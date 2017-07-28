Угадайте товар по описанию AliExpress
Отключите логику и попытайтесь понять, что на самом деле значит этот дикий набор слов
AliExpress уже давно поселился в закладках новосибирских любителей интернет-шопинга. Причём настолько, что в этом году Почта России запустила из Новосибирска дополнительные почтовые рейсы в Китай, которые смогут доставлять мелкие пакеты с покупками быстрее, чем раньше. Описания товаров на AliExpress обычно не имеют ничего общего с реальностью — их генерирует компьютер, используя (не всегда) ключевые слова, чем забавляет интернет-пользователей со всего мира. НГС.НОВОСТИ подготовили тест: проверьте, сможете ли вы угадать товар по его реальному описанию.
«Золото Доллар старомодный Парикмахерская Прямо Перерезать Горло Razor Стальное Лезвие Бесплатная Доставка»
- Кухонный нож.
- Опасная бритва.
- Бельевая верёвка.
«Классический Черный и Белый Полоса Плоским Печати Охрана окружающей среды Занавес <…>»
- Чёрно-белые шторы из плетёной ткани.
- Мягкая игрушка в виде панды.
- Чайный сервиз с белыми чашками и чёрными тарелочками.
«Открытый портативный многофункциональный EDC инструменты <…> мини-карман маленький летающий»
- Набор тарелок для стрельбы.
- Маленький топорик.
- Кружка в виде летающей тарелки.
«АЛЬТРУИЗМ Aluminum150cm, 170 см, 190 см, 210 см Выдвижной Рыболовную Сеть Телескопическая Складной <…>»
- Секс-игрушка.
- Специальный крюк, чтобы снимать крупную рыбу с удочки.
- Сачок для рыбалки.
«1/6 Джейсон Стэтхэм Глава Sculpt Форсаж 8 эскадроны смерти резьба для 12»
- Голова Джейсона Стэтхэма.
- Дартс с принтом фотографии Джейсона Стэтхэма вместо мишени.
- Настольная игра по мотивам «Форсажа».
«Горячая распродажа Selfie ложка ручной монопод встроенный Bluetooth затвора выдвижная карманные автодинный ложка артефакт стержень»
- Селфи-палка для котов.
- Селфи-палка, чтобы снять себя во время еды.
- Столовые приборы в виде селфи-палки.
«Нос Ванная Комната Душ Мыла Всасывания Крючки для Ванной Комнаты с Всасывающим Крючки новинка»
- 2 в 1: мыльные крючки для полотенец.
- Дозатор мыла в виде носа.
- Пылесос для ванной комнаты.
«Забавный гаджеты элементы новизны новинка игрушки ужас для детей мужчин женщин таракан aliexpress»
- Планшет с корпусом в виде таракана.
- Лазер для выжигания тараканов в квартире.
- Пакет с тараканами.
«Нержавеющая сталь по вкусу мыло рыбный в дополнение к чеснок запах, по вкусу»
- Мыло из стали.
- Съедобные кусочки стали.
- Это просто набор несвязных слов!
«Панк Мужская Рубашка Остается Чулок Брекеты Для Рубашки Джентльмен Ножные Эластичные <…>»
- Мужские эротичные чулки.
- Запонки в виде панк-группы.
- Подтяжки для рубашки.
Правильные ответы: 5/10
Вам лучше не заходить на «АлиЭкспресс» — вы не можете отличить коврик для мыши от семян синего арбуза!
Правильные ответы: 5/10
Вам можно доверить покупку на «АлиЭкспресс», но иногда вместо свитера вы можете заказать конфеты в форме презерватива (да, и такие есть!).
Правильные ответы: 5/10
Вы — бог «АлиЭкспресс»! Поздравляем на вашем языке: «Молодец результат НГС отлично great тестовый похвастаться друзья»!
Кирилл Шматков
Скрин сайта aliexpress.com, фото Ольги Бурлаковой