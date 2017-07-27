Колёса откинешь

Репортаж: НГС прокатился по Новосибирску на самокате — поездка едва не отправила автора в больницу

Этим летом горожане стали скупать самокаты гораздо активнее
Этим летом горожане стали скупать самокаты гораздо активнее

НГС.НОВОСТИ продолжают исследовать городское пространство: мы уже изучили, как неудобно передвигаться по Новосибирску с детской коляской, а также с какими преградами сталкиваются новосибирцы в инвалидном кресле. На этот раз НГС.НОВОСТИ решили испытать на себе, что чувствуют жители, решившие тёплым летним вечером прокатиться по Новосибирску на самокате — которые, кстати, этим летом снова вошли в моду: взрослых на них катается едва ли не больше, чем детей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пошёл на поводу у трендов, тоже обзавелся «серебряным конём» и попытался 2 недели ездить на работу исключительно на самокате — и выяснил, что это больше похоже на испытание, чем на приятную прогулку.

В спортивных магазинах корреспонденту НГС.НОВОСТИ заявили: спрос на взрослые самокаты (они могут выдержать до 100 кг, в отличие от детских, рассчитанных на 50 кг) в этом году действительно выше, чем прошлым летом. 


«В прошлом году не было такого выбора взрослых самокатов, в этом году их пришло очень много, их очень хорошо берут — взрослые себе или детям постарше, там ведь колёса больше», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ консультант магазина «Спортмастер» Кирилл. Молодой человек не знает, с чем связан такой бум на самокаты, но подозревает, что до России докатилась западная мода, которая велит передвигаться на экологичном транспорте. 


По его словам, взрослые самокаты стоят от 6 тыс. до 9 тыс. руб., влияющие на цену отличия — система складывания самоката, наличие подножки и амортизаторы на заднем колесе, которые гасят вибрации. Кирилл отметил, что этим летом взрослые берут по самокату в будний день, а в выходные — от двух до пяти самокатов. 


Горожане реагируют на скутеры с интересом 
Горожане реагируют на скутеры с интересом 


Две недели назад корреспондент НГС.НОВОСТИ тоже решила потестировать на улицах города свой самокат. Китайский серебристо-красный скутер марки Roces выдерживает пассажира весом до 100 кг, колёса у модели диаметром 175 мм, имеется задний тормоз. На ручке самоката заботливое напоминание от производителей: лучше кататься в шлеме и наколенниках, и вдвоем забираться на скутер не стоит. Мотора на этой модели нет, всё как в детстве — отталкиваешься и едешь. 


Герой испытания — китайский скутер Roces
Герой испытания — китайский скутер Roces


Первые шаги на давно забытом агрегате были неловкими. И хотя асфальт у подъезда, как выяснилось позже, подходит для катания лучше любого другого, в первые часы ручка скутера неумело заваливалась в руках корреспондента НГС.НОВОСТИ, однако этого времени хватило, чтобы усвоить основные навыки езды на самокате. Оказалось, что ноги ведут себя по-разному: кататься то на правой, то на левой получается с трудом. Попытаться, конечно, можно, но езда на левой ноге будет, пожалуй, сравнима с письмом левой рукой — в принципе возможно, но выглядит не слишком изящно.


Сосредоточенность очень важна для райдера в Новосибирске 
Сосредоточенность очень важна для райдера в Новосибирске 


Выезд со двора «в большое море» был волнительным. Согласно правилам ПДД, человек на самокате причисляется к пешеходам, а значит, на него распространяются всё те же правила передвижения по городу: ехать можно по тротуарам, пешеходным переходам и дворам. Как уже было сказано, самый «приятный» для катания на скутере асфальт нашёлся во дворах в центре города. 


Вызов от райдера Миши принят!
Вызов от райдера Миши принят!


Однако в скверах и парках тоже вполне можно погонять — вокруг клумбы в Первомайском сквере во время подготовки репортажа развернулась настоящая баталия. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пытался догнать юных новосибирцев, Мишу и Платона, — но тщетно. Детские скутеры, по данным «Спортмастера», были в ассортименте и в прошлые годы, но и сейчас взрослые продолжают их активно скупать.  


Дети оказались быстрее
Дети оказались быстрее


В целом, как выяснилось, город не щадит ни райдера, ни его самокат. Почти все тротуары в центре Новосибирска оказались (раньше корреспондент НГС.НОВОСТИ действительно этого не замечал), в лучшем случае выложены очень рельефной плиткой. Качение по таким участкам доставляет мало удовольствия, и, хотя колёса испытуемого Roces не самые маленькие в природе, условная брусчатка почти сразу тормозит скутер. А испытатель чувствует довольно неприятные вибрации, отдающиеся то в спину, то в зубы (зависит от спортивной подготовки горожанина и текстуры тротуара).



В топ-3 городских ужасов для человека на небольших колёсах можно внести несколько видов плитки. Царем вибрации на некоторых тротуарах, пожалуй, можно называть популярнейшую плитку «Песочные часы» (ещё такую модель называют «Катушкой»), — ехать по ней громко и неприятно, особенно если кладка старая. Не радует также, когда на пути встречаются классические кирпичи или модель, которую называют «Волной». Манящая площадка перед кинотеатром «Победа» к сожалению, для катания тоже едва ли подходит — гранёные звёзды на плитке мешают.


Самая неприятная плитка для обладателя скутера — модель «Песочные часы»
Самая неприятная плитка для обладателя скутера — модель «Песочные часы»


Однако тротуарная плитка — не самое страшное. Кривые тротуары из стихийно накинутого асфальта разных лет и текстур превращают городскую езду на самокате в драг-рейсинг. Ямы и выбоины на тротуарах — настоящая опасность для любителей как следует разогнаться. Отчасти именно поэтому корреспондент НГС.НОВОСТИ растянулся всем телом на бордюре ул. Орджоникизде возле книжного магазина — скорость была слишком высокой, а ямы — слишком глубокими, переднее колесо просто ударилось в край выбоины и самокат перевернулся. Примерно то же самое случилось на тропинке в Первомайском сквере — колесо попало в колею.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ едва не попала в больницу из Первомайского сквера
Корреспондент НГС.НОВОСТИ едва не попала в больницу из Первомайского сквера


Самый захватывающий самокатный вызов случился по пути от ул. Лескова по ул. Военной до площади Ленина. В начале пути, как оказалось, вымощенный тротуар был только с одной стороны, рельеф был слишком разнообразным, самокат пришлось катить под его же бодрый лязг. Вскоре на другой стороне ул. Военной тоже появился тротуар, да ещё и асфальтовый, но пешеходного перехода на этом участке не оказалось, пришлось лязгать дальше. 


В нескольких секундах от площади Ленина проехать на самокате и даже просто провезти его по земле — нереально 
В нескольких секундах от площади Ленина проехать на самокате и даже просто провезти его по земле — нереально 


После пешеходного перехода до «Ауры» теоретически можно было прокатиться с ветерком, однако это не дали сделать дыры на асфальте и многочисленные напуганные пешеходы, которые и без колёс не могли уместиться на узком «бережке», пока мимо них неслись фуры. После «Ауры» путь пошёл в гору, так что с направлением прогулки корреспондент НГС.НОВОСТИ явно не угадала — остальные 15 минут пришлось тянуть самокат наверх.


Ещё одна страшная ловушка для самокатчика — сточный жёлоб 
Ещё одна страшная ловушка для самокатчика — сточный жёлоб 


Но даже в нескольких секундах от площади Ленина дорожный раздрай не позволяет проехать. На раздолбанной дороге за «Аркадой» самокат приходится нести в руках. Впрочем, на руках его проще нести и по ступенькам, и через ливневые желоба, и по скатам с тротуаров — почти везде они слишком крутые и грубые. В общем, кажется, автор купила самокат, чтобы носить его на руках...


Тем не менее в городе всё же есть несколько мест, где кататься на скутере легко и приятно. К примеру, площадка перед Новосибирским государственным художественным музеем — покрытие здесь ровное, без трещин и поребриков, лавировать между прохожими получается играючи — места много. Или площадка перед Новосибирской консерваторией.


Кое-где кататься всё-таки приятно
Кое-где кататься всё-таки приятно


Самокатные прогулки по тихому центру — это сильный вызов для райдера (всё те же выбоины, трещины и мелкие кусочки отвалившегося тут же асфальта), однако новёхонький тротуар у Milk House позволяет кататься всласть. Неплохо получается наворачивать круги у вокзала Новосибирск-Главный, а ещё лучше — на станции Сеятель, там после ремонта вокзала уложили новый асфальт. Также радуют дорожки в ботсаду СО РАН и Центральном парке.


Однако через бордюры самокат проще перенести, чем пытаться заехать на них по пандусу 
Однако через бордюры самокат проще перенести, чем пытаться заехать на них по пандусу 


Что интересно, проезд на электричке с самокатом контролёров не смущает — он как раз компактно прячется под сиденье в салоне и даже в разложенном состоянии никого не оскорбляет, в отличие от велосипедов, которые приходится стеречь в тамбуре. Также скутер нормально влезает в салон такси, когда ноги устали и обратно уже не везут. Из-за самоката не возмутились ни охранники универмага, ни работники кинотеатра «Победа», в котором, как оказалось, есть услуга хранения скутеров во время киносеанса. 


Прокатиться удалось даже по «Универсаму» 
Прокатиться удалось даже по «Универсаму» 


В целом можно сказать, что самокат — это очень приятное и сравнительно безопасное средство передвижения, однако, чтобы наслаждаться им оставшимся летом в полной мере, следует тщательно планировать маршрут и выбирать те пути, где лежит ровный асфальт или плитка без сильных перепадов. 

Наталья Гредина
Фото Оксаны Козыревой (1, 2, 5–12), Густаво Зырянова (3, 4), видео Густаво Зырянова

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