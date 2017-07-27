Колёса откинешь

НГС.НОВОСТИ продолжают исследовать городское пространство: мы уже изучили, как неудобно передвигаться по Новосибирску с детской коляской , а также с какими преградами сталкиваются новосибирцы в инвалидном кресле . На этот раз НГС.НОВОСТИ решили испытать на себе, что чувствуют жители, решившие тёплым летним вечером прокатиться по Новосибирску на самокате — которые, кстати, этим летом снова вошли в моду: взрослых на них катается едва ли не больше, чем детей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пошёл на поводу у трендов, тоже обзавелся «серебряным конём» и попытался 2 недели ездить на работу исключительно на самокате — и выяснил, что это больше похоже на испытание, чем на приятную прогулку.

В спортивных магазинах корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили: спрос на взрослые самокаты (они могут выдержать до 100 кг, в отличие от детских, рассчитанных на 50 кг) в этом году действительно выше, чем прошлым летом.





«В прошлом году не было такого выбора взрослых самокатов, в этом году их пришло очень много, их очень хорошо берут — взрослые себе или детям постарше, там ведь колёса больше», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ консультант магазина «Спортмастер» Кирилл. Молодой человек не знает, с чем связан такой бум на самокаты, но подозревает, что до России докатилась западная мода, которая велит передвигаться на экологичном транспорте.





По его словам, взрослые самокаты стоят от 6 тыс. до 9 тыс. руб., влияющие на цену отличия — система складывания самоката, наличие подножки и амортизаторы на заднем колесе, которые гасят вибрации. Кирилл отметил, что этим летом взрослые берут по самокату в будний день, а в выходные — от двух до пяти самокатов.







Горожане реагируют на скутеры с интересом





Две недели назад корреспондент НГС.НОВОСТИ тоже решила потестировать на улицах города свой самокат. Китайский серебристо-красный скутер марки Roces выдерживает пассажира весом до 100 кг, колёса у модели диаметром 175 мм, имеется задний тормоз. На ручке самоката заботливое напоминание от производителей: лучше кататься в шлеме и наколенниках, и вдвоем забираться на скутер не стоит. Мотора на этой модели нет, всё как в детстве — отталкиваешься и едешь.







Герой испытания — китайский скутер Roces





Первые шаги на давно забытом агрегате были неловкими. И хотя асфальт у подъезда, как выяснилось позже, подходит для катания лучше любого другого, в первые часы ручка скутера неумело заваливалась в руках корреспондента НГС.НОВОСТИ, однако этого времени хватило, чтобы усвоить основные навыки езды на самокате. Оказалось, что ноги ведут себя по-разному: кататься то на правой, то на левой получается с трудом. Попытаться, конечно, можно, но езда на левой ноге будет, пожалуй, сравнима с письмом левой рукой — в принципе возможно, но выглядит не слишком изящно.







Сосредоточенность очень важна для райдера в Новосибирске









Выезд со двора «в большое море» был волнительным. Согласно правилам ПДД, человек на самокате причисляется к пешеходам, а значит, на него распространяются всё те же правила передвижения по городу: ехать можно по тротуарам, пешеходным переходам и дворам. Как уже было сказано, самый «приятный» для катания на скутере асфальт нашёлся во дворах в центре города.





Вызов от райдера Миши принят!





Однако в скверах и парках тоже вполне можно погонять — вокруг клумбы в Первомайском сквере во время подготовки репортажа развернулась настоящая баталия. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пытался догнать юных новосибирцев, Мишу и Платона, — но тщетно. Детские скутеры, по данным «Спортмастера», были в ассортименте и в прошлые годы, но и сейчас взрослые продолжают их активно скупать.







Дети оказались быстрее





В целом, как выяснилось, город не щадит ни райдера, ни его самокат. Почти все тротуары в центре Новосибирска оказались (раньше корреспондент НГС.НОВОСТИ действительно этого не замечал), в лучшем случае выложены очень рельефной плиткой. Качение по таким участкам доставляет мало удовольствия, и, хотя колёса испытуемого Roces не самые маленькие в природе, условная брусчатка почти сразу тормозит скутер. А испытатель чувствует довольно неприятные вибрации, отдающиеся то в спину, то в зубы (зависит от спортивной подготовки горожанина и текстуры тротуара).









В топ-3 городских ужасов для человека на небольших колёсах можно внести несколько видов плитки. Царем вибрации на некоторых тротуарах, пожалуй, можно называть популярнейшую плитку «Песочные часы» (ещё такую модель называют «Катушкой»), — ехать по ней громко и неприятно, особенно если кладка старая. Не радует также, когда на пути встречаются классические кирпичи или модель, которую называют «Волной». Манящая площадка перед кинотеатром «Победа» к сожалению, для катания тоже едва ли подходит — гранёные звёзды на плитке мешают.





Самая неприятная плитка для обладателя скутера — модель «Песочные часы»





Однако тротуарная плитка — не самое страшное. Кривые тротуары из стихийно накинутого асфальта разных лет и текстур превращают городскую езду на самокате в драг-рейсинг. Ямы и выбоины на тротуарах — настоящая опасность для любителей как следует разогнаться. Отчасти именно поэтому корреспондент НГС.НОВОСТИ растянулся всем телом на бордюре ул. Орджоникизде возле книжного магазина — скорость была слишком высокой, а ямы — слишком глубокими, переднее колесо просто ударилось в край выбоины и самокат перевернулся. Примерно то же самое случилось на тропинке в Первомайском сквере — колесо попало в колею.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ едва не попала в больницу из Первомайского сквера





Самый захватывающий самокатный вызов случился по пути от ул. Лескова по ул. Военной до площади Ленина. В начале пути, как оказалось, вымощенный тротуар был только с одной стороны, рельеф был слишком разнообразным, самокат пришлось катить под его же бодрый лязг. Вскоре на другой стороне ул. Военной тоже появился тротуар, да ещё и асфальтовый, но пешеходного перехода на этом участке не оказалось, пришлось лязгать дальше.





В нескольких секундах от площади Ленина проехать на самокате и даже просто провезти его по земле — нереально





После пешеходного перехода до «Ауры» теоретически можно было прокатиться с ветерком, однако это не дали сделать дыры на асфальте и многочисленные напуганные пешеходы, которые и без колёс не могли уместиться на узком «бережке», пока мимо них неслись фуры. После «Ауры» путь пошёл в гору, так что с направлением прогулки корреспондент НГС.НОВОСТИ явно не угадала — остальные 15 минут пришлось тянуть самокат наверх.







Ещё одна страшная ловушка для самокатчика — сточный жёлоб





Но даже в нескольких секундах от площади Ленина дорожный раздрай не позволяет проехать. На раздолбанной дороге за «Аркадой» самокат приходится нести в руках. Впрочем, на руках его проще нести и по ступенькам, и через ливневые желоба, и по скатам с тротуаров — почти везде они слишком крутые и грубые. В общем, кажется, автор купила самокат, чтобы носить его на руках...





Тем не менее в городе всё же есть несколько мест, где кататься на скутере легко и приятно. К примеру, площадка перед Новосибирским государственным художественным музеем — покрытие здесь ровное, без трещин и поребриков, лавировать между прохожими получается играючи — места много. Или площадка перед Новосибирской консерваторией.







Кое-где кататься всё-таки приятно



Самокатные прогулки по тихому центру — это сильный вызов для райдера (всё те же выбоины, трещины и мелкие кусочки отвалившегося тут же асфальта), однако новёхонький тротуар у Milk House позволяет кататься всласть. Неплохо получается наворачивать круги у вокзала Новосибирск-Главный, а ещё лучше — на станции Сеятель, там после ремонта вокзала уложили новый асфальт. Также радуют дорожки в ботсаду СО РАН и Центральном парке.





Однако через бордюры самокат проще перенести, чем пытаться заехать на них по пандусу





Что интересно, проезд на электричке с самокатом контролёров не смущает — он как раз компактно прячется под сиденье в салоне и даже в разложенном состоянии никого не оскорбляет, в отличие от велосипедов, которые приходится стеречь в тамбуре. Также скутер нормально влезает в салон такси, когда ноги устали и обратно уже не везут. Из-за самоката не возмутились ни охранники универмага, ни работники кинотеатра «Победа», в котором, как оказалось, есть услуга хранения скутеров во время киносеанса.







Прокатиться удалось даже по «Универсаму»





В целом можно сказать, что самокат — это очень приятное и сравнительно безопасное средство передвижения, однако, чтобы наслаждаться им оставшимся летом в полной мере, следует тщательно планировать маршрут и выбирать те пути, где лежит ровный асфальт или плитка без сильных перепадов.