«Большинство не заметит этих блокировок»

Путин запретил анонимайзеры и VPN — эксперты рассказали, как новосибирцы будут без них жить

Оба закона начнут работать в ближайшее время 
Оба закона начнут работать в ближайшее время 

Президент России Владимир Путин подписал сразу два важных закона, которые могут изменить жизнь пользователей интернета и мессенджеров. Первый обяжет компании, которые делают мессенджеры, читать все сообщения своих пользователей; второй — запрещает использование анонимайзеров. НГС.НОВОСТИ попросили новосибирских экспертов в сфере интернет-коммуникаций рассказать, как новые законы применят на практике и могут ли они изменить жизнь обычных горожан, которые пользуются интернетом. 

Закон о регулировании деятельности мессенджеров обяжет компании, выпускающие приложения и сервисы для общения, идентифицировать пользователей по номеру телефона и отслеживать распространение сообщений, в том числе массовых рассылок. По запросу Роскомнадзора операторы мессенджеров должны будут в течение суток блокировать пользователя в случае, если тот публикует противоправную информацию. 


Если оператор откажется блокировать пользователя, то под блокировкой окажется сам мессенджер. Этот закон вступит в силу 1 января 2018 года. 


Закон о запрете анонимайзеров, одним из авторов которого стал новосибирский депутат Госдумы Максим Кудрявцев, начнёт работать раньше — с 1 ноября 2017 года. ФСБ и МВД будут искать сайты и сервисы, которые позволяют получать доступ к страницам из списка заблокированных. Если анонимайзеры после предупреждения не начнут блокировать запрещённые сайты, доступ к ним ограничат.


Сергей Вепренцев, генеральный директор интернет-агентства «Маркетика»: 

«По умолчанию сейчас человек использует все настройки провайдера. Но у пользователей есть возможность пользоваться специализированными сервисами, которые позволяют входить в интернет в обход провайдера. Эта инициатива направлена на то, чтобы это запретить. Это не значит, что сервисы удалённого доступа перестанут существовать, но они также должны будут выполнять требования закона. 


У браузеров Opera и Google Chrome есть турбо-режим, которые сжимает информацию и позволяет просматривать запрещённые [сайты]. Браузер скачивает на свои сервисы эти страницы. А серверы, как правило, находятся за границей. Сейчас в законе действия браузера вроде не регулируются. С одной стороны, можно подвести браузер под анонимайзер, но непонятно, как это [требование] будет выполняться. Возможно, онлайн-сервисы попадут [в запрещённый перечень], а браузеры — пока нет, но в любом случае это вопрос времени. 


Самый большой пул пользователей, которые ищут обходы блокировок торрентов, — это те, кому нужно найти бесплатный контент, в первую очередь фильмы.


Поможет ли это ограничить это, непонятно. Если люди технически продвинуты, то они найдут выход и придумают что-то новое, но это небольшая часть людей. Большая часть сидит в Facebook, "ВКонтакте", просматривает контент там и не замечает этих блокировок».


Михаил Ивонин, пресс-секретарь Сибирского филиала ПАО «МегаФон»: 

«Согласно последним изменениям в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", для операторов связи ничего не меняется. 


Как и в случае с сайтами экстремистской направленности, Роскомнадзор вносит сайты-анонимайзеры в перечень запрещённых ресурсов, которые мы должны заблокировать в своей сети. Однако с точки зрения правоприменения остаётся открытым вопрос, как будут в случае необходимости блокироваться мобильные приложения вроде VPN-клиентов и программы типа браузера Opera с таким же встроенным VPN. 


В настоящее время единственный способ ограничить работу подобных приложений — запретить их скачивание из магазинов приложений Google Play, Apple AppStore и пр.


Что касается закона о запрете анонимности в мессенджерах, то большинство этих сервисов и так используют в качестве идентификатора номер мобильного телефона. А, как известно, подключиться к сети мобильной связи и получить номер можно только при предъявлении паспорта. То есть применительно к мессенджерам WhatsApp, Viber и Telegram данное требование уже де-факто выполняется. Исключение составляют сервисы Google Hangouts, Facebook Messenger и прочие, которые в качестве идентификатора могут использовать не номер телефона, а адрес электронной почты, который действительно, согласно действующему законодательству РФ, никак не идентифицируется с гражданином». 


Александр Шиляев, генеральный директор интернет-провайдера «Сибирские сети»: 

«На наш взгляд, для обычного пользователя не изменится ничего. Такому пользователю, даже если он пользуется VPN или анонимайзерами, запрещённые сайты в принципе не нужны. Реализовать же на практике закон в указанный срок кажется достаточно сложной задачей. Если с VPN всё более или менее понятно и можно отследить узел связи, то, например, Tor (система прокси-серверов для анонимного соединения. — О.В.) отследить будет сложнее, так как там трафик отследить сложнее — как только он покидает компьютер, то сразу же становится зашифрован. Даже дорогостоящее глубокое сканирование трафика может не помочь в данном случае. 


— Считаете ли Вы запрет на анонимность в мессенджерах ограничением свободы слова при общении пользователей? 


Свободы слова "из-за угла" быть не может: если человек говорит, то должен отвечать за свои слова. Поэтому мы считаем, что идентификация пользователя — это нормальный шаг для коммуникаций. По аналогии мы имеем возможность идентифицировать пользователя во время диалога на улице, такая же возможность должна быть и в мессенджерах».

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова  

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