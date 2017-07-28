Угадайте товар по описанию AliExpress

Отключите логику и попытайтесь понять, что на самом деле значит этот дикий набор слов

Угадайте товар по описанию AliExpress (тест)

AliExpress уже давно поселился в закладках новосибирских любителей интернет-шопинга. Причём настолько, что в этом году Почта России запустила из Новосибирска дополнительные почтовые рейсы в Китай, которые смогут доставлять мелкие пакеты с покупками быстрее, чем раньше. Описания товаров на AliExpress обычно не имеют ничего общего с реальностью — их генерирует компьютер, используя (не всегда) ключевые слова, чем забавляет интернет-пользователей со всего мира. НГС.НОВОСТИ подготовили тест: проверьте, сможете ли вы угадать товар по его реальному описанию.


«Золото Доллар старомодный Парикмахерская Прямо Перерезать Горло Razor Стальное Лезвие Бесплатная Доставка»

  • Кухонный нож.
  • Опасная бритва.
  • Бельевая верёвка.


«Классический Черный и Белый Полоса Плоским Печати Охрана окружающей среды Занавес <…>»

  • Чёрно-белые шторы из плетёной ткани.
  • Мягкая игрушка в виде панды.
  • Чайный сервиз с белыми чашками и чёрными тарелочками.


«Открытый портативный многофункциональный EDC инструменты <…> мини-карман маленький летающий»

  • Набор тарелок для стрельбы.
  • Маленький топорик.
  • Кружка в виде летающей тарелки.


«АЛЬТРУИЗМ Aluminum150cm, 170 см, 190 см, 210 см Выдвижной Рыболовную Сеть Телескопическая Складной <…>»

  • Секс-игрушка.
  • Специальный крюк, чтобы снимать крупную рыбу с удочки.
  • Сачок для рыбалки.


«1/6 Джейсон Стэтхэм Глава Sculpt Форсаж 8 эскадроны смерти резьба для 12»

  • Голова Джейсона Стэтхэма.
  • Дартс с принтом фотографии Джейсона Стэтхэма вместо мишени.
  • Настольная игра по мотивам «Форсажа».


«Горячая распродажа Selfie ложка ручной монопод встроенный Bluetooth затвора выдвижная карманные автодинный ложка артефакт стержень»

  • Селфи-палка для котов.
  • Селфи-палка, чтобы снять себя во время еды.
  • Столовые приборы в виде селфи-палки.


«Нос Ванная Комната Душ Мыла Всасывания Крючки для Ванной Комнаты с Всасывающим Крючки новинка»

  • 2 в 1: мыльные крючки для полотенец.
  • Дозатор мыла в виде носа.
  • Пылесос для ванной комнаты.


«Забавный гаджеты элементы новизны новинка игрушки ужас для детей мужчин женщин таракан aliexpress»

  • Планшет с корпусом в виде таракана.
  • Лазер для выжигания тараканов в квартире.
  • Пакет с тараканами.


«Нержавеющая сталь по вкусу мыло рыбный в дополнение к чеснок запах, по вкусу»

  • Мыло из стали.
  • Съедобные кусочки стали.
  • Это просто набор несвязных слов!


«Панк Мужская Рубашка Остается Чулок Брекеты Для Рубашки Джентльмен Ножные Эластичные <…>»

  • Мужские эротичные чулки.
  • Запонки в виде панк-группы.
  • Подтяжки для рубашки.


Угадайте товар по описанию AliExpress (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вам лучше не заходить на «АлиЭкспресс» — вы не можете отличить коврик для мыши от семян синего арбуза!

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Угадайте товар по описанию AliExpress (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вам можно доверить покупку на «АлиЭкспресс», но иногда вместо свитера вы можете заказать конфеты в форме презерватива (да, и такие есть!).

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Угадайте товар по описанию AliExpress (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вы — бог «АлиЭкспресс»! Поздравляем на вашем языке: «Молодец результат НГС отлично great тестовый похвастаться друзья»!

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Кирилл Шматков
Скрин сайта aliexpress.com, фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 1650
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