«Дрожит и плачет во сне»

Мама девочки, на которую рухнула глыба с крыши, — о том, как чужая безалаберность искалечила её дочь

Весной с крыши дома на ул. Пархоменко сорвалась огромная льдина — она угодила прямо в коляску с 4-месячной девочкой. С момента страшного случая в Ленинском районе прошло уже почти полгода — ребёнок избежал сложной операции и идёт на поправку, но до полной реабилитации ещё далеко. О последствиях инцидента и трудных поисках виноватых сибирячка рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ.

«Каждый месяц мы наблюдаемся в федеральном центре нейрохирургии, делаем УЗИ. Последнее показало, что у нас расширены боковые желудочки [головного мозга], плохо заживает родничок. Другими словами, нам поставили водянку, или гидроцефалию, — следствие падение глыбы», — рассказала НГС.НОВОСТИ мама девочки Лиана Росс.







Во время лечения стоял вопрос об операции, но обошлось — помог курс массажа, делится Лиана.





Вчера, 1 августа, Алисе исполнилось 10 месяцев. По ночам ребёнок вздрагивает, плачет во сне и как бы всё время пытается спрятать голову. При этом развивается девочка нормально. Врачи говорят, что ребёнок так и будет себя вести примерно до года — пока полностью не забудет те ощущения, которые испытал.







Следователи как будто и не занимаются делом, отмечает собеседница и говорит, что активные действия в СК вели только первые два дня — пока об этом рассказывали СМИ.







«Сейчас не могу добиться никакого документа. Материалы дела передают со Следственного комитета в отдел полиции из отдела полиции обратно в Следственный комитет. Никакого постановления об отказе, или приостановлении, или о возбуждении дела не могут выдать. Ответственные лица в Следственном комитете, 7-м отделе полиции и даже в прокуратуре не могут ничего пояснить. Нам была проведена судебно-медицинская экспертиза и присвоена тяжёлая степень причинения вреда [здоровью]», — делится мама малыша.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась в пресс-службу ГУ МВД по НСО и в следственное управление СКР по НСО, чтобы получить информацию о ходе расследования дела, — в обоих ведомствах попросили направить официальный запрос и сказали, что информацию предоставят в течение нескольких дней.







Глыба сорвалась с крыши дома на ул. Пархоменко, 8, около монумента Славы





Мама младенца призналась, что хочет придать случаю огласку, чтобы подобные инциденты больше не происходили.





«Я хочу, чтобы наказали управляющую компанию, потому что сейчас, получается, нет ответственных лиц. Если бы ребёнка убило, а его бы убило, если бы козырёк коляски был открыт, то что бы было? Такое ощущение, что они [в управляющей компании] знают, что им ничего не будет. Какую меру наказания понесут [в УК], пусть решает суд», — заявила собеседница.







НГС.НОВОСТИ выяснили, что обслуживанием дома на ул. Пархоменко, 8 занимается подрядная организация ООО «Ампер» по договору с ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Руководитель «Ампера» Галина Бонегардт сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что открыта для разговора с Росс, но лично к ней женщина не обращалась. По поводу состояния крыши в день инцидента Галина Бонегардт подчеркнула:





«Крыша была вычищена. Туда приезжали все и видели, что крыша была сухая».





Инцидент произошёл 10 марта на ул. Пархоменко и получил большую огласку даже за рубежом. Бабушка гуляла с коляской, в которой была её 4-месячная внучка. Когда женщина выходила из продуктового супермаркета, на коляску с ребёнком упал кусок льда примерно 30–40 см в длину. Снег ударил коляску по козырьку. Бабушка тут же забежала в супермаркет и вызвала «скорую помощь». Врачи оперативно приехали к месту происшествия и увезли ребёнка в первую детскую больницу в тяжёлом состоянии, где она провела под наблюдением врачей несколько дней, а затем отправилась на домашнее лечение.







