«Корейцы» атакуют

НГС первым в Новосибирске протестировал новый KIA Rio — самый раскупаемый конкурент «Соляриса»

Сегодня по всей стране стартовали продажи новой версии самой популярной сейчас у россиян машины — KIA Rio. В 2017 году она обогнала по продажам не только корейского собрата Hyundai Solaris, но и отечественную «Ладу Гранту». Редактор портала НГС.АВТО Дмитрий Косенко первым в Новосибирске протестировал свежее поколение Rio, узнал все его плюсы/минусы и выяснил, кому надо покупать Rio, а кому — Hyundai Solaris. 

«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Это новый седан KIA Rio (предоставлен официальным дилером «Сармат»), который отличается от прежнего увеличенными на 3 см длиной и на 4 см шириной. Ну и конечно, у машины полностью переработанный внешний вид. 



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Если раньше Rio имел мощную радиаторную решётку, то сейчас «лицо» автомобиля сплющилось, а от решётки осталась узенькая полоска пластика, причём глухая, без дырок. Весь забор воздуха идёт через решётку переднего бампера.


«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Фары тоже сузились и вытянулись, на бампере появились модные в прошлом году вертикальные жабры. Автомобильная пресса в целом прохладно встретила новый передок машины, мол, в России чем больше радиатор, тем лучше, солидней. Но, я думаю, в этом нет ничего страшного — продаются же у нас «Тойоты» со сморщенным рыбьим «лицом», и ничего, прекрасно продаются.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Корма — лучшее место в новой модели. Она такая американская, с опущенным на бампер номерным знаком и пустым пространством между фонарями. Фонари эти удалось удачно соединить полоской, которая отсылает нас даже к BMW.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Боковина на Rio изменилась больше, чем боковина на «Солярисе», который в профиль фактически остался прежней машиной. И если прежний «Рио» был этаким пухлячком-коротышом, то новый стал подлинней и повзрослей.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Заглянем в салон. У меня был KIA Rio предыдущего поколения в течение 3,5 лет — ну что сказать, да, внутри пространства прибавилось.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Около 2,5 см пошли на увеличение места для ног задних пассажиров, здесь можно удобно и долго сидеть. Жаль, нет подлокотника даже в максимальной «кожаной» версии.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Посвободней стало и впереди, поскольку уменьшился вынос передней панели в салон. Сама панель сделана из обычного жёсткого пластика, который кажется несколько проще пластика в «Солярисе». Казалось бы, один корейский концерн, машины на одном заводе делают, а вот поди ж ты.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)

 

Зато дизайн интерьера тут получше Hyundai, где всё портит огромная вставка под серебрянку вокруг аудиосистемы. В KIA мультимедиасистему обрамляет приятный глянец, а всю переднюю панель рассекает тонкая горизонтальная вставка — получилась визуальная ширина. 



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Экран мультимедиа расположен слишком низко для глаз, да ещё и не имеет никакого угла уклона вверх. Что касается работы системы, то она довольно шустрая, с насыщенными цветами, с понятной логикой управления. Есть даже навигация.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Снизу расположен климатический блок — одна из двух главных «фишек» интерьера. Вот эти вынесенные вперед кнопочки, как на игровой приставке, — их приятно трогать и включать. В целом блок климата удобный и лаконичный.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Вторая «фишка» интерьера — новый руль. Здесь модная круглая серединка, хороший хват и изящно выгнутая нижняя спица, окрашенная под алюминий.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Приборка чёткая, но как будто перерисованная с автомобилей «Фольксваген» — белые шкалы, красные стрелки, светлая окантовка серединки.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Двери — целиком жёсткие пластиковые и только на подлокотниках небольшой лоскуток экокожи. Передние двери оформлены красивой глянцевой вставкой с металлом…



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


… а вот на задних дверях эта вставка из чёрного некрашеного пластика. И это в топовой версии. Зато здесь может быть подогрев для пассажиров, двухдиапазонный.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


В топовой версии сиденья сделаны хоть и из искусственной, но кожи, чего в «Солярисе» вообще нельзя заказать. Впереди — неплохая боковая поддержка.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Багажник немного уменьшился, но, по-моему, сюда как влазили четыре сменные колеса, так и сейчас влезут. Из удобств — лампочка, лямки для удержания емкостей и ручка закрывания. Есть система распознавания владельца с ключом — подходишь к закрытой машине, а багажник сам открывается. Жаль, крышка приподнимается лишь чуть-чуть, а не распахивается полностью.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Младший мотор KIA Rio объемом 1,4 л выдаёт только 100 л.с. Но на этой машине установлен 123-сильный мотор 1.6 л, который работает с 6-скоростным «автоматом».



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


«Автомат» здесь быстрый. Когда хочешь резко ускориться на пониженной передаче, нет никаких пауз при нажатии на газ. Шустро коробка переключается и вниз, когда едешь в обычном режиме и захотелось, например, обогнать. Разгон до сотни целых 11,2 сек, ну а что поделать. Мотор неплохо звучит при разгоне и даже не визжит на 6000 оборотов. 



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Проезжаем ямы — жёстко, упруго, сильно машину не раскачивает, есть запасы до пробоя. По ощущениям здесь чуть жёстче, чем в «Солярисе». Клиренс 16 см, так что можно смело мчаться по ямкам средних размеров.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Руль лёгкий, при резком усилии — чуть тяжелее. Сильно маневрировать на Rio, конечно, затея так себе, и даже не из-за руля.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


Колёса на задней оси подвизгивают уже в самом начале дуги, а потом и вовсе ось уходит в снос. Любит, короче говоря, она это дело.



«Корейцы» атакуют (фоторепортаж)


И о ценах. В базовой версии «Рио» подорожал на 19 000 руб. и стоит теперь 669 900 руб. У него мотор 1.4 л, кондиционер, «механика», система курсовой устойчивости ESC, система контроля давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС.


Минимальный вариант с «автоматом» стоит 769 900 руб. Здесь уже есть кожаный руль с кнопками, аудиосистема, четыре электростеклоподъёмника, подогрев передних сидений, подогрев руля. И вот такой машины на самом деле достаточно для всех видов жизни в городе. Если хочется более мощный 1,6-литровый мотор — доплата 25 000 руб.


Для сравнения: Solaris в «минималке» стоит дешевле — 624 900 руб., но у него нет кондиционера. Версия с «автоматом» стартует с 749 900 руб., но там нет кожаного руля и задних электростеклоподъёмников. Таким образом, корейцы разводят эти автомобили на рынке не только по условному типажу: спортивный молодежный Rio против «пожилого» комфортного Solaris. У машин ещё и отличаются комплектации — покупатель выбирает то, что важнее именно ему.


Что касается европейских игроков В-класса, то ŠKODA Rapid с «автоматом» в схожем оснащении будет стоить уже 875 000 руб. Ну а «немец» Volkswagen Polo обойдется в 825 900 руб. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой 

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