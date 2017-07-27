«Начал заднее стекло ломать и людей вытаскивать»

Водитель перевернул автобус с пассажирами — очевидцы рассказали НГС, как спасали пострадавших

Автобус перевернулся на ул. Беловежской
Автобус перевернулся на ул. Беловежской

Вечером 26 июля на ул. Беловежской, недалеко от остановки «Вторчермет», пассажирский автобус выехал на тротуар, врезался в столб и перевернулся. Очевидцы рассказывают, что 66-летний водитель отвлёкся, пересчитывая мелочь. Виновник ДТП и 45-летний пассажир получили сотрясение мозга, в больнице оказались две пенсионерки — у одной перелом лопатки, у другой сотрясение и травма позвоночника. Почему перевозчики называют эту ситуацию нонсенсом и будут ли власти бороться с водителями, которые следят за мелочью, а не за дорогой — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

26 июля примерно в 20:00 автобус № 10, как обычно, ехал по маршруту (от ул. Чукотской до остановки «Кристалл»). На остановке «Вторчермет» в салон зашёл молодой парень, рассказывает очевидец Иван, и протянул деньги за проезд водителю. «Парень расплатился, — вспоминает мужчина. — Водитель поехал дальше, на ходу отсчитывая мелочь. Следующее, что помню — грохот от удара. Я почти не пострадал, так, пара царапин. Сразу подбежали прохожие, они помогли пассажирам выбраться. Я не стал разбираться, что к чему, сразу пошёл к остановке — уставший был, единственное, чего хотел — это домой попасть». 


Юлия, работающая в магазине неподалёку, в это время вышла на перекур и увидела момент ДТП. «Там пенёк есть, вот автобус на пенёк заскочил и перевернулся, — рассказывает девушка. — В итоге пенёк разбитый, столб разрушенный...».


Столб, в который въехал автобус, до сих пор нависает над обочиной
Столб, в который въехал автобус, до сих пор нависает над обочиной


«Всего в момент совершения ДТП в салоне находилось 15 пассажиров, пострадали 4 человека, в том числе водитель и трое пассажиров», — пояснили в пресс-службе ГИБДД. 66-летний водитель и 48-летний пассажир получили сотрясение мозга, у 80-летней пассажирки перелом лопатки, у ещё одной 85-летней — сотрясение мозга и травма позвоночника.


«Я был неподалёку, услышал треск проводов, — вспоминает строитель Герам. — Побежал, смотрю — автобус лежит. Начал заднее стекло ломать и людей вытаскивать. Руки вон перецарапал. Там две бабушки сильно пострадали. У одной на голове была кровь, у другой спина сильно болела. Потом подошли ещё люди, помогли, всех вытащили». Одним из тех, кто доставал людей, был Руслан Ганбаев — он припарковался недалеко от места ДТП и, как и Герам, среагировал на странный звук. «Двух бабушек выносили на руках, — рассказал НГС.НОВОСТИ Руслан. — Там подушки с сиденья слетели, мы прям на них и вытаскивали. Потом уже все службы подъехали». 


Очевидцы рассказывают, что ГИБДД, пожарная машина и «скорая» приехали почти сразу. Медики забрали только двух женщин — остальные пострадали не так сильно. «Народу вокруг аварии было больше, чем в самом автобусе, — удивляется местный житель Максим. — Автобус перевёрнутый долго простоял, его ночью только забрали».


Автобус № 10 проезжает по этой улице каждые 15 минут
Автобус № 10 проезжает по этой улице каждые 15 минут


«Я вам так скажу: это ДТП — закономерный итог того, что происходило с 10-м маршрутом, — уверяет девушка, пожелавшая остаться неизвестной. — Кондукторы там через раз работают. И приходится рассчитываться, когда автобус движется, балансируя при этом на каблуках». Остальные местные жители, с которыми пообщался корреспондент, оказались довольны работой перевозчика. «Да всё хорошо с "десяткой", — считает Николай, который ездит по этому маршруту каждый день на работу. — Кондукторы всегда там были. И никакой грубости от них я никогда не слышал. Водители — нормальные мужики. Бывает, что денег нет, договариваемся, что с зарплаты отдам — и всё нормально. Порой ради людей водители правила нарушают — если ты не успел добежать до остановки, то именно на "десятке" притормозят и заберут тебя».


Нашлись и те, кто обвиняет в ДТП пассажиров. «Сами виноваты, — негодует Евгения, ожидающая транспорт на остановке «Вторчермет». — Всё нам надо быстрее, быстрее. Вот так пролезли рассчитаться — получили ДТП. Нельзя было на остановке это сделать? Хотя я и не припомню, чтобы именно на этом маршруте не было кондуктора».


Пень, об который ударился автобус
Пень, об который ударился автобус

Оперативно получить комментарий в транспортном предприятии ООО «Автоальянс» о том, почему 26 июля в одном из автобусов не было кондуктора, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — диспетчер, отвечающий на звонки, пояснил, что никого из начальства сегодня нет на месте.


НГС.НОВОСТИ направили в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска запрос с вопросом, будет ли как-то наказан перевозчик за отсутствие кондуктора на маршруте. Оперативно чиновники предоставить ответ не сумели.


Новосибирские перевозчики называют подобную ситуацию нонсенсом. «Я первый раз слышу, чтобы автобус работал без кондуктора, — уверяет Олег Хохлов, его фирма обслуживает автобусы на маршруте № 41 и № 25. — Даже не знаю, как это прокомментировать. В таких случаях (когда нет кондуктора. — А.И.) машина должна сходить с линии. Как работать без кондуктора? Такого вообще в природе не должно быть». 


Это не первый случай в Новосибирском районе, когда общественный транспорт попадает в серьёзные ДТП. Так, в Криводановке недавно под колёсами автобуса погиб школьник. Мальчик 2003 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода — водитель затормозить не успел, ребёнок скончался на месте.

Алёна Истомина
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску (1), автора (2–4)

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