Охотники на пенсионеров

В Новосибирске участились случаи телефонного мошенничества — жулики представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под разными предлогами выведывают номера банковских карт пенсионеров. Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал основные мошеннические схемы, на которые можно попасться в Новосибирске, и выяснил, как уберечь от них своих пожилых родственников.

В последнее время в Новосибирске участились случаи телефонного мошенничества. Жулики выдают себя за сотрудников Пенсионного фонда и под разными предлогами узнают у пенсионеров номера банковских карт и другую персональную информацию, сообщили НГС.НОВОСТИ в областном управлении ПФР.





Задерживать мошенников получается не всегда, но те, кто попадаются, получают серьёзные приговоры. Например, этим летом в Ленинском районном суде приговорили к 6,5 годам тюрьмы Романа Мартеля — одного из участников группы. Он согласился сотрудничать со следствием и дал показания на своих подельников. Мошенники звонили на городские телефоны пенсионерам, выдавали себя за их родственников в сложной ситуации и вымогали крупные суммы. Пока одни члены банды изображали близких в беде, другие выдавали себя за полицейских и подтверждали легенду. Группа мошенников работала с ноября 2015 года по март 2016-го и, по версии следствия, обманула сотню пенсионеров — на сумму более 1 млн руб.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ собрал самые известные мошеннические схемы и выяснил у полиции, как уберечь от подобных обманов своих пожилых родственников.







Маги-целители — такой вид мошенничества встречается в основном в небольших городках и сёлах, отмечают в полиции. Маги, цыганки, колдуны и прочие «волшебники» под разными обещаниями исцелить, снять порчу, приворожить чаще вытягивают деньги или драгоценности у жителей области, чем у жителей Новосибирска.







Чёрные риэлторы — схема, когда жулики переписывают на себя квартиры, как правило, одиноких пенсионеров. В последнее время этот вид мошенничества встречается редко, но раньше был достаточно популярным. «Чёрные риэлторы» в лучшем случае предложат пенсионеру за его квартиру какую-нибудь маленькую хибару подальше от города и небольшую доплату, в худшем — попавшего на удочку преступников может ожидать смерть.







Продавцы чудо-лекарств — схема, когда преступники ходят по квартирам и продают пожилым людям медицинские приборы, лекарства, якобы исцеляющие от всех заболеваний. Тут обманывают во всём: в свойствах препарата, производителях, а самое главное — в цене, которая может достигать десятков тысяч рублей.







«Как правило, такие приборы несертифицированные и не приносят никакой пользы, а иногда приносят даже вред», — делится представитель ГУ МВД РФ по НСО Антон Сурнин.





Агенты пенсионных фондов. Довольно частый вид мошенничества, когда по квартирам ходят лжесотрудники пенсионного фонда. Цели у них может быть две: выведать у пенсионера номер банковской карты, чтобы потом снять с неё деньги, или номер пенсионной карты — СНИЛС, чтобы перевести деньги пенсионера без его ведома в частный пенсионный фонд. Во втором случае — при переводе накоплений из государственного фонда в негосударственный или наоборот — пенсионер может потерять часть денег, заметили в новосибирском ПФР.







«Сотрудники ПФР не занимаются телефонным обзвоном и не запрашивают по телефону никаких данных, в том числе и номера банковских карт. А также не ходят по домам с целью уточнения или сбора персональных данных своих клиентов. Мы консультируем граждан в клиентских службах, которые есть в каждом районе», — сообщили в пресс-службе ПФР. На дом сотрудники фонда выезжают только в исключительных случаях, и то по личному заявлению от самого пенсионера.







Сотрудники социальных служб. В этом случае по домам ходят уже обыкновенные воры, зачастую девушки, которые представляются сотрудниками разных социальных служб. Пока одна ведёт доверительную беседу с хозяйкой квартиры, её «коллега» незаметно крадёт из квартиры деньги или ценности.







«Представляются врачами, работниками соцзащиты — якобы хотят рассказать новую информацию о поправках к какому-нибудь закону, когда пенсионерам положены какие-то дополнительные лекарства или соцпомощь. И под этим видом обманным способом вытягивают деньги. Или просто их крадут», — рассказывает Сурнин.







Обман по SMS. Вид телефонного мошенничества, когда мошенники связываются с жертвами по SMS — сообщают о каком-нибудь крупном выигрыше и требуют взноса для регистрации или подтверждения участия в конкурсе. Второй вариант во многом рассчитан на удачу и невнимательность: в SMS мошенники пишут, что случайно пополнили ваш мобильный счёт некоторой суммой денег, которую просят вернуть по указанному номеру. Как правило сумма небольшая — 100–200 руб. Перед этим может прийти SMS с сообщением, что мобильный счёт якобы пополнен. Только вот SMS приходит не от мобильного оператора, а с «левого» номера.





Заблокированная банковская карта. Тоже SMS-мошенничество, когда сообщение может даже прийти с номера, очень похожего на официальный номер банка, который используется для рассылки. В таких посланиях пишут, что ваша банковская карта заблокирована — для снятия блокировки надо следовать инструкциям по SMS или от лжеоператора банка. Нередко мошенники выступают от имени крупных банков, например Сбербанка.







Звонок от родственника — один из самых популярных видов мошенничества. Звонят жулики и на городские телефоны, и на мобильные. Легенд много: говорят, что звонят от внука, попавшего в ДТП, — просят деньги для полиции за освобождение задержанного родственника, выпрашивают крупные суммы на лекарства для умирающих знакомых.





«Несмотря на то что это очень старая схема и, казалось бы, все про неё всё знают, есть определённая категория пожилых граждан, кто на эту удочку ещё попадается», — рассказал Сурнин. По его словам, среди жертв таких мошенников встречаются и серийные — попадаются на один и тот же трюк по несколько раз.







Уберечь пенсионеров, объясняют в полиции, можно только постоянными напоминаниями об опасности. Необходимо убедить своих пожилых родных: во всех случаях, когда посторонние заводят с ними разговоры о банковских картах, СНИЛС или медицинских препаратах, надо сразу звонить родственникам. В случаях с «ходоками» по квартирам — просто никого не пускать на порог.