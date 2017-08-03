Крокодил японский

Тест-драйв: этот универсал Subaru стоит дороже «Форестера» — как он штурмует горы песка на вариаторе

У компании Subaru сейчас в России в общем-то всего две продаваемые машины — Forester и Outback. «Форик» берут и за узнаваемость, и за соотношение цены и качества, а вот что представляет собой «легковой универсал повышенной проходимости» Outback, который к тому же ещё и дороже «Форестера»? Плюсы и минусы автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Крокодил японский (фоторепортаж)


Это не кроссовер, это «всего лишь» легковой универсал Subaru Outback, но он такой огромный, что кажется настоящим паркетником. Единственное, в чем он уступает «Форестеру», — это высота: 1675 против 1735 мм. Во всём остальном Outback крупнее — он и длиннее на 20 см, и шире на 4,5 см, и колёсная база больше на 10 см.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Outback является более «люксовым» автомобилем, в «минималке» он дороже почти на миллион. Визуальная ширина придаёт передней части солидность и агрессивность, мощный капот имеет две «мускулистые» грани. А вот решётка радиатора напоминает «фордовскую» Kuga.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Сбоку особенно отчётливо видно, насколько это длинный автомобиль, какие у него большие свесы. Но и серьёзный клиренс тоже бросается в глаза, 21,3 см — возможно, он поможет как-то компенсировать длину и свесы на бездорожье.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Сзади — фонари, которые тоже визуально расширяют автомобиль, при этом они сильно заходят на задние крылья.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Довершают картину мощные рейлинги, спрятанные под пластиковый кожух, — они добавляют автомобилю высоты и массивности.



Крокодил японский (фоторепортаж)


В салоне сразу чувствуются размеры — здесь простор с большим запасом. Материалы отделки соответствуют высокой цене…



Крокодил японский (фоторепортаж)


…мягенький матовый пластик, вставки под дерево и алюминий, кожа на сиденьях и на дверях.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Интересный материал использован в оформлении центральной консоли — этакая шлифованная сталь. Материал рельефный и абсолютно не заляпывается пальцами.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Здесь настолько мягкие подлокотники на дверях, что они продавливаются на 2-3 пальца. Нигде таких не видел.



Крокодил японский (фоторепортаж)


«Приборка» светит синим цветом, но не раздражает.



Крокодил японский (фоторепортаж)


На климатическом блоке слишком много серебрянки.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Радионавигационная система простенькая, но всё необходимое в ней есть, в том числе и карты. Анимация отсутствует, отклик на пальцы довольно долгий.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Хорошо, что эквалайзер можно отрегулировать по семи частотным диапазонам, но в звучании штатной акустики всё равно не хватает высоких частот.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Электрорегулировки сидений включают в себя поясничный подпор.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Пассажиры задних мест больше всего прочувствуют на себе размеры этого автомобиля. Здесь можно сидеть нога на ногу. Места снабжены подогревом, широким подлокотником, дефлекторами обдува и карманами в передних креслах.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Большой у машины и багажник. Его размеры 527 или 1801 (при разложенных сиденьях) литров.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Шторка убирается, имеются ручки для дистанционного складывания спинок задних кресел. Пол получается ровным, без ступеньки.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Под капотом этого Outback 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с. За связь мотора со всеми четырьмя колёсами отвечает вариатор CVT.



Крокодил японский (фоторепортаж)


С постоянным полным приводом Outback едет по асфальту с приемлемой бодростью. Разгон до сотни за 10,2 сек., хорошо удерживаются обороты в спортивном режиме, нет провалов и паузы при нажатии газа на пониженных виртуальных передачах.



Крокодил японский (фоторепортаж)


За рулём ощущаешь машину однозначно как кроссовер: и сидишь высоко, и массивность чувствуется. Но при этом автомобиль не потерял легковой управляемости, можно уверенно маневрировать в городском потоке, не опасаясь кренов и запоздалых реакций на руль.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Ямки машина пожирает тоже как внедорожник, продольную раскачку гасит большая база. Звукоизоляция неплоха, но из задней части салона что-то периодически «подшумливает».



Крокодил японский (фоторепортаж)


Можно ли выпускать городской универсал на бездорожье? Да, можно, почему нет. Здесь полный привод AWD, на каждое колесо постоянно подводится какая-то часть тяги. Имеется система X-MODE, которая делает передвижение по грязи более аккуратным и уменьшает пробуксовку. 



Крокодил японский (фоторепортаж)


В общем, по песку Outback едет получше некоторых полноприводных кроссоверов с «задумчивыми» муфтами, он не закапывается и не позволяет себе провалы в тяге. Хотя чувствуется, что как раз тяги-то хотелось бы больше. 3,6-литровый мотор был бы в самый раз.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Это горка, на которую я заезжал на Mitsubishi Pajero Sport с небольшого хода. Разумеется, Outback просто так сюда не заедет, но предел у него хороший.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Автомобиль крутит колёсами, стоит, а потом вдруг продвигается вперед на пару сантиметров, которые иногда могут оказаться решающими.



Крокодил японский (фоторепортаж)


X-MODE реально работает — колёса меньше буксуют, а машина проезжает дальше в схожих условиях. Горка сдаётся перед Outback при разгоне примерно с такого же расстояния, как и на Pajero Sport. 



Крокодил японский (фоторепортаж)


Стоит Outback немалых денег — минимум 2,45 млн руб. с 2,5-литровым мотором и полным приводом. Для сравнения: Forester в «минималке» с «механикой» стоит 1,7 млн руб., а в сопоставимой версии с 2,5-литровым мотором — 2,19 млн руб. Хороший Outback в самой богатой версии с 3,6-литровым 260-сильным мотором обойдётся уже в 3,3 млн руб.



Крокодил японский (фоторепортаж)


Конкурентами Outback в одном типоразмере являются Volvo XC70, Volkswagen Passat Alltrack, Audi A6 allroad. Audi с 333-сильным мотором стоит дороже — от 3,85 млн руб. Volkswagen обойдется в 2,38 млн руб., но у него 2-литровый мотор и 220 сил. Оба «немца» укомплектованы роботизированной КП. 


Что касается Volvo, то 70-я модель уже снята с продажи. Заменить её может Volvo V90 Cross Country. В максимальной комплектации с 2-литровым 249-сильным турбомотором, «автоматом» и полным приводом «Вольво» обойдётся в 3,28 млн руб.

 


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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