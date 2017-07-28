Угадайте товар по описанию AliExpress

AliExpress уже давно поселился в закладках новосибирских любителей интернет-шопинга. Причём настолько, что в этом году Почта России запустила из Новосибирска дополнительные почтовые рейсы в Китай, которые смогут доставлять мелкие пакеты с покупками быстрее, чем раньше. Описания товаров на AliExpress обычно не имеют ничего общего с реальностью — их генерирует компьютер, используя (не всегда) ключевые слова, чем забавляет интернет-пользователей со всего мира. НГС.НОВОСТИ подготовили тест: проверьте, сможете ли вы угадать товар по его реальному описанию.