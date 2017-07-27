Вечером 26 июля на ул. Беловежской, недалеко от остановки «Вторчермет», пассажирский автобус выехал на тротуар, врезался в столб и перевернулся. Очевидцы рассказывают, что 66-летний водитель отвлёкся, пересчитывая мелочь. Виновник ДТП и 45-летний пассажир получили сотрясение мозга, в больнице оказались две пенсионерки — у одной перелом лопатки, у другой сотрясение и травма позвоночника. Почему перевозчики называют эту ситуацию нонсенсом и будут ли власти бороться с водителями, которые следят за мелочью, а не за дорогой — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

26 июля примерно в 20:00 автобус № 10, как обычно, ехал по маршруту (от ул. Чукотской до остановки «Кристалл»). На остановке «Вторчермет» в салон зашёл молодой парень, рассказывает очевидец Иван, и протянул деньги за проезд водителю. «Парень расплатился, — вспоминает мужчина. — Водитель поехал дальше, на ходу отсчитывая мелочь. Следующее, что помню — грохот от удара. Я почти не пострадал, так, пара царапин. Сразу подбежали прохожие, они помогли пассажирам выбраться. Я не стал разбираться, что к чему, сразу пошёл к остановке — уставший был, единственное, чего хотел — это домой попасть».





Юлия, работающая в магазине неподалёку, в это время вышла на перекур и увидела момент ДТП. «Там пенёк есть, вот автобус на пенёк заскочил и перевернулся, — рассказывает девушка. — В итоге пенёк разбитый, столб разрушенный...».







Столб, в который въехал автобус, до сих пор нависает над обочиной





«Всего в момент совершения ДТП в салоне находилось 15 пассажиров, пострадали 4 человека, в том числе водитель и трое пассажиров», — пояснили в пресс-службе ГИБДД. 66-летний водитель и 48-летний пассажир получили сотрясение мозга, у 80-летней пассажирки перелом лопатки, у ещё одной 85-летней — сотрясение мозга и травма позвоночника.





«Я был неподалёку, услышал треск проводов, — вспоминает строитель Герам. — Побежал, смотрю — автобус лежит. Начал заднее стекло ломать и людей вытаскивать. Руки вон перецарапал. Там две бабушки сильно пострадали. У одной на голове была кровь, у другой спина сильно болела. Потом подошли ещё люди, помогли, всех вытащили». Одним из тех, кто доставал людей, был Руслан Ганбаев — он припарковался недалеко от места ДТП и, как и Герам, среагировал на странный звук. «Двух бабушек выносили на руках, — рассказал НГС.НОВОСТИ Руслан. — Там подушки с сиденья слетели, мы прям на них и вытаскивали. Потом уже все службы подъехали».







Очевидцы рассказывают, что ГИБДД, пожарная машина и «скорая» приехали почти сразу. Медики забрали только двух женщин — остальные пострадали не так сильно. «Народу вокруг аварии было больше, чем в самом автобусе, — удивляется местный житель Максим. — Автобус перевёрнутый долго простоял, его ночью только забрали».





Автобус № 10 проезжает по этой улице каждые 15 минут





«Я вам так скажу: это ДТП — закономерный итог того, что происходило с 10-м маршрутом, — уверяет девушка, пожелавшая остаться неизвестной. — Кондукторы там через раз работают. И приходится рассчитываться, когда автобус движется, балансируя при этом на каблуках». Остальные местные жители, с которыми пообщался корреспондент, оказались довольны работой перевозчика. «Да всё хорошо с "десяткой", — считает Николай, который ездит по этому маршруту каждый день на работу. — Кондукторы всегда там были. И никакой грубости от них я никогда не слышал. Водители — нормальные мужики. Бывает, что денег нет, договариваемся, что с зарплаты отдам — и всё нормально. Порой ради людей водители правила нарушают — если ты не успел добежать до остановки, то именно на "десятке" притормозят и заберут тебя».







Нашлись и те, кто обвиняет в ДТП пассажиров. «Сами виноваты, — негодует Евгения, ожидающая транспорт на остановке «Вторчермет». — Всё нам надо быстрее, быстрее. Вот так пролезли рассчитаться — получили ДТП. Нельзя было на остановке это сделать? Хотя я и не припомню, чтобы именно на этом маршруте не было кондуктора».





Пень, об который ударился автобус

Оперативно получить комментарий в транспортном предприятии ООО «Автоальянс» о том, почему 26 июля в одном из автобусов не было кондуктора, корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — диспетчер, отвечающий на звонки, пояснил, что никого из начальства сегодня нет на месте.







НГС.НОВОСТИ направили в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска запрос с вопросом, будет ли как-то наказан перевозчик за отсутствие кондуктора на маршруте. Оперативно чиновники предоставить ответ не сумели.





Новосибирские перевозчики называют подобную ситуацию нонсенсом. «Я первый раз слышу, чтобы автобус работал без кондуктора, — уверяет Олег Хохлов, его фирма обслуживает автобусы на маршруте № 41 и № 25. — Даже не знаю, как это прокомментировать. В таких случаях (когда нет кондуктора. — А.И.) машина должна сходить с линии. Как работать без кондуктора? Такого вообще в природе не должно быть».





Это не первый случай в Новосибирском районе, когда общественный транспорт попадает в серьёзные ДТП. Так, в Криводановке недавно под колёсами автобуса погиб школьник. Мальчик 2003 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода — водитель затормозить не успел, ребёнок скончался на месте.