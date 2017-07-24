Держи меня крепче: юные новосибирцы падают из окон

С начала года пострадали уже семеро — врачи назвали два месяца, когда дети калечатся особенно часто

За один день городская статистика выпавших из окна детей пополнилась двумя случаями. В Советском районе годовалая девочка выпала из окна, когда смотрела на спустившуюся во двор мать; в Кировском 4-летняя кроха залезла на подоконник вслед за кошкой и случайно опёрлась на москитную сетку. В полиции подсчитали: за этот год из окон выпали уже 7 детей, и по счастливому стечению обстоятельств все они остались живы. По словам психологов, детьми движет любопытство и отсутствие страха за свою жизнь. Врачи же уверяют, что скоро наступит месяц, когда подобные ЧП происходят пугающе часто. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Вечером 17 июля сразу в двух районах города, Советском и Кировском, двое маленьких детей выпали из окон. На ул. Сиреневой в квартире на 2-м этаже 12-летняя девочка поставила годовалую племянницу на подоконник, чтобы та посмотрела на свою маму во дворе, но не смогла удержать ребёнка, когда тот опёрся о москитную сетку. Мама ребёнка вышла из квартиры буквально на несколько минут — встретить курьера, который привёз заказанные по интернету суши.





А на ул. Бурденко из окна 2-го этажа упала 4-летняя девочка, которая забралась за кошкой на подоконник на кухне и облокотилась на москитную сетку.







Оба дела под контроль взял новосибирский СК: девочки выжили, но поступили в детскую больницу скорой помощи с серьёзными травмами — годовалая девочка с черепно-мозговой травмой и множественными повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости оказалась в реанимации, а 4-летняя — в травматологии с переломами позвонков.







Главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ 21 июля: «У одной, которая лежит в отделении, достаточно стабильное состояние. Но ей предстоит длительная реабилитация. А ребёнка, который в реанимации, мы сняли с аппарата ИВЛ — сейчас у него дыхание самостоятельное и состояние хоть тяжёлое, но стабильное».







Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко объяснил, что оба этих происшествия они проверили, но уголовные дела заводить не стали.







«С точки зрения уголовного состава признаков преступления здесь не усматривается. Но всегда же есть версия, что могло произойти самое худшее: ну, не дай бог, его (ребёнка. — И.К.) выбросили. Поэтому мы проводим проверку [по всем таким эпизодам]. В обоих случаях семьи нормальные», — пояснил Алексей Максименко. Привлекать родителей к ответственности, добавил представитель СК, не будут: в подобных случаях, даже если они закончились трагично, невозможно применить ст. 109 УК РФ — «Причинении смерти по неосторожности».







Главный врач детской больницы скорой помощи Заблоцкий, рассказывая о подобных происшествиях, уточняет: особенно часто дети выпадают из окон в начале июня или конце августа.





В начале лета дети уже закончили посещать школы и детсады, но пока не переместились в детские лагеря или на дачи под присмотр бабушек, а в конце лета — уже вернулись из лагерей и с дач, но пока ещё не пошли в школу или детсад.







«Дети в эти периоды менее организованны. Ну, ещё действует погодный фактор — жара, когда начинают открывать окна, ставить москитные сетки… Меньше таких случаев [от лета к лету], к сожалению, не становится», — заметил врач.







В областной полиции посчитали, что в 2017 году, по данным на 20 июля, случилось уже 7 таких происшествий — все дети выжили. В семьи каждого ребёнка после ЧП отправили инспекторов ПДН, но никаких нарушений в условиях содержания и воспитания ребёнка не они обнаружили и ограничились профилактическими беседами с родителями.







В этом году, как уточнил начальник отделения организации взаимодействия со СМИ отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по НСО Антон Сурнин, 5 из 7 случаев произошли на левом берегу, 3 из них — с пресловутой москитной сеткой. Кроме двух ЧП за 17 июля в Советском и Кировском районах, дети падали из окон в апреле в Калининском и Ленинском районах. В первом случае годовалый мальчик выпал с 8-го этажа, но зацепился за дерево и приземлился на сугроб, а во втором — 2-летняя девочка выпала со 2-го этажа из рук бабушки, стоявшей у открытого окна. В июне дети падали также в Ленинском и Кировском районах. Во всех случаях родители находились дома.







По статистике областной полиции, в 2016 году было 17 случаев падения детей из окон, пятеро из них погибли.





Из этих 17 случаев всего один стал причиной наказания для мамы ребёнка: девушку оштрафовали на 500 руб. по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Мать ребёнка уехала в деревню, оставив 3-летнего ребёнка с бабушкой, — бабушка много выпила и уснула так крепко, что её едва сумели разбудить полицейские. Пока она спала, внук выпал с 4-го этажа (ребёнок остался жив). В полиции сочли, что мать заслуживает наказания, так как знала о тяге бабушки к алкоголю, но всё равно оставила ребёнка с ней наедине.





Как ранее рассказывала НГС.НОВОСТИ психолог Лариса Свиридова, руководитель школы для родителей «Мама Лара», у маленьких детей отсутствует чувство ответственности за свою жизнь — оно вырабатывается обычно только к 3–3,5 годам, и то при условии, что родители дают ему рисковать по мелочам. На окно маленьких детей чаще всего манит любопытство.





«Когда вся квартира уже исследована, ребёнок хочет посмотреть, что за её пределами», — объясняет эксперт. По её словам, оставлять одного дома можно ребёнка, которому не меньше 7 лет.