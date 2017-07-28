«Мы выезжаем домой»: подробности ДТП с 4 погибшими на Алтае

Опытный водитель автобуса слетел в кювет на коварной дороге — маневр убил его дочь и друзей семьи

Микроавтобус после аварии
Микроавтобус после аварии

В ночь на 28 июля в Онгудайском районе Республики Алтай микроавтобус слетел в кювет на трассе. Погибли водитель и три пассажира, в том числе два ребёнка. Ещё два человека оказались в больнице. В ГИБДД пока не могут назвать причину жуткой аварии — медики не дают полицейским поговорить с выжившими. Что погибшие сказали родственникам за несколько минут до страшной аварии и почему водитель со стажем не справился с крутым поворотом — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

28 июля примерно в полночь на повороте Семинского перевала ГАЗ-2217, ехавший со стороны с. Онгудай в направлении с. Шебалино, перевернулся. За рулём был 42-летний мужчина. «Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги с последующим съездом в кювет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.


В машине ехали шестеро новосибирцев, четверо из них погибли — в том числе двое детей.


Среди выживших оказалась сибирячка Татьяна Макарова. В начале июля она вместе с 13-летней дочкой Снежаной и мужем Александром отправилась на отдых в Республику Алтай. Племянница сибирячки Надежда (имя девушки изменено по её просьбе. — А.И.) рассказала НГС.НОВОСТИ: вместе с Татьяной и её семьей поехали друзья — супружеская пара с 10-летним мальчиком. В ГИБДД, впрочем, заявили, что пока непонятно, кем друг другу приходятся попутчики семьи — фамилии у них разные, а общаться с выжившими пока запрещают врачи. 


Надежда вспоминает: 27 июля около 11:00 Снежана набрала двоюродной сестре — трубку передавали из рук в руки. «Радостные, довольные были, — говорит девушка. — Говорили, что всё, мы выезжаем домой. А потом всё...».


В машине находилось шесть человек — четверо погибли
В машине находилось шесть человек — четверо погибли


А уже в 00:50 микроавтобус съехал в кювет на опасном повороте. Александр, Снежана, 10-летний мальчик и подруга семьи скончались на месте. 41-летняя Татьяна и пассажир-мужчина выжили. В министерстве здравоохранения Республики Алтай рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что угрозы для жизни пациентов нет — женщину уже готовы выписать домой, у мужчины перелом бедра.


ДТП произошло на крутом повороте
ДТП произошло на крутом повороте


ДТП наделало много шума в Онгудайском районе — на место происшествия лично выезжал министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин. 


Родственники Александра не понимают — как водитель со стажем мог не справиться с управлением? В Новосибирске мужчина почти всю жизнь проработал водителем автобуса. «Всё это сложно, — недоумевает Надежда. — Мы пытаемся уточнить информацию, как чего произошло. Пока — безрезультатно».


Точную причину ДТП не могут назвать и в полиции — в ведомстве считают, что многое покажет экспертиза. Поговорить с выжившими следователю пока не удалось. «Мужчина, сказали в больнице, в тяжёлом состоянии, никого к нему не пускают, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай. — Женщина пока тоже в шоковом состоянии, не может ничего пояснить». 


Предположительно, авария могла произойти из-за крутой дороги. «Там перевал, — объясняют в полиции. — Крутые спуски, сильно крутые повороты есть, подъёмы. Дорога извилистая, не прямая. Не сказать, чтобы прям постоянно там аварии происходят, но бывают». 


Недавно на главной трассе на Алтае произошло массовое ДТП, в котором 29 человек пострадали и трое погибли — столкнулись два пассажирских автобуса, «ГАЗель» и Audi Q7.

Алёна Истомина
Фото 04.мвд.рф

Прочтений: 1993
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