Новосибирец получил право ездить на все матчи FIFA — и ему даже платят за это деньги

Жизнь Алексея Лунёва — сплошные разъезды: на днях он вернулся в Новосибирск из очередной поездки, на этот раз в Махачкалу. Алексей — единственный в Сибири арбитр с лицензией FIFA: каждую неделю он уезжает из дома, чтобы судить футбольные матчи Премьер-лиги, а в последнее время ему доверяют ассистировать и на международных играх. В перерыве между своими командировками Лунёв согласился поговорить с НГС.НОВОСТИ о несдержанных болельщиках, отношении к тотализаторам, постоянных разъездах и том, как получить престижную судейскую категорию.

В середине июля стартовал чемпионат России по футболу, в котором участвуют самые успешные команды. Если имена новосибирских футболистов звучат только в связи с матчами футбольной «Сибири», которая выступает в ФНЛ, то имя одного из новосибирских арбитров постоянно мелькает в протоколах игр Премьер-лиги, а с недавних пор — и в матчах Лиги Европы. 35-летний новосибирец Алексей Лунёв в этом году получил лицензию FIFA и право ассистировать судьям на международных матчах. В Сибири судьи-ассистента такого уровня больше нет.







В прошедшие выходные Алексей вернулся из Дагестана, где судил игру Премьер-лиги между махачкалинским «Анжи» и пермским «Анкаром». В промежутке между матчами он встретился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ, чтобы поговорить о возможности оказаться на чемпионате мира, несдержанных болельщиках и отношении к тотализаторам.







— Алексей, расскажите, что такое лицензия FIFA, как её получить и что она значит для футбольного судьи?





— Это самая высшая ступень, что называется, заслуг или работы судьи, российского характера. У нас в России есть судья всероссийской категории, которая позволяет работать на самых высоких матчах. А международная категория присваивается тогда, когда ты на определённом этапе в России утвердился как судья или ассистент судьи. После этого тебя Российский футбольный союз может рекомендовать на ступень выше — на судейство соревнований европейских: Кубка Лиги чемпионов и так далее.







— Как вы получили свою лицензию?







— У нас есть аттестация в футбольном союзе, а также в Российской футбольной Премьер-лиге, департамент судейства и инспектирования проводит у нас сборы регулярные. На них мы проходим обучение, сдаём нормативы по физподготовке, теоретические экзамены — они минимум два раза в год проходят. На основании этих документов мы обслуживаем российские соревнования, затем наиболее хороших по качеству работы судей РФС отбирает в список рекомендаций в лист FIFA. Там у нас всего 9 арбитров главных, кто судит в поле, и 10 ассистентов.





Затем судей вызывают на международные сборы — они там сдают нормативы по физподготовке, теоретическую часть на английском языке — знание английского языка обязательно.





Затем уже комитет УЕФА делает назначения на международные матчи.





— Какие европейские матчи вам уже довелось судить?







— Я работал на трёх международных матчах, крайний был «Младост Лучани» (Сербия) – «Интер Баку» (Азербайджан) — это был третий раунд Лиги Европы. До этого у меня был международный турнир юношей до 17 лет: чемпионат Европы — не финальная стадия, но элитный раунд. В принципе, я считаю, это большое достижение для Новосибирской области, что в 2017 году у меня появилась лицензия FIFA — ассистент FIFA. То есть с 2017 года я официально арбитр FIFA.





Алексей Лунёв на одном из матчей

— Как УЕФА выбирает, на какой международный матч отправить арбитра?







— Они смотрят, чтобы у стран между собой не было политически натянутых отношений, ещё есть куча нюансов. Плюс у судей есть категории УЕФА — у ассистентов нет, а у судей есть. Есть 4 группы, третья, вторая, первая, элитная и топ, который обслуживает чемпионат мира.







— Есть ли у вас возможность судить чемпионат мира?







— Скорее всего, на домашнем чемпионате в 2018 году будет работать бригада Сергея Карасёва из Москвы. Отбор на чемпионат длится на протяжении 5–7 лет, а то и более. Всё зависит о того, как будешь работать: чем больше правильных решений ты будешь принимать в каждом матче, тем будет лучше, тем быстрее тебя могут заметить и рекомендовать для обслуживания соревнований более высокого ранга. У ассистентов судей на первый план выходит надёжность и стабильность в работе. Чтобы не было ошибок, жалоб на качество судейства.







— Как вы решили стать судьёй?







— Я играл в футбол в «Чкаловце-1936» (прежнее название ФК «Сибирь». — Е.Г.), затем я поступил в Колледж олимпийского резерва — то образование, которое я получал на этом этапе, помогло мне в судействе. Затем я перевелся в НГПУ. Первый матч я судил в колледже — играли между собой студенты второго и третьего курса, потом меня позвали судить на первенство города, и я начал учиться на судью. Начал я карьеру в 2002 году — 15 лет я шёл к эмблеме FIFA.





— Какая физическая подготовка должна быть у судьи?







— У нас есть специальные тесты, которые регулярно мы должны сдавать. Упражнения для подготовки стандартные, нужна также дозировка отдыха — баня, сауна, бассейн. Поскольку большинство из судей имеют физкультурное образование, то мы сами знаем, как построить программу подготовки. К тому же у нас есть в РФС тренер по физподготовке Александр Гончаров — может отправить программу на каждый день, что где выполнять: на беговой дорожке, в манеже, на футбольном поле.







— Что сложнее судить: ФНЛ, Премьер-лигу, Лигу Европы? Чем отличаются матчи разных уровней?







— Каждый матч — как финал Лиги чемпионов: в любом случае подход должен быть такой же профессиональный. Потому что, если ты расслабленно выходишь, независимо, на какой матч, даже на первенство города, обязательно произойдут те эпизоды, в которых ты не сможешь принять правильное решение. Поэтому к успеху в каждом матче приводят мобильность и концентрация внимания. А если говорить о профессиональном футболе: второй дивизион, ФНЛ и Премьер-лига — освещается, конечно, лучше Премьер-лига, — это и наличие камер и СМИ, и определённая общественность, болельщики.





Самая большая группа болельщиков спартаковская, между собой болельщики «Спартака», «Динамо», «Зенита» и т.д. постоянно противоборствуют. Это сказывается и на игре команды. И конечно же, уровень ответственности в Премьер-лиге выше, и это видно, чем в ФНЛ. Для сравнения: на обычном матче ФНЛ работают всего три камеры. В Премьер-лиге 12–16 камер на каждом матче. Что касается Лиги Европы, то там матч — это шоу, он нужен для того, чтобы люди приходили на футбол, чтобы было приятно находиться на стадионе. Освещение, выход команд, церемония — всё сделано, чтобы людям было интересно смотреть. Соответственно там множество камер, множество интервью, много зрелищности.





Алексей Лунёв на одной из игр

— Какие престижные команды вам запомнились по игре или по конфликтным ситуациям на поле?







— В любом случае, когда встречаются такие команды, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА, — это матчи определённого повышенного риска. В прошлом году у меня был матч «Спартак» – «Зенит», он запомнился атмосферой на стадионе во время открытия, фанатами: до матча у них был перформанс, во время матча тоже, скандирования. Сами игроки понимают уровень ответственности, и результат выходит на первый план у них. Где-то тактика более скрытая, оборонительная, — такие команды, когда встречаются, показывают мало открытого футбола. Команды Лиги Европы в этом плане более раскрепощены и стараются играть в тот футбол, в который они играют. Результат довлеет над ними, но болельщики требуют от них, чтобы был зрелищный футбол, они приходят ради игры.







— Если говорить о поведении болельщиков, часто ли вы сталкивались с их критикой? Как судьи выдерживают их напор — ведь часто фанаты очень несдержаны?







— Мы привыкли: это часть профессии. Если есть негатив, мы стараемся фильтровать то, что было сказано, — в каждой критике доля правды присутствует. Мы обязательно выслушаем, намотаем на ус, проанализируем, лишнее отбросим, а то, что нужно — рациональное зерно, — останется.





Когда начинал работать судьёй, было обидно, когда крикнут с трибуны. Особенно на первенстве города — трибуны рядом находятся, никакой защиты нет, — выходишь и работаешь, а болельщики совсем близко.





Если в профессиональном футболе они дальше и есть служба безопасности, то на первенстве города я помню: несколько оскорбительных выражений было во время матча. Но прошли через это. Есть те судьи, кто близко принимает к сердцу, но чем старше и опытнее становишься, тем дальше это уходит на второй план. На сборах есть психолог, если что-то вызывает сомнение, ты с ней разговариваешь, она пытается найти пути выхода. У нас никто не запрещает и где-то на стороне найти психолога.







— Не было у вас желания ответить болельщикам — повернуться, сказать что-нибудь, показать неприличный жест?







— Неприличный жест — нет. А хотелось объяснить суть принятого решения.







— Если судья совершает ошибку, на чём это отражается?







— В протоколе матча не отражается, но нас оценивает инспектор. И если, не дай бог, судья принимает какое-то неверное решение, то судье выставляется оценка ниже.







— Были ли у вас ошибки, о которых вы жалеете?







— Были ситуации, про которые я после нескольких лет думал, что, может быть, если бы я находился бы в другом месте, то я лучше бы увидел эту ситуацию. Конечно, ошибки были, они случаются, к сожалению, это часть футбола. Так же как у игроков — они, бывает, выходят один на один и не попадают по пустым воротам.







— А как соотносится болельщик и судья внутри вас?







— Прежде всего, судья — это человек, и в нормальной жизни мы абсолютно такие же люди, как все: мы общаемся друг с другом, у нас нейтралитет, у нас нет футбольного клуба, за который болеем. Мы можем переживать, если кто-то из российских клубов выступает на международной арене. Очень плохо, допустим, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Сейчас мы радуемся, что ЦСКА выиграл «Аек» (Афины, Греция).







— Какой футболист вам больше всего нравится?







— Далеко ходить не буду, поскольку телевизор я смотрю так же часто, как все наши болельщики. То, что вытворяют Месси и Криштиану Роналду, — это действительно талант с большой буквы.







— А какой игрок запомнился вам на тех матчах, что вы судили?







— Импонируют мне игроки сборной России, и в первую очередь я хотел бы отметить Алексея Мирончука — действительно такой нестандартный футболист, у него длинный шаг и он левоногий.







— Часто вы получаете назначение на матчи?







— Последняя игра была в пятницу, я приехал в субботу; сейчас, во вторник, я получил следующее назначение. Матч будет в субботу, я полечу в пятницу. Раз в неделю назначение. Обычно три дня меня дома не бывает. Мы должны за сутки прилететь, там переночевать, на следующий день подготовиться к матчу. Сезон в Премьер-лиге начался 15 июля, 10 декабря будет крайний тур в этой части чемпионата, затем будет пауза до марта, а затем игры будут идти до мая. А Лига Европы смотрит на окна чемпионата и вставляет в них свои игры. Например, в среду матч Лиги Европы, а в пятницу-субботу — чемпионата России.





— То есть вас могут вызвать и два раза в неделю, как ваша семья к этому относится?







— Они вместе со мной в этом процессе — есть такая поговорка: если в тылу всё спокойно, то и работа спорится. Так и здесь: дома гармония, мы в унисон воспитываем детей, они — нас. Всё получается. Жена Анна сейчас в декрете, младшему сыну Ярославу 2 года 6 месяцев, дочери Еве 5 лет. На матч семью не беру, у нас нет такой практики.







— Как готовитесь к матчу?







— В день матча физическая подготовка — завтрак произвольный у всей судейской бригады. Затем мы собираемся в районе часа-двух на лёгкий обед — бульон, лапша, куриное филе максимум, затем отъезд на стадион. Накануне другая подготовка, индивидуальная — изучаем команды. Перед матчем может быть совещание всей бригадой, где мы оговариваем какие-то нюансы работ, взаимодействия, какие есть «проблемные игроки»: чего от кого можно ожидать.





— Конфликты с игроками на поле бывают часто?







— Это случается на фоне эмоций, когда эмоции зашкаливают, тогда игроки пытаются выражать недоверие, несогласие с решениями арбитров — конфронтации случаются. Драться лезут, но чаще всего они не судей собираются бить, а между собой пытаются выяснить отношения. Мы их разнимаем — у нас ни стюарды, ни полиция не имеют права выйти на поле. Из недавних случаев: при мне на матче «Спартак» – «Зенит» сцепились Хави Гарсия и Квинси Промес, прибежала вся команда разнимать. Мы обычно стараемся не допустить эскалации конфликта, чтобы к двум игрокам не присоединились остальные.







— Известно ли вам что-то про договорные матчи?







— Я с этим не сталкивался, такой практики у меня не было. Скажу в первую очередь за себя — я никогда в жизни не участвовал даже в тотализаторах.







— Говорят, вы открываете в Новосибирске школу арбитров. Зачем?







— В 2013 году РФС всем регионам настоятельно рекомендовал создать школы, центры подготовки — для того чтобы люди, отучившись там, могли быть рекомендованы в профессиональный футбол. На первом этапе нужно только желание: обучение у нас абсолютно бесплатное, идёт на базе Колледжа олимпийского резерва, новый курс начнётся в октябре. На первом этапе отбора нет, на базовом курсе мы всех обучаем. После того как они получат сертификаты, смогут отобраться на курс «Стандарт», на этом этапе они смогут обслуживать матчи первенства города. Девушки у нас тоже обучаются: у нас же есть и женский футбол. Девушки в основном судят женский футбол, потому что уровень физподготовки не позволяет судить мужской. Но у меня была воспитанница Анна Непрелова, которая работала на соревнованиях среди мужчин третьего дивизиона. Она сдала нормативы и была допущена к обслуживанию матчей. Это было где-то лет девять назад.

