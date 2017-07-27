Гаранинский прокол: от Богаткова до Тополёвой построят дорогу

Она пройдёт через военный городок — сдать магистраль должны к визиту Путина в ноябре этого года

26 июля стало известно, что военную дорогу в Октябрьском районе наконец передали городу — она должна стать дублёром стоящей по утрам в пробке ул. Военной. В августе городские власти проведут конкурс, чтобы осенью отремонтировать почти 2 км проезда и тротуары и провести сюда новое освещение и общественный транспорт. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ попытались прогуляться по новой городской собственности и обнаружили, что её всё ещё охраняют военные, а открытие проезда не решит проблему пробок.

Минобороны отдало городу дорогу в Октябрьском районе — почти 2 километра тупикового проезда ул. Гаранина от ул. Бориса Богаткова до ул. Тополёвой. В ведомстве приказ о передаче мэрии разбитой военной дороги выпустили ещё 28 июня, но на все процедуры потребовался почти месяц. 25 июля она уже была зарегистрирована как муниципальная, рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.







Уже официально городскую дорогу по-прежнему охраняют военные





Несмотря на то что официально дорога уже городская, а не военная, проезд по ней всё ещё закрыт. Хотя загораживающие проезд «ежи» уже давно исчезли, он всё ещё упирается в закрытые кованые ворота. Посмотреть на дорогу здесь корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: около 300 м остаются «режимными». Попасть за ворота можно только по пропуску, фамилии в специальном списке или паспорту с пропиской на территории военного городка. Дежуривший на КПП солдат рассказал, что пока ограничения на въезд никто не снимал, и когда это произойдёт, он не знает.







«Разговоры о дороге начались, когда воинскую часть расформировали, около года назад», — говорит жительница дома на ул. Гаранина, 5 Наталья. «То, что её передадут, речь идёт давно, но пока никаких изменений нет. Только слухи, никакой точной информации», — подтверждает и жительница военного городка Даша.







Попасть на территорию военного городка сегодня можно, только сделав крюк по ул. Воинской — или через ул. Тополёвую, в которую упирается новый городской проезд





Чтобы попасть на будущую городскую дорогу (сегодня на карте она отмечена как территория военного городка), сегодня нужно сделать довольно внушительный крюк по ул. Воинской. Пешком выйти на неё можно тропами через гаражи за военным госпиталем — они ведут прямиком к зданию гарнизонного дома офицеров, где сейчас кипит работа по реконструкции.







Неизвестно, как долго бы дорога оставалась военной, если бы не решение превратить гарнизонный дом офицеров в музей





По словам депутата Дениса Плотникова, представляющего этот округ в горсовете, получить дорогу в городскую собственность удалось именно благодаря будущему музею «Россия — Моя история», который должны открыть в доме офицеров осенью.







«Только я лично уже 2,5 года занимаюсь передачей дорог от Минобороны в муниципальную собственность, подключал уже и областную власть, и муниципальную, и депутатов Госдумы, но проблема с Министерством обороны как стояла, так и стояла, — посетовал депутат. — Нужно сказать большое спасибо нашему президенту, который в ноябре собрался приехать на открытие музея — Минобороны ускорило шаги по передаче данной дороги».







Военная часть расформирована, но на её территории ещё остаётся военная столовая, куда солдаты ходят строем за обедами





Из-за закрытого выезда на ул. Бориса Богаткова машины здесь не ездят, а стоят: что со стороны ул. Гаранина, что со стороны территории военного городка дорога — сплошная парковка. По ней строем несколько раз в день проходят солдаты.







Ощущение охраняемой территории поддерживают беззаботные стайки местных мальчишек





Тупик и огороженность военного городка создают ощущение безопасности и как будто замедленного течения времени. По будущей городской дороге носятся местные мальчишки. Жительница так же огороженного дома № 3 на ул. Гаранина Светлана признаёт, что дорога, наверное, нужна, но как мама она против.







Местные родители опасаются, что территория перестанет быть безопасной для детей





«Здесь и так магистраль у нас хорошая, а этим (показывает на соседний дом № 5) совсем неудобно будет: буквально вот дорога, — говорит девушка. — Я склоняюсь всё-таки к тому, что нет, для жителей будет вообще неудобно: окна, получается, будут выходить на дорогу. А тут такой тихий райончик у нас, не хотелось бы».







Сегодня жители окрестных домов видят в окна забор, и дорога для них — не худший вариант





Окна Натальи выходят непосредственно на огороженную сейчас дорогу, но против её открытия она ничего не имеет. «Что она есть, что нету, мне на забор смотреть или на дорогу — какая разница? Когда танки ходили, шума не было [что ли]? И в 4 утра выезжали, и по-всякому», — пожимает она плечами.







Тупиковые проезды заполнены припаркованными машинами





На вопрос, нужна ли эта дорога вообще, женщина спокойно замечает: «Муж, если бы что-то сделали, может, и ездил бы, а пока ничего не сделали — что говорить? Когда сделают дорогу, тогда и будем смотреть, а пока не о чем разговаривать».







Местные жители сетуют на разбитую дорогу и большое расстояние до остановок





Сейчас местным жителям, чтобы выехать из военного городка, приходится делать довольно большой крюк. «Через госпиталь, либо через молл, либо через Тополёвую, — большой получается крюк, вообще это сложно, — объясняет Даша. — Ну и дорога такая… Подвеска раз в полгода делается. Причём не важно, какая машина».







На качество дороги посетовала и жительница 51-го дома Татьяна Ивановна: «Вы снимите это, — просит она нас. — Может, хоть что-то сделают. Может, хоть транспорт появится, а то до остановки идти далеко». Впрочем, в то, что ситуация скоро изменится, ни она, ни её соседи не верят — слишком давно об этом ходят разговоры.





Конкурс на ремонт обещают провести уже в августе





В мэрии заверили, что конкурс на ремонт объявят уже в августе. К открытию музея и приезду Владимира Путина проезд отремонтируют от ул. Бориса Богаткова до ул. Тополёвой — всего 1320 м двухполосной дороги шириной 7–9 м. Вместе с дорогой власти планируют отремонтировать 2,5 тыс. кв. м тротуаров, установить освещение и поставить 2 остановки общественного транспорта. Какой маршрут пустят по военному городку, пока не говорят. Татьяна Ивановна вспоминает, что когда-то давно здесь ходил автобус № 5, но следов остановок автор не заметила. Хотя, возможно, их место заняли продуктовые ларьки.







Тихая пока дорога скоро заполнится машинами, которые едут из этой части Октябрьского района в центр





Новая дорога станет дублёром единственного пока выезда с ул. Бориса Богаткова на Ипподромскую магистраль через узкие ул. Пролетарскую и ул. Военную. Но проблему утренней пробки на пересечении с магистралью это не решит — скорее, просто разведёт потоки, которые затем всё равно встретятся на выезде с ул. Тополёвой.







Поток машин с новой дороги вольётся в поток на ул. Тополёвой, поэтому пробки избежать не удастся





«Скорее, эта дорога будет важна для обслуживания территории, потому что там восстанавливается здание дома офицеров, — это поважнее, наверное», — рассуждает доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин. По мнению эксперта, она важна прежде всего для местных жителей, а не тех, кто едет из этой части Октябрьского района в центр, и так же популярна, как ул. Военная, не будет.







Совсем недалеко от пересечения новой дороги с ул. Тополёвой находится Ипподромская магистраль — её видно через просвет в деревьях





По словам Дениса Плотникова, вторым этапом ремонта дороги может стать выезд на ул. Ипподромскую через Ядринцевский подъём, но пока говорить об этом рано, «каких-то конкретных решений ещё не принято». Сегодня Ядринцевский подъём — это заасфальтированный проезд, который внезапно обрывается под куполом из ветвей клёна, не доходя до Ипподромской магистрали несколько метров.







Выезд на магистраль с новой дороги организовать будет затруднительно





«Примыкание к Ипподромской возможно, но с разгонными полосами, — комментирует такое решение Михаил Никулин. — Единственное, я вижу, что [здесь] сразу же начинается эстакада, поэтому разгонной полосы может не получиться. Есть проблема».





Никулин замечает, что улицы в этой части Октябрьского района не выходят в итоге на магистрали и фактически упираются в разного рода извилистости проезды, — таким образом, конечно, проблему пробок не решить.