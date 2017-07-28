Девушка месяца: Вероника и чёрный BMW X5

Очаровательная Вероника занимается продажами на миллионы, танцует pole dance и ездит на джипе BMW

Вероника, 33 года, окончила Новосибирский технологический институт Московского государственного университета дизайна и технологии по специальности «инженер-химик». Работает в отделе продаж крупной оптовой компании. Автомобиль BMW X5.





Внедорожник BMW X5 у меня чёрного цвета. Можно сказать, это семейный автомобиль, он, конечно, больше мужской, нежели женский.













Но машина резвая, быстрая, для меня она надёжный друг и товарищ. Чувствуешь себя в ней защищённой, уверенной.













У этого BMW достаточно плавный ход, мне нравится такая комфортная езда, чувствуется, что машина тяжёлая, основательная.













Двигатель здесь стоит турбированный, но машина экономичная, да я и езжу тихо, спокойно. Предпочитаю умеренный стиль езды, да и в городе особо разгоняться негде.













Вообще, за рулём я недавно. Отучилась на права в прошлом году, потому что появилась необходимость передвигаться на автомобиле в связи с делами по работе, служебными командировками.













В жизни обожаю спорт, музыку. И занимаюсь на пилоне — люблю pole dance. Это здорово помогает держать себя в тонусе.













А ещё мне нравится путешествовать на автомобиле на дальние расстояния. Мы уже ездили на Алтай, в Красноярск и даже в Крым.















Мужчины на девушку за рулём реагируют спокойно, с юмором, шутят, улыбаются. Но бывают, конечно, и курьёзы!













По центральной части Новосибирска я езжу не часто, поскольку работаю недалеко от дома, в промышленной зоне. Можно считать, повезло, что не надо терять время в дороге.













В городском движении мне не нравятся большая загруженность и долгое ожидание в пробках. Даже ездить неинтересно, когда много машин.















Водители-девушки более снисходительны на дороге, они менее резкие, а мужчины, конечно, чувствуют себя увереннее!















Но в целом у нас культура вождения в последнее время повысилась, как говорится, не всё так страшно.









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