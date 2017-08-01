Проблем не решит, но строить надо

Областные власти построили четвёртый мост — пока только макет из пластика — и подробно рассказали о том, как будет выглядеть новая и самая дорогая дорога в черте Новосибирска с развязками на обоих берегах Оби. Работы потребуют серьёзной перестройки в Ленинском районе: с площадей Труда и Энергетиков уберут кольца, а трамвайное движение на ул. Широкой «заберётся» на эстакаду. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности проекта и его слабые стороны.

Сегодня в правительстве Новосибирской области представили проект четвёртого моста через Обь: власти и эксперты оценили, нужен ли он городу.





Проект моста представил Евгений Кожевников, гендиректор АО «Центральный мост», которое было создано мэрией и правительством для реализации проекта. Он рассказал, что сначала планировали сделать выход с моста на ул. Большевистскую и Красный проспект, однако проектировщики оценили автомобильный поток, изучили существующую застройку на берегах Оби и решили отказаться от этой идеи.







Мост пойдёт от ул. Ипподромской над пл. инженера Будагова и парком «Городское начало», параллельно железнодорожному мосту на левый берег, пункт оплаты разместится недалеко от Горского жилмассива. Эстакада приведёт к пл. Труда и Энергетиков, где будет двухуровневая развязка, и дальше дорога соединится с ул. Станционной. Общая длина дороги будет 5,1 км, длина самого моста — 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.





«Отпадает необходимость с Ипподромской выходить на Коммунальный мост и Димитровский мост. Сложность этого участка: здесь большой объём коммуникаций и объекты, на которые нельзя было воздействовать — парк "Городское начало" и зона отвода железной дороги. Дальше пункт взимания платы, по 12 полос в каждую сторону», — рассказал Евгений Кожевников.







Евгений Кожевников представляет проект четвёртого моста через Обь





На пл. Труда и Энергетиков появятся двухуровневые развязки — колец с круговым движением там не будет. Трамвайную линию, которая сейчас идёт по ул. Ватутина и Широкой, поднимут на 2-й уровень, на развязках построят двухуровневые пешеходные переходы.







«Мы решаем 2 проблемы: отпирается выход с Димитровского моста и основной ход выходит на Станционную с продолжением на федеральную трассу на Омск. Это тоже зона плотной застройки, коммуникаций. Единственная отдушка — зона прибрежная, которая была зарезервирована в генплане и не застраивалась», — пояснил Кожевников.







По его словам, под снос в зоне строительства 4-го моста и эстакады попадает 81 здание — это в 4 раза меньше частных домов, чем во время строительства Бугринского моста.







Стоимость строительства объекта по ценам 2015 года — 32 млрд руб. На отвод территории, вынос коммуникаций, снос и расселение запланировано 4 млрд руб., на развязку на пл. Энергетиков и Труда — 9 млрд руб., на сам мостовой переход — 19 млрд руб. Кожевников уточнил, что стоимость пересчитали в ценах 2017 года и получилось около 35 млрд руб., сейчас эта смета проходит экспертизу. Стоимость всей организации проекта (строительство, страховка и т.д.) составляет около 40 млрд руб.







Проект развязки на пл. Энергетиков и Труда в Ленинском районе





В августе состоится 2-й этап конкурса по выбору концессионера, сегодня есть три основных заявителя: ООО «Сибирская концессионная компания», ООО «Северо-восточная магистраль» и ООО «Новосибирская концессионная компания». Построить мост и развязки концессионер должен будет за 5 лет, а потом в течение 20 лет содержать за свои деньги, при этом получая плату за проезд по мосту. В мае 2017 года власти говорили, что минимальный тариф для проезда по мосту будет 100 руб., однако окончательная стоимость проезда будет обсуждаться с концессионером.







При этом власти уверены, что мост будет загружен. «По расчётам, по Ипподромской в среднем берётся 84 тыс. автомобилей в сутки, пиковая нагрузка — 112 тыс. автомобилей. Чтобы экономика проезда работала, необходимо 60–65 тыс. машин в сутки. Расчётная скорость движения — 100 км/ч», — привёл в пример расчёты Кожевников.







«Реализация этого проекта не может решить весь комплекс дорожных проблем, которые накопились в Новосибирске. Но в этом [месте] она решает. Что-то будет развиваться, могут понадобиться дополнительные подъезды. Но это перспектива, сейчас надо сделать скелет», — заключил Евгений Кожевников.







Проект пункта взимания платы — с бирюзовой крышей





Однако по-прежнему не все разделяют мнение властей по поводу необходимости четвёртого моста. Председатель комиссии по транспорту общественного совета при мэре Новосибирска Алексей Мазур уверен, что





оценки по стоимости моста завышены в 3–4 раза и пользоваться спросом он не будет — максимум по нему проедут 30 тыс. машин в день.





«С учётом этого не получится соответствующего дохода у инвестора, и бюджет будет доплачивать. Мало того что мы уже заплатили за мост как налогоплательщики, мы за него будем платить за проезд и за него же будем платить из бюджета [областного] как гарантия для инвестора», — говорит Мазур.





Проект мостового перехода





Когда мост построят и введут в эксплуатацию, то в пробку встанет пл. Труда, так как «там все развязки устроены так, чтобы все ехали на платный мост, а не на бесплатный Димитровский». После этого платный проезд по мосту отменят и компенсируют траты концессионеру из бюджета, прогнозирует Мазур.





«На мой взгляд, гораздо лучше было бы потратить эти деньги на развитие рельсовых видов транспорта, идущих отдельно от пробок. Можно сделать так, чтобы весь город поехал. Вместо этого нам построят платный мост, который не будет пользоваться спросом», — уверен он.