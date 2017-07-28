Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5

Очаровательная Вероника занимается продажами на миллионы, танцует pole dance и ездит на джипе BMW

Вероника, 33 года, окончила Новосибирский технологический институт Московского государственного университета дизайна и технологии по специальности «инженер-химик». Работает в отделе продаж крупной оптовой компании. Автомобиль BMW X5.

Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Внедорожник BMW X5 у меня чёрного цвета. Можно сказать, это семейный автомобиль, он, конечно, больше мужской, нежели женский. 



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Но машина резвая, быстрая, для меня она надёжный друг и товарищ. Чувствуешь себя в ней защищённой, уверенной. 



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


У этого BMW достаточно плавный ход, мне нравится такая комфортная езда, чувствуется, что машина тяжёлая, основательная.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Двигатель здесь стоит турбированный, но машина экономичная, да я и езжу тихо, спокойно. Предпочитаю умеренный стиль езды, да и в городе особо разгоняться негде.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Вообще, за рулём я недавно. Отучилась на права в прошлом году, потому что появилась необходимость передвигаться на автомобиле в связи с делами по работе, служебными командировками.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


В жизни обожаю спорт, музыку. И занимаюсь на пилоне — люблю pole dance. Это здорово помогает держать себя в тонусе.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


А ещё мне нравится путешествовать на автомобиле на дальние расстояния. Мы уже ездили на Алтай, в Красноярск и даже в Крым.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Мужчины на девушку за рулём реагируют спокойно, с юмором, шутят, улыбаются. Но бывают, конечно, и курьёзы!



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


По центральной части Новосибирска я езжу не часто, поскольку работаю недалеко от дома, в промышленной зоне. Можно считать, повезло, что не надо терять время в дороге.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


В городском движении мне не нравятся большая загруженность и долгое ожидание в пробках. Даже ездить неинтересно, когда много машин.



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Водители-девушки более снисходительны на дороге, они менее резкие, а мужчины, конечно, чувствуют себя увереннее!



Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5 (фоторепортаж)


Но в целом у нас культура вождения в последнее время повысилась, как говорится, не всё так страшно.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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