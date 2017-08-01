Устроили колхоз: жители центра взбунтовались против променада на Ленина

В прошлые выходные на два дня отрезок ул. Ленина от ул. Советской до ул. Урицкого стал пешеходным. Это была первая проба проекта, по которому ул. Ленина должна превратиться в «новосибирский Арбат». В центре города два дня играли уличные музыканты, кафе и бары завлекали гуляющих новосибирцев импровизированными летниками — вынесенными на улицу столами и стульями, художники писали портреты и шаржи, а ремесленники-торговцы продавали всякие сувениры. Однако оказалось, что жители двух домов на ул. Ленина празднику не обрадовались — и у них свои веские аргументы запретить карнавал по выходным. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

В прошлые выходные ул. Ленина от ул. Советской до ул. Урицкого на два дня стала пешеходной. Это произошло в рамках проекта мэрии по превращению центральной части города в «новосибирский Арбат». 29 и 30 августа здесь играли уличные музыканты, шла торговля различными ремесленными поделками и сувенирами, кафе и бары завлекали гуляющих горожан импровизированными летниками — выставленными на улицу столиками и стульями, художники писали портреты и шаржи. В таком режиме по выходным, как заметили в мэрии, улица будет существовать до 17 сентября.







Несмотря на поддержку у горожан проекта местного Арбата, есть и те, кто первыми «пешеходными» днями оказались крайне недовольны — жильцы домов, окна которых выходят как раз на перекрытый отрезок улицы.





Жительница дома по ул. Ленина, 18 Глафира перечисляет: к дому на машине не подъехать, с улицы доносилась громкая музыка два дня подряд, а двор дома многие использовали в качестве туалета.







«Чтобы подъехать к дому, мы едем по Ленина и заворачиваем непосредственно к нему. Теперь же нужно делать круги. А работаем мы как раз по выходным — машина нужна. Город в выходные превратился в "день города". Лучше шум машин, к которому уже привыкли, нежели ор людей, зачастую пьяных, и громкая музыка. <…> Жуткие ограничения улицы бетонными блоками больше напоминают гетто. То, что задумывалось как променад, на деле получилось колхозом. Понаставили палаток, как на рынке. Из города сделали деревню», — категорично заметила жительница дома № 18 по ул. Ленина Глафира.







«Люди заходят во двор, справляют нужду в арках у нас. Обычно на День города, 9 Мая такое происходит, когда гуляния. Если будет так продолжаться, двор закроем тогда. Калитку поставим с Ленина, чтоб не заходили. Думаю, в ближайшее время поставим», — жалуется и старший по дому № 18 Павел Костырев и уточняет, что жалобы от жильцов ему уже поступили.







Жители дома по адресу ул. Ленина, 18 собрались ставить калитку, чтобы закрыть вход во двор желающим использовать его как туалет





«Видимо, не существует соответствующей инфраструктуры — туалетов. <…> Ну и уличные музыканты, от которых жители теряют покой на какой-то период. Она (ул. Ленина. — И.К.) не благоустроена для пеших прогулок. Чем она примечательна? Кинотеатр "Победа" только эффектно выглядит, а так можно любую другую улицу выбрать», — высказался ещё один житель 18-го дома Владимир Григорьев, заметив, что всё это можно было бы проводить, по его мнению, на набережной.







Начальник департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова согласилась, что без накладок открытие променада не обошлось.







«У нас был только один туалет установлен и не было навигации. Он стоял около Первомайского сквера, где трансформаторная будка. <…> Количество туалетов [на ближайшие выходные] увеличится, я думаю, до четырёх как минимум», — заметила Анна Терешкова.





Проблему с громкой музыкой на неделе ещё будут изучать, и к четвергу чиновники должны принять решение: оставлять музыку звучать как прежде или оставить музыкантов без звукоусилителей.





Кроме того, отметила Терешкова, в будущем власти заставят бары красиво оформить свои летники в едином стиле, как, например, сделал это «Уголок Св. Патрика» — возле него поставили белые шатры. Торговцев, которые свернули свои палатки из-за дождя, грозится Терешкова, на ул. Ленина больше не пустят — мэрия найдёт других партнёров.





Кстати, власти готовы пойти навстречу автомобилистам и разрешить им ездить за покупками в «Универсам». Вполне возможно, заметила Анна Терешкова, в мэрии рассмотрят возможность сделать заезд в магазин с ул. Урицкого и небольшую парковку на заднем дворе магазина.