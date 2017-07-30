Самый лучший «Роллс»

Самая главная в мире машина вышла в новом поколении — турбомотор и шумоизоляция, закачанная в шины

Английский Rolls-Royce в автомобильной мировой иерархии де-факто считается самым главным, самым крутым авто — ведь это символ максимальной роскоши, богатства и власти. Недаром Rolls-Royce заказывают мировые знаменитости, арабские монархи и мультимиллиардеры. Ну и, разумеется, британская королевская семья передвигается на Rolls-Royce. Флагманским автомобилем марки является классический седан Phantom — вот он и вышел уже в 8-м поколении. 

Самый лучший «Роллс» (фото)


Новый Phantom, конечно, не стали кардинально менять в плане пропорций кузова — настолько удачным оказался корпус, созданный ещё в 2003 году. А вот платформу и состав материалов поменяли — алюминиевый каркас сделал кузов жёстче на 30 %.



Самый лучший «Роллс» (фото)


Изменилась внешняя атрибутика — бамперы, оптика, молдинги, декоративные вставки. Гигантская решётка радиатора теперь составляет одно целое с капотом. 



Самый лучший «Роллс» (фото)


«Старомодный» по нынешним меркам салон тоже не стали переделывать — всё те же очертания передней панели, кресел, руля. Хотя материалы и некоторые детали обновились. Задние места получили охлаждаемый ящик для шампанского и нишу для хранения фужеров. Также задние сиденья можно немного повернуть друг к другу — так ведь удобнее вести беседу. Есть подогрев подлокотников и даже стоек. 



Самый лучший «Роллс» (фото)


В салоне, утверждает производитель, нет ни грамма пластика — либо кожа, либо металл, либо дерево. Двери закрывают от прикосновения к сенсору — создаётся эффект Embrace (объятие). 



Самый лучший «Роллс» (фото)


Автомобиль несёт в себе 130 кг шумоизоляции, даже в шины закачана специальная звукопоглощающая пена. Инженеры компании называют машину самой тихой в мире.



Самый лучший «Роллс» (фото)


Phantom получил множество новейших систем и улучшений. Подвеска — на двойных рычагах спереди и на пяти сзади, поворот всех четырёх колёс, круговой обзор, пневмобаллоны, ежесекундное регулирование жёсткости подвески по рельефу дороги, ночное видение, удержание в полосе, распознавание пешеходов. А 8-скоростной «автомат» может менять передачи в зависимости от данных навигации.



Самый лучший «Роллс» (фото)


Ну а теперь о моторе. На автомобиль поставили новый турбированный 6,75-литровый V12 мощностью 563 л.с. и с моментом 900 Н•м. Он должен разгонять Phantom до сотни за 5,3 секунды. Цены на автомобиль пока не названы, но стоить он может хоть 50 млн, а хоть и 100 млн руб., в зависимости от количества бриллиантов, заказанных для отделки. 


В Новосибирске «Роллс-Ройсы» встречаются, но официальными дилерами не продаются. Количество «Роллсов» в городе исчисляется единицами, и все они уже довольно старые, стоимостью в пределах 10 млн руб. Сейчас актуальных объявлений о продаже Rolls-Royce в городе нет, но ближайшие машины можно найти в Омске и Иркутске. За Phantom 2005 года выпуска просят 10,5 млн руб., а за 2013 год — 14 млн руб. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото rolls-roycemotorcars.com 

Прочтений: 178
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено