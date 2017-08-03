Крокодил японский

Тест-драйв: этот универсал Subaru стоит дороже «Форестера» — как он штурмует горы песка на вариаторе

У компании Subaru сейчас в России в общем-то всего две продаваемые машины — Forester и Outback. «Форик» берут и за узнаваемость, и за соотношение цены и качества, а вот что представляет собой «легковой универсал повышенной проходимости» Outback, который к тому же ещё и дороже «Форестера»? Плюсы и минусы автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Это не кроссовер, это «всего лишь» легковой универсал Subaru Outback, но он такой огромный, что кажется настоящим паркетником. Единственное, в чем он уступает «Форестеру», — это высота: 1675 против 1735 мм. Во всём остальном Outback крупнее — он и длиннее на 20 см, и шире на 4,5 см, и колёсная база больше на 10 см.













Outback является более «люксовым» автомобилем, в «минималке» он дороже почти на миллион. Визуальная ширина придаёт передней части солидность и агрессивность, мощный капот имеет две «мускулистые» грани. А вот решётка радиатора напоминает «фордовскую» Kuga.















Сбоку особенно отчётливо видно, насколько это длинный автомобиль, какие у него большие свесы. Но и серьёзный клиренс тоже бросается в глаза, 21,3 см — возможно, он поможет как-то компенсировать длину и свесы на бездорожье.















Сзади — фонари, которые тоже визуально расширяют автомобиль, при этом они сильно заходят на задние крылья.















Довершают картину мощные рейлинги, спрятанные под пластиковый кожух, — они добавляют автомобилю высоты и массивности.















В салоне сразу чувствуются размеры — здесь простор с большим запасом. Материалы отделки соответствуют высокой цене…















…мягенький матовый пластик, вставки под дерево и алюминий, кожа на сиденьях и на дверях.















Интересный материал использован в оформлении центральной консоли — этакая шлифованная сталь. Материал рельефный и абсолютно не заляпывается пальцами.















Здесь настолько мягкие подлокотники на дверях, что они продавливаются на 2-3 пальца. Нигде таких не видел.















«Приборка» светит синим цветом, но не раздражает.















На климатическом блоке слишком много серебрянки.















Радионавигационная система простенькая, но всё необходимое в ней есть, в том числе и карты. Анимация отсутствует, отклик на пальцы довольно долгий.















Хорошо, что эквалайзер можно отрегулировать по семи частотным диапазонам, но в звучании штатной акустики всё равно не хватает высоких частот.















Электрорегулировки сидений включают в себя поясничный подпор.















Пассажиры задних мест больше всего прочувствуют на себе размеры этого автомобиля. Здесь можно сидеть нога на ногу. Места снабжены подогревом, широким подлокотником, дефлекторами обдува и карманами в передних креслах.













Большой у машины и багажник. Его размеры 527 или 1801 (при разложенных сиденьях) литров.













Шторка убирается, имеются ручки для дистанционного складывания спинок задних кресел. Пол получается ровным, без ступеньки.















Под капотом этого Outback 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с. За связь мотора со всеми четырьмя колёсами отвечает вариатор CVT.















С постоянным полным приводом Outback едет по асфальту с приемлемой бодростью. Разгон до сотни за 10,2 сек., хорошо удерживаются обороты в спортивном режиме, нет провалов и паузы при нажатии газа на пониженных виртуальных передачах.















За рулём ощущаешь машину однозначно как кроссовер: и сидишь высоко, и массивность чувствуется. Но при этом автомобиль не потерял легковой управляемости, можно уверенно маневрировать в городском потоке, не опасаясь кренов и запоздалых реакций на руль.















Ямки машина пожирает тоже как внедорожник, продольную раскачку гасит большая база. Звукоизоляция неплоха, но из задней части салона что-то периодически «подшумливает».















Можно ли выпускать городской универсал на бездорожье? Да, можно, почему нет. Здесь полный привод AWD, на каждое колесо постоянно подводится какая-то часть тяги. Имеется система X-MODE, которая делает передвижение по грязи более аккуратным и уменьшает пробуксовку.













В общем, по песку Outback едет получше некоторых полноприводных кроссоверов с «задумчивыми» муфтами, он не закапывается и не позволяет себе провалы в тяге. Хотя чувствуется, что как раз тяги-то хотелось бы больше. 3,6-литровый мотор был бы в самый раз.















Это горка, на которую я заезжал на Mitsubishi Pajero Sport с небольшого хода. Разумеется, Outback просто так сюда не заедет, но предел у него хороший.















Автомобиль крутит колёсами, стоит, а потом вдруг продвигается вперед на пару сантиметров, которые иногда могут оказаться решающими.















X-MODE реально работает — колёса меньше буксуют, а машина проезжает дальше в схожих условиях. Горка сдаётся перед Outback при разгоне примерно с такого же расстояния, как и на Pajero Sport.













Стоит Outback немалых денег — минимум 2,45 млн руб. с 2,5-литровым мотором и полным приводом. Для сравнения: Forester в «минималке» с «механикой» стоит 1,7 млн руб., а в сопоставимой версии с 2,5-литровым мотором — 2,19 млн руб. Хороший Outback в самой богатой версии с 3,6-литровым 260-сильным мотором обойдётся уже в 3,3 млн руб.















Конкурентами Outback в одном типоразмере являются Volvo XC70, Volkswagen Passat Alltrack, Audi A6 allroad. Audi с 333-сильным мотором стоит дороже — от 3,85 млн руб. Volkswagen обойдется в 2,38 млн руб., но у него 2-литровый мотор и 220 сил. Оба «немца» укомплектованы роботизированной КП.





Что касается Volvo, то 70-я модель уже снята с продажи. Заменить её может Volvo V90 Cross Country. В максимальной комплектации с 2-литровым 249-сильным турбомотором, «автоматом» и полным приводом «Вольво» обойдётся в 3,28 млн руб.









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