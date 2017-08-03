Щётка, камень и тарелка

Где и как новосибирцев учат играть в кёрлинг, флорбол, лапту и другие необычные спортивные игры

Новосибирцев нельзя назвать неспортивными — в городе сотни тренажёрных центров и фитнес-клубов, которые почти никогда не пустуют. Правда, уже никого не удивишь футболом, боевыми искусствами или эффектными позами на коврике для йоги — теперь сибиряков тянет к непривычным видам спорта. НГС.НОВОСТИ нашли в Новосибирске 6 мест, где учат необычным спортивным играм — среди них олимпийский кёрлинг, американский бейсбол, напоминающий хоккей флорбол и некоторые другие. Спешите всё попробовать, пока лето ещё позволяет побегать за летающей тарелкой и летящим мячом.

Кёрлинг





Кёрлинг — один из новых видов спорта, которым занимаются в Новосибирске





Правила: в классический кёрлинг играют 2 команды по 4 человека. У каждой команды есть по 8 камней весом 20 кг. Каждому игроку дают по 2 камня, они пускают их по льду, чтобы отправить в «дом». У всех спортсменов есть специальные щётки, чтобы тереть лёд перед скользящим камнем — так можно поменять траекторию его движения. Выигрывает та команда, которая более точно доведёт свои камни до цели. Игроки в кёрлинг отмечают, что в нём важна не скорость, а точность и логика, которая позволяет угадать действия соперника.



Место тренировок: кёрлинг-клуб «Пингвин», тренировки начинаются в августе.



Стоимость: взрослые тренировки в прошлом сезоне стоили 2500 руб. за 4 занятия на человека.



Как начать играть в кёрлинг: позвонить тренеру по телефону: 8-983-322-88-08.





«Кёрлинг в Новосибирске существует третий год, мы выращиваем спортсменов для спортивного кёрлинга. Возраст детей — от 8-ми и старше. Дети настолько профессиональны, что выезжают в другие города и занимают призовые места. У взрослых возраст для занятий без ограничений — у меня женщины занимаются и в 55 лет, и в 60 лет. Есть сборная молодёжная и взрослая сборная НСО», — рассказала НГС.НОВОСТИ тренер взрослой сборной по кёрлингу Екатерина Бирюзова.







В Новосибирске, отметила Екатерина, работает только один центр для кёрлинга — это «Пингвин». «Он соответствует всем профессиональным атрибутам и температурному режиму. В прошлом году мы проводили чемпионат России по дабл-миксту (парная дисциплина в кёрлинге. — Е.Г.). До сих пор ребята говорят, что у нас лучшая арена в России. У нас крупные арены ещё есть в Сочи, но говорят, что у нас намного уютнее, намного теплее, и лёд по качеству у нас очень-очень хороший», — описала она.







Арена поделена на 4 дорожки длиной 44 м и шириной 2,5 м. На тренировках всем выдают обувь, жилетки, щётки и камни.









Екатерина подчеркнула, что на тренировки нужно приходить в спортивных костюмах.





«Это олимпийский вид спорта, но люди часто приходят играть в джинсах, потому что думают, что это просто и что там ничего делать не надо.





Но это очень сложный процесс: тренировка длится от 1,5 до 2 часов. У меня люди выходят с тренировки выжатые», — отметила Екатерина.





Алтимат фрисби





Новосибирские игроки в алтимат фрисби





Правила: это командная неконтактная игра. Снаряд для игры — диск, который называется фрисби. В игре участвуют 2 команды либо 5х5, либо 7х7 человек. Цель игрока — передать пас игроку своей команды, который находится в голевой зоне противника. Бегать с диском в руках нельзя — его нужно перекинуть другому игроку.



Место тренировок: летом — на поле возле «Сибирь-Хоккайдо» у Октябрьской магистрали и на городском пляже «Наутилус», зимой игроки арендуют залы. Активные игроки — 6–10 человек.



Стоимость: летом площадки бесплатны, зимой игроки вкладывают в аренду 150–300 руб. за 2-часовую тренировку.



Как начать играть в алтимат фрисби: связаться с командой «Соболь» через группу соцсети «ВКонтакте» «Алтимат фрисби клуб СОБОЛЬ [Новосибирск]» или позвонить Александру Вишнякову по телефону: 8-913-795-15-75.





«Алтимат — нестандартный вид спорта, в нём нет судей. Игроки сами являются судьями друг другу. Какой-то фол произошёл — нет судьи, мы тут же остановились, всё обсудили», — рассказал участник команды по алтимат фрисби «Соболь» Александр Вишняков.





«Я сам всегда кидал диск с детства. В прошлом году летом нашёл во "ВКонтакте" небольшую группку, там была пара ребят. Договорились встретиться на площадке возле "Хоккайдо". Приехали, познакомились — их там было человек 4-5. Прозанимался с ними до конца осени. С января мы начали плотно тренироваться, сделали расписание. Сначала тренировались в залах, обычных футбольных, сейчас мы тренируемся на городских пляжах два раза в неделю и в воскресенье на поле "Хоккайдо"», — говорит Александр.







В прошлом году с командой играла немка Тереза, которая училась в одном из новосибирских вузов. «Она рассказала нам основные моменты игры, потому что алтимат — это больше игра заграничная», — пояснил Александр. Он отметил, что для игры нужна специальная компрессионная одежда и обувь, но тем, кто приходит впервые, она не нужна — сначала им нужно понять, понравится ли этот вид спорта и как часто они будут приходить на тренировки.





«Спорт очень нагрузочный, беговой, силовой. В обычной майке тяжело будет бегать», — объяснил он. Кроме того, спортсмены занимаются и силовой подготовкой, к примеру, ходят на кроссфит.





Тренировка по алтимат фрисби









5 августа на фестивале «Электронный берег» на пляже «Звезда» пройдёт турнир по алтимат фрисби. Кроме новосибирской команды «Соболь» там соберутся игроки ещё 5 команд из разных городов Сибири.





Флорбол







Игра во флорбол на Кубке России. В оранжевых майках играют новосибирские спортсмены





Правила: флорбол — командная игра из семейства хоккеев. Она проходит на твёрдом ровном полу с клюшкой и пластиковым мячом. Цель игры — забить мяч в ворота соперника. В каждой команде на поле одновременно может быть 6 человек вместе с вратарём. Всего в команде участвуют 20 игроков, которых можно менять неограниченное количество раз за матч. В отличие от предыдущего вида спорта, флорбол — более грубая игра, в которой, как и в обычном хоккее, игроки применяют физическую силу к соперникам.



Место тренировок: в Новосибирске в частной школе «Аврора» на ул. Тимирязева, а также в поселке Краснообск в спортивном клубе «Герои». С сентября занятия должны начаться ещё в трёх местах в разных районах Новосибирска.



Стоимость: от 1500–2000 руб. по 8 занятий в месяц.



Как начать играть во флорбол: позвонить тренеру клуба «Герои» Евгению Пахомову по телефону 8-983-303-60-33.









«В мае 2015 года мы в рабочем посёлке Краснообск набрали детские группы на лето по ОФП.





Один из родителей как-то привёз на тренировку необычную клюшку и мяч, стало очень интересно, что это и как с этим обращаться.





Мы впервые узнали, что такое флорбол», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте» президент регионального отделения федерации флорбола Александр Геллер.







Сегодня в Новосибирске и Краснообске флорболом занимаются около 150 детей 5–12 лет, около 100 подростков 12–15 лет и примерно 200 взрослых.







Новосибирцы участвуют в чемпионате и Кубке России, различных городских и областных соревнованиях. Ближайшее из них — это открытое первенство среди детских и юношеских областных команд, оно пройдёт в сентябре.





Русская лапта





Игра в русскую лапту в Новосибирске





Правила: в стандартной команде — 10 человек: 6 в поле и 4 запасных. Игроки используют биту, которая называется лаптой. С одной стороны площадки — линия «города», с другой — линия «кона». Одна из команд становится в «город», другая находится в самом поле. Игрок команды за линией «города» бьёт по мячу битой, чтобы отправить его как можно дальше в пределах поля. После этого он бросает биту и бежит до линии «кона». Игроки второй команды должны поймать мяч, чтобы кинуть его в бегущего. Если бегун пробежит туда и обратно и при этом мяч его не заденет — его команда получает 2 очка.



Место тренировок: и зимой, и летом в лапту можно играть на открытом воздухе — тренировки проходят на поле возле «Сибирь-Хоккайдо».



Стоимость: бесплатно.



Как начать играть в русскую лапту: можно обратиться к Алексею Назарову по телефону: 8-951-384-79-39 или найти группу «Русская лапта в Новосибирске!» в соцсети «ВКонтакте».





Снаряды для русской лапты





Тренировки проводит патриотическое движение «Русские пробежки». «Первый раз мы стихийно собрались в 2013 году, игру провели, правила не до конца хорошо знали, играли как умели. Полноценно мы начали с 2016 года играть. Много игр у нас было, старались каждую неделю играть. И в этом году то же самое: каждую субботу стараемся проводить игру в лапту», — рассказал организатор движения Алексей Назаров. Новосибирцы играют на площадке примерно 20 на 40 м, которую мерят шагами.





Бейсбол







Бейсбол в Новосибирске





Правила: бейсбол — родственник русской лапты. Здесь также используют биту и мяч. От лапты бейсбол отличается траекторией, по которой бежит игрок после броска — по кругу через базы. Также в бейсболе есть строгое деление ролей в команде. Подающий — питчер — кидает мяч в сторону отбивающего, отбивающему нужно отбить его как можно дальше. Потом отбивающему нужно добежать до базы, пока мяч не поймал кетчер, или даже пробежать все три игровые базы и вернуться в «дом», если мяч улетел далеко и его не поймали.



Место тренировок: всё то же поле возле «Сибирь-Хоккайдо».



Стоимость: бесплатно.



Как начать играть в бейсбол: связаться с Богданом Диденко по телефону: 8-913-759-2977.





«Приехали американские тренера в 2012 году — их сюда привезла одна благотворительная организация. Они привезли нам часть оборудования: перчатки, мячи, биты. В 2012 году я попал на это событие, меня друг пригласил. Я случайно пришёл на первое занятие. Там было интересно: ребята сняли целый стадион, были тренеры, мы с ними по-английски общались. Около недели мы играли. Там собралась команда ребят, которые интересовались активными видами спорта. Мы начали с тех пор собираться. Пару раз к нам ещё приезжали тренера. Сейчас у нас своя команда, своя подготовка, мы заказываем оборудование из Америки и других стран. Чтобы прийти поиграть, нужно желание и спортивная форма, мы всех обучаем, всем рады», — рассказал один из основателей бейсбола в Новосибирске Богдан Диденко.





Сейчас в Новосибирске около 100 человек занимаются бейсболом, наиболее активно — 40 человек.





«У нас очень много иностранцев: мексиканцы, американцы... Эти ребята или работают здесь, или приезжают и узнают, что у нас есть бейсбол в Новосибирске.





У нас можно не только хорошо провести время в плане спорта, но ещё и попрактиковать английский язык, испанский язык», — говорит Богдан.





Дартс





Соревнования по дартсу





Правила: в Новосибирске играют в игру «501» — дротиками на мишени нужно выбить ровно 501 очко.



Место тренировок: спортзал НГАУ.



Стоимость: бесплатно.



Как начать играть в дартс: можно связаться с Антоном по телефону: 8-903-901-03-03 или найти во «ВКонтакте» группу «Дартс в Новосибирске».





«Первые соревнования по дартсу проходили в области — в Багане, 3 года назад. Там несколько новосибирцев познакомились. Год назад аккредитовали федерацию. В 2014 году мы проводили вечерние турниры — на одной мишени играли между собой без медалей. Потом начали проводить турниры разных форматов, ежемесячные, на них мы медали заказывали, призы, грамоты. Сейчас мы проводим в том числе и официальные турниры — чемпионат и Кубок области. Недавно ездили в Монголию, Иркутск. У нас 5 кандидатов в мастера спорта — эти звания присваиваются за 1-2-е места на областных и федеральных соревнованиях», — рассказал председатель федерации дартса в Новосибирске Антон Лещёв.







«Пока на тренировках мы просто бросаем дротики. Сейчас мы думаем менять тренировочный формат, потому что нужно и общей физической подготовкой заниматься, плаванием, бегом. Это универсальный вид спорта. Кому-то 70 исполнится — можно начинать с 10 лет и пока рука держит», — отметил Антон.