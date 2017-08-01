«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах

Джип Lexus встал на четыре парковочные места, а Land Cruiser 001 давит зелёную зону Академгородка

В 32-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: джипы занимают чужие парковочные места, встают в полосе для автобусов и давят газоны Академгородка.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Припарковал свою машину вдоль парковочных мест во дворе, где всегда после работы стоят четыре машины. Ну это же четыре машины обычных людей могут встать при правильной парковке! Или один "Лексус 570"», — информирует местная жительница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Практически каждый день с 9:30 до 10:30 стоит с включёнными габаритами на полосе общественного транспорта по Красному проспекту, 42"а"», — за чёрной «Тойотой РАВ4» ведётся пристальное наблюдение.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Это посетители ДК "Энергия" на Красном проспекте, обычно весь газон заставлен, собственно, газона уже нет, одна земля. "Культурные" люди приезжают в ДК "Энергия" и привозят своих детей, так и воспитывают детей на собственном примере — паркуюсь как захочу. Администрация "Энергии", похоже, тоже не против!» — рассказывает читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Данный гражданин припарковался посередине автобусной остановки и пошёл покупать шаурму. Проехать три метра и припарковаться по правилам, видимо, было уже невозможно из-за сковавшего его голода... После покупки шаурмы данный гражданин сел в свой автомобиль и ещё несколько минут трапезничал, невозмутимо наблюдая, как его транспорт объезжают троллейбусы и автобусы», — возмущается Кирилл.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Вот так "надо" парковаться на пл. Кондратюка», — делится наблюдениями Мария. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


«Чудак загородил проезд пешеходам с колясками и велосипедистам», — сообщает читательница Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


На плитке Красного проспекта опять массово паркуются.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


Никто не должен пройти.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


Столица интеллигенции — Академический городок. Всё как у людей: чёрный «Крузер», номера 001, газон. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


Ещё один чёрный «Крузер» 777 облюбовал себе место над тепловым коллектором. А что, не газон же.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


Дорога широкая, все проедут. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — один на четырёх местах (фото)


Ну а этот автомобиль занял сразу два места для инвалидов — нарушать, так по-крупному.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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