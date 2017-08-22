Война за вентиль: как новосибирцы пытались свергнуть главу ТСЖ

Но у них всё равно не получилось — эксперты объяснили, как это правильно сделать

Жильцы дома на улице Орджоникидзе, 30 воюют с правлением своего ТСЖ. Как утверждают активисты, руководство не показывает членам ТСЖ детальную отчётность по потраченным общим деньгам и отказывается зачислять в члены критикующих ТСЖ жильцов. Председатель парирует: на перевыборах всё равно победили старые кандидаты, а среди воинственно настроенных жильцов есть неплательщики. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с «революционерами» и председателем правления ТСЖ в период накала их противостояния, а также узнал у экспертов, можно ли по закону сменить власть в своем доме, если она не устраивает.

Активисты дома на Орджоникидзе, 30, который стоит за оперным театром, начали борьбу с правлением своего ТСЖ давно. Им не нравится многое: руководство не предоставляет подробную отчётность по трате общих денег, не даёт проверить, какую зарплату они себе назначили, не раскрывает список членов ТСЖ, не разрешает перепланировку комнат... Претензий много, и говорят о них новосибирцы долго.







«На все вопросы, за несколько лет накопилось, — "Нет денег"… "Давайте качельку поставим" — "Нет денег". "Давайте покрытие сделаем" — "Нет денег". И так во всём. Но никто в это уже не верит», — вспоминает одна из жительниц дома. Ей вторит сосед Дмитрий Фирсов: «Существует бухгалтерская отчётность, налоговая отчётность, а существует ещё <…> управленческо-моральная отчётность перед жильцами дома, которые говорят: "Скажите, пожалуйста, сколько стоит спортивный снаряд, который мы поставили?". Вот это без скандалов невозможно узнать».





Председатель правления ТСЖ Зинаида Половникова парирует: «Акт ревизионной комиссии открывайте. Там в "Движении денежных средств" идёт чёткая конкретика. <...> У нас всё закреплено. Правление ставит везде подпись», — говорит она. По словам женщины, раскрывать зарплату каждого из членов товарищества она не может — запрещает закон о персональных данных. «Я могу про свою зарплату сказать. Захочу — скажу», — заметила она.







На подъездах дома руководство ТСЖ развесило информацию про активистов, в которой кандидаты в члены правления выставлены нарушителями законов





Очередной скандал с зарплатами закончился вызовом полиции. Пенсионер Сергей Шмаков, в прошлом директор торгового предприятия, рассказывает: он зашёл в правление посмотреть новое штатное расписание обслуживающего персонала, так как руководство ТСЖ запросило утвердить на собрании сумму в 5 миллионов 44 тысячи 752 рубля в год на зарплату. «Я был в правлении другого ТСЖ, разбираюсь в бюджетах, — мне было чисто интересно. И я понимаю: раз вопрос этот их очень остро задел, то, вполне возможно, они не зря это скрывают… Я примерно прикинул, какая должна быть зарплата у всех, на основе прошлогоднего списка [сотрудников], получилось, что на председателя остается около 200 тысяч», — пояснил Шмаков.





Разговор пенсионера с руководителями ТСЖ на повышенных тонах продолжался долго, и в итоге в офис вызвали полицию: Шмакова обвинили в угрозах в адрес правления ТСЖ и на 3 часа отправили в отдел полиции. «Пришёл, начал требовать показать документы. И матами, холопами [нас] назвал, бухгалтера чуть не ударил. Что, это нормальное поведение?» — недоумевает Половникова.





Сергей Шмаков зашёл в правление ТСЖ выяснить цифры зарплат, обозначенные в штатном расписании, но попал в полицию по обвинению в угрозе насилием





Очное собрание, как ожидали «революционеры», было объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На таких выборах голосуют размерами жилой площади, заметила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Зинаида Половникова, а на отчётно-выборном собрании были представители всего 22 % от всех жилых площадей. После чего по закону выборы перешли в заочную форму — с бюллетенями, которые раздавали по квартирам, а подсчитывала голоса специальная комиссия.





В итоге заочные выборы состоялись, старое руководство переизбрали и даже выбрали в правление одного из числа недовольных активистов. «Чей голос всё равно ничего не решает», — заметили корреспонденту НГС.НОВОСТИ по этому поводу представители «революционеров». Проиграв, они перечисляют причины своего поражения: выборы якобы специально назначили на тёплый пятничный вечер с 17:00 до 18:00, когда многие уже уехали за город, а тираж бюллетеней не пронумеровали, намекают они на возможный вброс.





«Всем выдаются [бюллетени] под роспись консьержем. В Жилищном кодексе не предусмотрена нумерация. В реестре они (жильцы. — И.К.) расписываются в получении. Контроль очень хороший», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в правлении ТСЖ.







Подобные ситуации, когда жители недовольны непорядочными членами правлений ТСЖ, в Новосибирске встречаются часто

Все претензии недовольных жильцов глава правления ТСЖ Половникова объясняет желанием активистов захватить власть. «Люди собрались, которые нарушают жилищное законодательство, и любым путём хотят стать правлением и диктовать свои правила. И среди них люди, которые были неплательщики, которые суды прошли, которые претензии [получали]», — пояснила руководитель правления.







«В суд! Единственный путь — в суд. Имеют законное право», — предложила Евгения Половникова таким образом доказать свою правоту всем недовольным. Жильцы, как заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ один из оппозиционеров, уже рассматривают этот вариант.







Юрист Игорь Колодников, сам председатель ТСЖ, неоднократно сталкивавшийся с подобными делами, заметил, что жильцы довольно часто бывают недовольны руководителями своего ТСЖ.







«Могут ли люди организоваться и сместить [их]? Да, это возможно. Через выборы. Если нет кворума или жильцы не могут определиться со способом управления, то муниципалитет назначает управляющую компанию через объявление открытого конкурса. Другое дело, что некоторым собственникам, особенно больших домов, безразлично всё: они платят и им ничего больше не надо», — заметил Колодников.







Если же жильцы считают, что голосование было сфальсифицировано, продолжил юрист, то необходимо писать заявление в суд, ГЖИ или правоохранительные органы. «Недавно ввели отдельную [уголовную] статью за подделку протоколов (ст. 327 УК РФ предусматривает до двух лет тюрьмы. — И.К.). Уже даже уголовные дела пошли по стране», — сообщил Игорь Колодников.







В одних случаях жильцы борются с правлениями ТСЖ, а в других — правления подают в суды на жителей. Как, например, правление ТСЖ «Спартак», которое обвиняет своего жильца в том, что он построил перед домом детскую площадку.