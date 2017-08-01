Устроили колхоз: жители центра взбунтовались против променада на Ленина
Гуляющие гадят во дворах, музыканты слишком громко поют — а тротуары заставили палатками с рынка
В прошлые выходные на два дня отрезок ул. Ленина от ул. Советской до ул. Урицкого стал пешеходным. Это была первая проба проекта, по которому ул. Ленина должна превратиться в «новосибирский Арбат». В центре города два дня играли уличные музыканты, кафе и бары завлекали гуляющих новосибирцев импровизированными летниками — вынесенными на улицу столами и стульями, художники писали портреты и шаржи, а ремесленники-торговцы продавали всякие сувениры. Однако оказалось, что жители двух домов на ул. Ленина празднику не обрадовались — и у них свои веские аргументы запретить карнавал по выходным. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.
В прошлые выходные ул. Ленина от ул. Советской до ул. Урицкого на два дня стала пешеходной. Это произошло в рамках проекта мэрии по превращению центральной части города в «новосибирский Арбат». 29 и 30 августа здесь играли уличные музыканты, шла торговля различными ремесленными поделками и сувенирами, кафе и бары завлекали гуляющих горожан импровизированными летниками — выставленными на улицу столиками и стульями, художники писали портреты и шаржи. В таком режиме по выходным, как заметили в мэрии, улица будет существовать до 17 сентября.
Несмотря на поддержку у горожан проекта местного Арбата, есть и те, кто первыми «пешеходными» днями оказались крайне недовольны — жильцы домов, окна которых выходят как раз на перекрытый отрезок улицы.
Жительница дома по ул. Ленина, 18 Глафира перечисляет: к дому на машине не подъехать, с улицы доносилась громкая музыка два дня подряд, а двор дома многие использовали в качестве туалета.
«Чтобы подъехать к дому, мы едем по Ленина и заворачиваем непосредственно к нему. Теперь же нужно делать круги. А работаем мы как раз по выходным — машина нужна. Город в выходные превратился в "день города". Лучше шум машин, к которому уже привыкли, нежели ор людей, зачастую пьяных, и громкая музыка. <…> Жуткие ограничения улицы бетонными блоками больше напоминают гетто. То, что задумывалось как променад, на деле получилось колхозом. Понаставили палаток, как на рынке. Из города сделали деревню», — категорично заметила жительница дома № 18 по ул. Ленина Глафира.
«Люди заходят во двор, справляют нужду в арках у нас. Обычно на День города, 9 Мая такое происходит, когда гуляния. Если будет так продолжаться, двор закроем тогда. Калитку поставим с Ленина, чтоб не заходили. Думаю, в ближайшее время поставим», — жалуется и старший по дому № 18 Павел Костырев и уточняет, что жалобы от жильцов ему уже поступили.
«Видимо, не существует соответствующей инфраструктуры — туалетов. <…> Ну и уличные музыканты, от которых жители теряют покой на какой-то период. Она (ул. Ленина. — И.К.) не благоустроена для пеших прогулок. Чем она примечательна? Кинотеатр "Победа" только эффектно выглядит, а так можно любую другую улицу выбрать», — высказался ещё один житель 18-го дома Владимир Григорьев, заметив, что всё это можно было бы проводить, по его мнению, на набережной.
Начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова согласилась, что без накладок открытие променада не обошлось.
«У нас был только один туалет установлен и не было навигации. Он стоял около Первомайского сквера, где трансформаторная будка. <…> Количество туалетов [на ближайшие выходные] увеличится, я думаю, до четырёх как минимум», — заметила Анна Терешкова.
Проблему с громкой музыкой на неделе ещё будут изучать, и к четвергу чиновники должны принять решение: оставлять музыку звучать как прежде или оставить музыкантов без звукоусилителей.
Кроме того, отметила Терешкова, в будущем власти заставят бары красиво оформить свои летники в едином стиле, как, например, сделал это «Уголок Св. Патрика» — возле него поставили белые шатры. Торговцев, которые свернули свои палатки из-за дождя, грозится Терешкова, на ул. Ленина больше не пустят — мэрия найдёт других партнёров.
Кстати, власти готовы пойти навстречу автомобилистам и разрешить им ездить за покупками в «Универсам». Вполне возможно, заметила Анна Терешкова, в мэрии рассмотрят возможность сделать заезд в магазин с ул. Урицкого и небольшую парковку на заднем дворе магазина.
Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова (1, 3), автора (2)