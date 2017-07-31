Новосибирск-2030: зачистят весь город

В мэрии решили избавить центр от хрущёвок и трамваев — вместо них будут бульвары и набережная

Мэрия решила к 2030 году провести в центре свою реновацию и избавиться от 5-этажных «панелек» — их заменит современное жильё
Мэрия решила к 2030 году провести в центре свою реновацию и избавиться от 5-этажных «панелек» — их заменит современное жильё

Мэрия Новосибирска распланировала развитие центра города — в конце августа эти планы обсудят с горожанами. В их числе, к примеру, набережная с бульварами вместо промзоны, реновация хрущёвок, новые улицы и уже набившие оскомину планы по строительству новых линий метро и скоростного трамвая. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Городские власти опубликовали многолетний план развития центра Новосибирска: проект планировки территории площадью почти 1,5 тыс. га появился в документах мэрии 27 июля.


Объёмный проект описывает развитие части города между Каменской и Ипподромской магистралями, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировской, дамбой Димитровского моста и берегом Оби до 2030 года. Сегодня в границах этой территории живут чуть более 250 тыс. человек, и в мэрии рассчитывают, что число жителей изменится несущественно — до 300 тыс. человек. 


На каждого из них вместо нынешних 20,8 кв. м по плану будет приходиться 24 кв. м жилья.


Увеличивать «квадраты» будут в том числе за счёт вызывающей сейчас множество скандалов в столице реновациии. «На перспективу предполагается реконструкция и частичный снос 5-этажного панельного жилищного фонда, который составляет 429,2 тыс. кв. м общей площади планируемой территории, — говорится в документе. — Размер территории, на которой предполагается реконструкция и снос, ориентировочно равен 50 га».


Реконструкция панельных 5-этажек, по расчётам разработчиков проекта, позволит построить до 630 тыс. кв. м жилья, в котором смогут жить 21 тыс. жителей.

 

Малоэтажную застройку (за исключением, разумеется, памятников истории, культуры и архитектуры, число которых подбирается к 200) планируют снести полностью. 


«Диссонирующие элементы застройки или использованные средства архитектурно-художественной выразительности» в исторических кварталах при этом предлагают нейтрализовать или ликвидировать. Что конкретно имеют в виду разработчики проекта и кто будет определять, насколько диссонируют те или иные элементы с существующей застройкой, в документе не уточняется.


На месте большей части заводов и складов в центре построят жильё и офисы, а речпорт заменит набережная с бульварами
На месте большей части заводов и складов в центре построят жильё и офисы, а речпорт заменит набережная с бульварами

Кроме панельных 5-этажек и частного сектора, из центра к 2030 году должны пропасть большинство производств, и территория, которую они занимают, уменьшится почти в 3 раза: с 6,1 % до 2,4 %. Их место займут жилая и деловая застройка, офисы и магазины могут разместить и в пригодных для этого бывших промышленных зданиях. На прежнем месте останутся только фабрика «Синар», «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», НПП «Восток» на ул. Дуси Ковальчук (хотя возможность его выноса тоже предлагают изучить) и ряд других.


Уход производства и складов с ул. Фабричной позволит организовать продолжение пешеходной набережной — с озеленёнными бульварами, магазинами и офисами. Но делать это будут поэтапно, а программу развития освобождающейся территории разработают отдельно.


В проекте появилась и новая улица в Заельцовском районе — ул. Предпринимателей. 


Она пройдёт от Красного проспекта до ул. Ипподромской вдоль русла 1-й Ельцовки и, по плану, будет сопровождаться новой парковой зоной. Новые развязки с магистралями, Ипподромской и Каменской, получат также ул. Линейная, Лескова и Военная. 


«На Каменской магистрали намечается перспективная эстакада с выходом на новый проектируемый мост через реку Обь, — добавляют авторы проекта. — На будущей магистральной улице общегородского значения непрерывного движения проспекте Димитрова – ул. Нарымской предлагается перспективный длинный тоннель от Вокзальной магистрали до ул. Линейной и тоннель с кольцом в верхнем уровне на пересечении с ул. Дуси Ковальчук уже на расчётный срок».


По планам мэрии, к 2030 году сквер за оперным театром освободят от трамваев, а саму линию продлят в Калининский и Дзержинский районы
По планам мэрии, к 2030 году сквер за оперным театром освободят от трамваев, а саму линию продлят в Калининский и Дзержинский районы

Важная часть проекта касается развития общественного транспорта. По расчётам мэрии, пассажиропоток в центре Новосибирска к 2030 году должен увеличиться до 210,4 млн человек. «Для выполнения этих перевозок потребуется около 25 вагонов метрополитена, 300 автобусов, 125 троллейбусов, 75 трамваев», — подсчитали в муниципалитете. 


Метро в центре должно дополниться продолжением Дзержинской линии в сторону левобережья и строительством новой, Первомайской. В районе пересечения Ипподромской магистрали и ул. Военной может разместиться одна из планируемых станций метро — «Каменская». На этом месте проектировщики предлагают создать транспортно-пересадочный узел, добавив к существующему транспорту ещё и скоростной трамвай. Одна из остановок его линии запланирована дальше по ул. Ипподромской — в районе пересечения с железнодорожной веткой и станцией Плехановская, где можно организовать ещё один транспортно-пересадочный узел.


Обычные трамваи из центра при этом частично исчезнут. Например, авторы предлагают ликвидировать трамвайную линию на ул. Дуси Ковальчук от площади Калинина до Сухого лога и далее с ул. Богдана Хмельницкого. 


А вот линию трамвая №13 могут продлить по ул. Писарева, Ипподромской и Кавалерийской в Калининский и Дзержинский районы. Впрочем, отмечается в документе, с развитием метро можно будет убрать и её. «Линия трамвая, расположенная около НГАТОиБ, переносится в профиль ул. Депутатской, ул. Каменской, ул. Орджоникидзе для освобождения сквера от трамвайного кольца», — добавляют авторы проекта.


Что касается школ и детских садов, то площадей для масштабного нового строительства в центре недостаточно, поэтому увеличивать число мест в основном будут реконструкцией уже существующих. Впрочем, на огромной территории, входящей в проект планировки, нашлось место для 2 новых школ и 9 детских садов, а также одного бассейна.


Все эти планы пока, разумеется, существуют только на бумаге и не утверждены: городским властям ещё предстоит обсудить их с горожанами. Публичные слушания назначены на 23 августа и пройдут в администрации Центрального округа.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова (1, 2), Анны Золотовой (3)

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