б» принадлежал не Дусе Ковальчук, а её мужу — по одним данным, парикмахеру, по другим — железнодорожнику. В архивных данных указано, что революционных взглядов супруги он не разделял, но это не помешало будущей революционерке с 1910 года проводить в доме подпольные встречи и печатать большевистские прокламации, а после 1918 года, уже в качестве одного из руководителей подпольной группы РКП(б), прятать в нём оружие и связных из других городов Сибири.







Когда-то здесь был методический кабинет колледжа культуры и искусств, но сейчас дом необитаем





В 1919 году Дуся Ковальчук была арестована контрреволюционерами, а позже расстреляна. Место, где её похоронили, не известно до сих пор. Зато дом внешне ещё крепок. По словам местных жителей, 2 года назад в нём делали ремонт, заменили окна и перекрыли крышу.







Сейчас двор очага новосибирской революции зарос травой, относительно новые пластиковые окна давно не мыли, на воротах висит амбарный замок, а за ними — это видно через многочисленные прорехи в заборе — в кучу свалены мешки с мусором. Никаких работ, которые бы повлияли на историческую ценность здания, корреспонденты НГС.НОВОСТИ не заметили.







Забор памятника покосился, кое-где видны прорехи — жители соседнего дома боятся, что однажды в дом проникнут бомжи или наркоманы и устроят пожар





Табличка на одной из стен извещает, что здесь располагался методический кабинет Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Правда, как утверждают соседи исторического здания, в последний раз студентов, а до них школьников сюда водили очень давно — уже лет 20 как музей в здании не функционирует, говорит Галина Обыскалова из дома напротив.







Около 5–7 лет назад, добавляет её соседка Тамара Проницина, в историческом памятнике была сауна, в которой отдыхали местные деятели культуры и искусства. Из-за постоянных музыки и криков жителям соседних домов неоднократно приходилось вызывать полицию. «Они хотели у нас тут забор поставить, там столики и отдыхать, но мы сообща с телевидением это прекратили», — вспоминает Тамара.







После этого здание использовалось как общежитие для студентов и как маневренный фонд — для кого конкретно, местные жители не знают, но подозревают то мэрию, то областное правительство, в ведении которого находится памятник.







Расселить и снести ветхий дом по соседству из-за близости к памятнику истории нельзя





С осени прошлого года дом пустует. «Той зимой то один зайдёт, то другой. Я их спрашивала: вы кто? Они ответили, что объявление было, что сдаётся, пришли помещение посмотреть, — рассказала Галина Обыскалова. — Посмотрели: для них [оказалось] маловато, поэтому не стали договор заключать. Сказали, что садоводческая организация». В региональном управлении по охране памятников на вопрос, кому сейчас передано здание и есть ли закреплённое за ним назначение, не ответили.







Несмотря на то что сегодня дом революционерки пустует, жителям соседнего дома по ул. Ленина, 92 он всё же доставляет неудобства. Построенный из шлакоблоков в 1953 году 8-квартирный дом по соседству постепенно приходит в негодность: стены пошли трещинами, а деревянные перекрытия проваливаются. Но расселить его и снести из-за близости к памятнику истории нельзя. Сейчас дому перекрывают крышу, но работы только вредят: верхние блоки расшатались и вот-вот обрушатся, а из-за частично снятой крыши одну из квартир на верхнем этаже залило во время дождей.







Пока пустует дом исторический, обычный, в котором живут люди, разрушается





Неоднократно, говорит Обыскалова, к жителям приходили застройщики, готовые расселить ветшающий дом. Но в последние 2 года с предложениями приходить перестали — в ответе областного управления охраны памятников, который жители получили весной, сказано, что их 8-квартирный дом находится в охранной зоне памятника истории. Любое строительство тут запрещено.







В поисках хоть какого-то решения жители даже обращались в ОНФ с предложением перенести памятник в другое место, но ответа так и не получили. «Представьте, такие дома собрать несколько — китайцев будет валом, они же любят это всё. Никому ничего не надо», — качает головой Галина Обыскалова.







Местные жители уже несколько лет ходят по инстанциям и просят перенести памятник





Идея сделать музей под открытым небом обсуждается уже давно, признала директор Музея Новосибирска Елена Щукина. Во время утверждения генплана Новосибирска для такого исторического квартала зарезервировали территорию в районе дома инженера Будагова на ул. Большевистской. Но оснований для переноса дома Дуси Ковальчук Щукина не видит: «Дому Дуси Ковальчук ничего не угрожает, он находится в тихом дворике. Ну застроенный — так бывает».







По словам директора Музея Новосибирска, законодательство запрещает переносить исторические здания, особенно те, которые являются объектами культурного наследия и охраняются государством. «Переносятся дома только в самых крайних случаях, например, если там проходит федеральная трасса или строится мост», — объясняет она.







Комиссии чиновников только восхищаются их клумбами, но ничего не делают, сокрушаются местные жители





Пока же исторический квартал на ул. Большевистской, помимо дома инженера Будагова, формируется из «несчастливых» зданий. Среди них, например, те, которые «попали под раздачу» в лихие 90-е. Первым из них стал дом Ивана Сурикова, который разобрали (а затем и благополучно потеряли) при строительстве дома на ул. Урицкого, 21, — сейчас его восстанавливают возле пл. инженера Будагова по архивным документам.







Компанию ему, по мнению Елены Щукиной, вполне может составить дом, который сравнительно недавно разобрали при строительстве ЖК «МилкХаус» на ул. Чаплыгина: он в число памятников почему-то не попал , хотя тоже имеет свою историю.





Жителям дома на ул. Ленина, 92 пока остаётся подпирать забор своего исторического соседа, из которого то и дело выламывают доски, и надеяться, что место подпольных революционеров не займут наркоманы или бомжи и памятник истории не сгорит в случайном пожаре.