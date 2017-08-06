«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники

Land Rover с номером ВОР мешает детям и как заблокировать проезд в подземелье «Ауры»

В 33-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: уроки мастерства по парковке сразу на 2–4 местах и суровые будни дворов Академгородка.

«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Начинает выпуск этот прекрасный чёрный Range Rover. На такой модели по своим угодьям ездит королева Англии, а у нас его с чудным номером ВОР ставят на тротуар перед детской больницей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


«Автоледи регулярно бросает машину просто как получилось. В данном случае встав поперёк организованной парковки и перекрыв 3 места. Двор дома ул. Фрунзе, 14», — сообщает читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Встаём на парковку для инвалидов, и как можно кривее.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Уроки мастерства — как занять сразу два места. Можно ровненько...



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


...а можно криво. Результат, впрочем, достигнут.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


«Чудак приехал к нам аж с Приморья и гостит по адресу Российская, 28. Он либо фермер и привык ставить свой грузовик прямо у входа в дом, либо боится упускать его из виду в диких чужих краях, ведь парковка аж в 30 метрах и за деревьями. Вдруг местные аборигены, как сороки, захотят оторвать диковинные хромированные зеркала — заботливо сложенные, дабы не мешать проходу», — живописует будни Академгородка читатель Алекс.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Дом в самом центре, на ул. Романова, — с местами проблемы. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


«Авто на парковке "Ауры", прямо на проезде», — пишет читатель Виталий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Наш девиз: тротуары — «ГАЗелям», проезжую часть — детям и женщинам!



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


«Три "богатыря" постоянно паркуются на газоне около детской площадки и клумбы», — заметил закономерность Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Ну как на внедорожнике УАЗ не заехать на газон? Хотя бы одним колёсиком.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники (фото)


Ну и напоследок могучий американский пикап «Додж» — кому, как не ему, вставать сразу на четыре места.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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