Чума идёт с запада

Под боком у новосибирцев вспыхнула чума свиней — власти боятся, что вирус окажется на прилавках

В Омской области вспыхнула африканская чума свиней — экзотический вирус, по последним данным, меньше чем за месяц погубил более 7 тыс. голов — это нанесло соседнему региону миллионные убытки. Пока омские следователи ищут источник заражения, жители Новосибирской области забеспокоились, что чума доберётся и до них. Некоторые торговые предприятия уже включили омское мясо в список запрещённых продуктов, вот только уличным торговцам запреты нипочём. Чем опасна африканская чума и придёт ли она в Новосибирск — разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Первые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) впервые зафиксировали в частном хозяйстве одного из сёл Омской области в середине июля, когда болезнь нашли у 11 свиней. К 1 августа, как сообщили НГС.НОВОСТИ в омском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, число очагов заражения увеличилось до 5, а заражённых свиней — до 7293. В регионе ввели режим ЧС и даже запретили продажу шашлыков, источники заражения ищут Следственный комитет и прокуратура.





Вирус АЧС поражает внутренние органы свиней. У них начинается лихорадка, появляется рвота, паралич и красно-фиолетовые пятна на теле, из-за чего летальный исход неизбежен.





При этом вирус сохраняется в сыром мясе, поэтому всех заражённых животных убивают и сжигают вместе с помещениями, где они жили.





Для здоровья людей, успокаивают специалисты, вирус не опасен, но из-за него несут убытки не только частные фермеры, но и региональный бюджет.







«В масштабах региона, думаю, к 60 млн руб. мы подобрались точно. Сейчас ищем деньги из резервного фонда. Ещё сохранился режим ЧС. <...> [Частным хозяйствам] будут всё компенсировать. Кому-то бычков молодых по более низкой цене отдавать будем, договариваемся сейчас насчёт бройлеров, индюшек. Людей без поголовий не оставим, но только не свиней — пока год ещё им нельзя заводить их», — объяснила НГС.НОВОСТИ Наталья Бондарева, пресс-секретарь омского минсельхоза.







Ближайший к НСО очаг африканской чумы находится в селе Лежанка — в 100 км от границы между областями.





Новосибирские власти уже озаботились возможным проникновением вируса. Так, неделю назад губернатор НСО Владимир Городецкий рассказал, что в сельских районах уже начали следить за домашними свиньями, а также отстреливать диких кабанов — главных разносчиков чумы. Именно они 10 лет назад занесли чуму на территорию России. Стоит отметить, что в Новосибирской области, как и ранее в Омской области, африканской чумы никогда не было.





В районах, которые граничат с Омской областью, усилили меры безопасности, чтобы предотвратить перенос вируса





В приграничных районах уже забили тревогу по поводу АЧС. В администрациях Усть-Таркского и Татарского районов, к примеру, ежедневно проводят рейды по местам торговли свининой, особенно на улицах, а работники местных администраций ходят по частным домам, предупреждают жителей об опасности и необходимых мерах. Пока никаких случаев падежа свиней в этих районах не фиксировали, но власти признали, что допустить этого нельзя.







«Малейшее распространение этой болезни в Новосибирской области повлечёт за собой существенный экономический ущерб.





Самый острый вопрос для нас сегодня — содержание поголовья в личных подсобных хозяйствах. Согласно похозяйственным книгам, в ЛПХ содержится 103 тыс. свиней. Однако в отдельных районах фиксируется беспорядочное содержание, в связи с чем необходимо навести порядок, и эту работу нужно вести ежедневно, без выходных», — комментировал в июле ситуацию с чумой министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин.





АЧС также передаётся через корм, воду, птиц, насекомых и даже одежду людей, которые как-то контактировали с заражёнными животными. Вирус легко переносится, из-за этого от поставок омского мяса отказались в Казахстане, а теперь и в Новосибирске. Как рассказал НГС.НОВОСТИ источник в новосибирском комбинате полуфабрикатов «Сибирский гурман», утром 31 июля





руководителям всех подразделений дали неофициальную рекомендацию: не брать мясо от омских производителей, причём вне зависимости от того, из очагов чумы его поставляют или нет.





Несмотря на то что африканская чума свиней безвредна для людей, новосибирцев всё же просят покупать мясо не на улице, а только в магазинах — с разрешающими документами и в фабричной упаковке. Фермеров же просят следить за своими животными и в случае опасности сообщать об этом ветеринарам.