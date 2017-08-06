«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВОР против детской поликлиники

Land Rover с номером ВОР мешает детям и как заблокировать проезд в подземелье «Ауры»

В 33-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: уроки мастерства по парковке сразу на 2–4 местах и суровые будни дворов Академгородка.





Начинает выпуск этот прекрасный чёрный Range Rover. На такой модели по своим угодьям ездит королева Англии, а у нас его с чудным номером ВОР ставят на тротуар перед детской больницей.















«Автоледи регулярно бросает машину просто как получилось. В данном случае встав поперёк организованной парковки и перекрыв 3 места. Двор дома ул. Фрунзе, 14», — сообщает читатель Дмитрий.













Встаём на парковку для инвалидов, и как можно кривее.













Уроки мастерства — как занять сразу два места. Можно ровненько...













...а можно криво. Результат, впрочем, достигнут.













«Чудак приехал к нам аж с Приморья и гостит по адресу Российская, 28. Он либо фермер и привык ставить свой грузовик прямо у входа в дом, либо боится упускать его из виду в диких чужих краях, ведь парковка аж в 30 метрах и за деревьями. Вдруг местные аборигены, как сороки, захотят оторвать диковинные хромированные зеркала — заботливо сложенные, дабы не мешать проходу», — живописует будни Академгородка читатель Алекс.













Дом в самом центре, на ул. Романова, — с местами проблемы.













«Авто на парковке "Ауры", прямо на проезде», — пишет читатель Виталий.













Наш девиз: тротуары — «ГАЗелям», проезжую часть — детям и женщинам!













«Три "богатыря" постоянно паркуются на газоне около детской площадки и клумбы», — заметил закономерность Дмитрий.













Ну как на внедорожнике УАЗ не заехать на газон? Хотя бы одним колёсиком.













Ну и напоследок могучий американский пикап «Додж» — кому, как не ему, вставать сразу на четыре места.









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