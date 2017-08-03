Щётка, камень и тарелка
Где и как новосибирцев учат играть в кёрлинг, флорбол, лапту и другие необычные спортивные игры
Новосибирцев нельзя назвать неспортивными — в городе сотни тренажёрных центров и фитнес-клубов, которые почти никогда не пустуют. Правда, уже никого не удивишь футболом, боевыми искусствами или эффектными позами на коврике для йоги — теперь сибиряков тянет к непривычным видам спорта. НГС.НОВОСТИ нашли в Новосибирске 6 мест, где учат необычным спортивным играм — среди них олимпийский кёрлинг, американский бейсбол, напоминающий хоккей флорбол и некоторые другие. Спешите всё попробовать, пока лето ещё позволяет побегать за летающей тарелкой и летящим мячом.
Кёрлинг
Правила: в классический кёрлинг играют 2 команды по 4 человека. У каждой команды есть по 8 камней весом 20 кг. Каждому игроку дают по 2 камня, они пускают их по льду, чтобы отправить в «дом». У всех спортсменов есть специальные щётки, чтобы тереть лёд перед скользящим камнем — так можно поменять траекторию его движения. Выигрывает та команда, которая более точно доведёт свои камни до цели. Игроки в кёрлинг отмечают, что в нём важна не скорость, а точность и логика, которая позволяет угадать действия соперника.
Место тренировок: кёрлинг-клуб «Пингвин», тренировки начинаются в августе.
Стоимость: взрослые тренировки в прошлом сезоне стоили 2500 руб. за 4 занятия на человека.
Как начать играть в кёрлинг: позвонить тренеру по телефону: 8-983-322-88-08.
«Кёрлинг в Новосибирске существует третий год, мы выращиваем спортсменов для спортивного кёрлинга. Возраст детей — от 8-ми и старше. Дети настолько профессиональны, что выезжают в другие города и занимают призовые места. У взрослых возраст для занятий без ограничений — у меня женщины занимаются и в 55 лет, и в 60 лет. Есть сборная молодёжная и взрослая сборная НСО», — рассказала НГС.НОВОСТИ тренер взрослой сборной по кёрлингу Екатерина Бирюзова.
В Новосибирске, отметила Екатерина, работает только один центр для кёрлинга — это «Пингвин». «Он соответствует всем профессиональным атрибутам и температурному режиму. В прошлом году мы проводили чемпионат России по дабл-миксту (парная дисциплина в кёрлинге. — Е.Г.). До сих пор ребята говорят, что у нас лучшая арена в России. У нас крупные арены ещё есть в Сочи, но говорят, что у нас намного уютнее, намного теплее, и лёд по качеству у нас очень-очень хороший», — описала она.
Арена поделена на 4 дорожки длиной 44 м и шириной 2,5 м. На тренировках всем выдают обувь, жилетки, щётки и камни.
Екатерина подчеркнула, что на тренировки нужно приходить в спортивных костюмах.
«Это олимпийский вид спорта, но люди часто приходят играть в джинсах, потому что думают, что это просто и что там ничего делать не надо.
Но это очень сложный процесс: тренировка длится от 1,5 до 2 часов. У меня люди выходят с тренировки выжатые», — отметила Екатерина.
Алтимат фрисби
Правила: это командная неконтактная игра. Снаряд для игры — диск, который называется фрисби. В игре участвуют 2 команды либо 5х5, либо 7х7 человек. Цель игрока — передать пас игроку своей команды, который находится в голевой зоне противника. Бегать с диском в руках нельзя — его нужно перекинуть другому игроку.
Место тренировок: летом — на поле возле «Сибирь-Хоккайдо» у Октябрьской магистрали и на городском пляже «Наутилус», зимой игроки арендуют залы. Активные игроки — 6–10 человек.
Стоимость: летом площадки бесплатны, зимой игроки вкладывают в аренду 150–300 руб. за 2-часовую тренировку.
Как начать играть в алтимат фрисби: связаться с командой «Соболь» через группу соцсети «ВКонтакте» «Алтимат фрисби клуб СОБОЛЬ [Новосибирск]» или позвонить Александру Вишнякову по телефону: 8-913-795-15-75.
«Алтимат — нестандартный вид спорта, в нём нет судей. Игроки сами являются судьями друг другу. Какой-то фол произошёл — нет судьи, мы тут же остановились, всё обсудили», — рассказал участник команды по алтимат фрисби «Соболь» Александр Вишняков.
«Я сам всегда кидал диск с детства. В прошлом году летом нашёл во "ВКонтакте" небольшую группку, там была пара ребят. Договорились встретиться на площадке возле "Хоккайдо". Приехали, познакомились — их там было человек 4-5. Прозанимался с ними до конца осени. С января мы начали плотно тренироваться, сделали расписание. Сначала тренировались в залах, обычных футбольных, сейчас мы тренируемся на городских пляжах два раза в неделю и в воскресенье на поле "Хоккайдо"», — говорит Александр.
В прошлом году с командой играла немка Тереза, которая училась в одном из новосибирских вузов. «Она рассказала нам основные моменты игры, потому что алтимат — это больше игра заграничная», — пояснил Александр. Он отметил, что для игры нужна специальная компрессионная одежда и обувь, но тем, кто приходит впервые, она не нужна — сначала им нужно понять, понравится ли этот вид спорта и как часто они будут приходить на тренировки.
«Спорт очень нагрузочный, беговой, силовой. В обычной майке тяжело будет бегать», — объяснил он. Кроме того, спортсмены занимаются и силовой подготовкой, к примеру, ходят на кроссфит.
5 августа на фестивале «Электронный берег» на пляже «Звезда» пройдёт турнир по алтимат фрисби. Кроме новосибирской команды «Соболь» там соберутся игроки ещё 5 команд из разных городов Сибири.
Флорбол
Правила: флорбол — командная игра из семейства хоккеев. Она проходит на твёрдом ровном полу с клюшкой и пластиковым мячом. Цель игры — забить мяч в ворота соперника. В каждой команде на поле одновременно может быть 6 человек вместе с вратарём. Всего в команде участвуют 20 игроков, которых можно менять неограниченное количество раз за матч. В отличие от предыдущего вида спорта, флорбол — более грубая игра, в которой, как и в обычном хоккее, игроки применяют физическую силу к соперникам.
Место тренировок: в Новосибирске в частной школе «Аврора» на ул. Тимирязева, а также в поселке Краснообск в спортивном клубе «Герои». С сентября занятия должны начаться ещё в трёх местах в разных районах Новосибирска.
Стоимость: от 1500–2000 руб. по 8 занятий в месяц.
Как начать играть во флорбол: позвонить тренеру клуба «Герои» Евгению Пахомову по телефону 8-983-303-60-33.
«В мае 2015 года мы в рабочем посёлке Краснообск набрали детские группы на лето по ОФП.
Один из родителей как-то привёз на тренировку необычную клюшку и мяч, стало очень интересно, что это и как с этим обращаться.
Мы впервые узнали, что такое флорбол», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте» президент регионального отделения федерации флорбола Александр Геллер.
Сегодня в Новосибирске и Краснообске флорболом занимаются около 150 детей 5–12 лет, около 100 подростков 12–15 лет и примерно 200 взрослых.
Новосибирцы участвуют в чемпионате и Кубке России, различных городских и областных соревнованиях. Ближайшее из них — это открытое первенство среди детских и юношеских областных команд, оно пройдёт в сентябре.
Русская лапта
Правила: в стандартной команде — 10 человек: 6 в поле и 4 запасных. Игроки используют биту, которая называется лаптой. С одной стороны площадки — линия «города», с другой — линия «кона». Одна из команд становится в «город», другая находится в самом поле. Игрок команды за линией «города» бьёт по мячу битой, чтобы отправить его как можно дальше в пределах поля. После этого он бросает биту и бежит до линии «кона». Игроки второй команды должны поймать мяч, чтобы кинуть его в бегущего. Если бегун пробежит туда и обратно и при этом мяч его не заденет — его команда получает 2 очка.
Место тренировок: и зимой, и летом в лапту можно играть на открытом воздухе — тренировки проходят на поле возле «Сибирь-Хоккайдо».
Стоимость: бесплатно.
Как начать играть в русскую лапту: можно обратиться к Алексею Назарову по телефону: 8-951-384-79-39 или найти группу «Русская лапта в Новосибирске!» в соцсети «ВКонтакте».
Тренировки проводит патриотическое движение «Русские пробежки». «Первый раз мы стихийно собрались в 2013 году, игру провели, правила не до конца хорошо знали, играли как умели. Полноценно мы начали с 2016 года играть. Много игр у нас было, старались каждую неделю играть. И в этом году то же самое: каждую субботу стараемся проводить игру в лапту», — рассказал организатор движения Алексей Назаров. Новосибирцы играют на площадке примерно 20 на 40 м, которую мерят шагами.
Бейсбол
Правила: бейсбол — родственник русской лапты. Здесь также используют биту и мяч. От лапты бейсбол отличается траекторией, по которой бежит игрок после броска — по кругу через базы. Также в бейсболе есть строгое деление ролей в команде. Подающий — питчер — кидает мяч в сторону отбивающего, отбивающему нужно отбить его как можно дальше. Потом отбивающему нужно добежать до базы, пока мяч не поймал кетчер, или даже пробежать все три игровые базы и вернуться в «дом», если мяч улетел далеко и его не поймали.
Место тренировок: всё то же поле возле «Сибирь-Хоккайдо».
Стоимость: бесплатно.
Как начать играть в бейсбол: связаться с Богданом Диденко по телефону: 8-913-759-2977.
«Приехали американские тренера в 2012 году — их сюда привезла одна благотворительная организация. Они привезли нам часть оборудования: перчатки, мячи, биты. В 2012 году я попал на это событие, меня друг пригласил. Я случайно пришёл на первое занятие. Там было интересно: ребята сняли целый стадион, были тренеры, мы с ними по-английски общались. Около недели мы играли. Там собралась команда ребят, которые интересовались активными видами спорта. Мы начали с тех пор собираться. Пару раз к нам ещё приезжали тренера. Сейчас у нас своя команда, своя подготовка, мы заказываем оборудование из Америки и других стран. Чтобы прийти поиграть, нужно желание и спортивная форма, мы всех обучаем, всем рады», — рассказал один из основателей бейсбола в Новосибирске Богдан Диденко.
Сейчас в Новосибирске около 100 человек занимаются бейсболом, наиболее активно — 40 человек.
«У нас очень много иностранцев: мексиканцы, американцы... Эти ребята или работают здесь, или приезжают и узнают, что у нас есть бейсбол в Новосибирске.
У нас можно не только хорошо провести время в плане спорта, но ещё и попрактиковать английский язык, испанский язык», — говорит Богдан.
Дартс
Правила: в Новосибирске играют в игру «501» — дротиками на мишени нужно выбить ровно 501 очко.
Место тренировок: спортзал НГАУ.
Стоимость: бесплатно.
Как начать играть в дартс: можно связаться с Антоном по телефону: 8-903-901-03-03 или найти во «ВКонтакте» группу «Дартс в Новосибирске».
«Первые соревнования по дартсу проходили в области — в Багане, 3 года назад. Там несколько новосибирцев познакомились. Год назад аккредитовали федерацию. В 2014 году мы проводили вечерние турниры — на одной мишени играли между собой без медалей. Потом начали проводить турниры разных форматов, ежемесячные, на них мы медали заказывали, призы, грамоты. Сейчас мы проводим в том числе и официальные турниры — чемпионат и Кубок области. Недавно ездили в Монголию, Иркутск. У нас 5 кандидатов в мастера спорта — эти звания присваиваются за 1-2-е места на областных и федеральных соревнованиях», — рассказал председатель федерации дартса в Новосибирске Антон Лещёв.
«Пока на тренировках мы просто бросаем дротики. Сейчас мы думаем менять тренировочный формат, потому что нужно и общей физической подготовкой заниматься, плаванием, бегом. Это универсальный вид спорта. Кому-то 70 исполнится — можно начинать с 10 лет и пока рука держит», — отметил Антон.
Елена Громкова
Фото предоставлено Екатериной Бирюзовой (1), Александра Вишнякова (2), омской федерации флорбола предоставлено Александром Геллером (3), предоставлены Алексеем Назаровым (4, 5), Ирины Стороженко предоставлено Богданом Диденко (6), предоставлено Антоном Лещёвым (7)
Видео vk.com/ultimate_nsk (1), vk.com/floorball_nsk (2), 1tv.ru (3)