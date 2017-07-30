Самый лучший «Роллс»

Самая главная в мире машина вышла в новом поколении — турбомотор и шумоизоляция, закачанная в шины

Английский Rolls-Royce в автомобильной мировой иерархии де-факто считается самым главным, самым крутым авто — ведь это символ максимальной роскоши, богатства и власти. Недаром Rolls-Royce заказывают мировые знаменитости, арабские монархи и мультимиллиардеры. Ну и, разумеется, британская королевская семья передвигается на Rolls-Royce. Флагманским автомобилем марки является классический седан Phantom — вот он и вышел уже в 8-м поколении.





Новый Phantom, конечно, не стали кардинально менять в плане пропорций кузова — настолько удачным оказался корпус, созданный ещё в 2003 году. А вот платформу и состав материалов поменяли — алюминиевый каркас сделал кузов жёстче на 30 %.













Изменилась внешняя атрибутика — бамперы, оптика, молдинги, декоративные вставки. Гигантская решётка радиатора теперь составляет одно целое с капотом.













«Старомодный» по нынешним меркам салон тоже не стали переделывать — всё те же очертания передней панели, кресел, руля. Хотя материалы и некоторые детали обновились. Задние места получили охлаждаемый ящик для шампанского и нишу для хранения фужеров. Также задние сиденья можно немного повернуть друг к другу — так ведь удобнее вести беседу. Есть подогрев подлокотников и даже стоек.













В салоне, утверждает производитель, нет ни грамма пластика — либо кожа, либо металл, либо дерево. Двери закрывают от прикосновения к сенсору — создаётся эффект Embrace (объятие).













Автомобиль несёт в себе 130 кг шумоизоляции, даже в шины закачана специальная звукопоглощающая пена. Инженеры компании называют машину самой тихой в мире.













Phantom получил множество новейших систем и улучшений. Подвеска — на двойных рычагах спереди и на пяти сзади, поворот всех четырёх колёс, круговой обзор, пневмобаллоны, ежесекундное регулирование жёсткости подвески по рельефу дороги, ночное видение, удержание в полосе, распознавание пешеходов. А 8-скоростной «автомат» может менять передачи в зависимости от данных навигации.













Ну а теперь о моторе. На автомобиль поставили новый турбированный 6,75-литровый V12 мощностью 563 л.с. и с моментом 900 Н•м. Он должен разгонять Phantom до сотни за 5,3 секунды. Цены на автомобиль пока не названы, но стоить он может хоть 50 млн, а хоть и 100 млн руб., в зависимости от количества бриллиантов, заказанных для отделки.





В Новосибирске «Роллс-Ройсы» встречаются, но официальными дилерами не продаются. Количество «Роллсов» в городе исчисляется единицами, и все они уже довольно старые, стоимостью в пределах 10 млн руб. Сейчас актуальных объявлений о продаже Rolls-Royce в городе нет, но ближайшие машины можно найти в Омске и Иркутске. За Phantom 2005 года выпуска просят 10,5 млн руб., а за 2013 год — 14 млн руб.









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