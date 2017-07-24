Зима против лета

НГС сравнил зимние и летние фото Новосибирска — некоторые кадры заставят вас скучать по морозам

Всех новосибирцев можно условно разделить на два лагеря: одни любят жаркое солнце, горячий песок и тёплое Обское море, другие — сибирский морозец, который кусает за щёчки, уютные шарфы и скрип снега. Лучшие фотографы НГС.НОВОСТИ сравнили снимки города зимой и летом, чтобы понять, в какое время года Новосибирск особенно красив, — и сегодня мы предлагаем вам вспомнить, что зимой Новосибирск тоже красивый.

Девушка, изображённая в стиле граффити на набережной, — как из загадки: зимой и летом одним цветом.


В Первомайском сквере с приходом зимы деревья раздеваются, а прогуливающиеся новосибирцы, наоборот, — закутывают всё что можно. 


Архитектор Андрей Крячков построил сотню домов и зданий по всей Сибири, в том числе 100-квартирный дом и Дом Советов, а сам остался стоять в центре без крыши над головой.


Сильнее всего зимой преображается Обь — из живой зеленоватой реки в томную ледяную и парящую пустыню.


Декабрьские городские дороги тоже становятся похожими на зимнюю Обь — белые и заледенелые.


Очень красивы в зимнем Новосибирске аллеи с деревьями, замотанными в гирлянды. Они добавляют волшебства в суровую сибирскую зиму.


Через полгода на улицах вновь зажгутся разноцветные огоньки, а на каждом углу о приближении Нового года будут говорить нарядные ёлочки.


Летом левый берег выходит из-под парящей Оби, а метромост растягивается в длину почти на полметра — это происходит из-за перепадов температур. 


Летом белый медведь, встречающий гостей зоопарка, смотрится необычно, но зато заметно, — зимой же свидания рядом с ним лучше не назначать.


Центр города зимой выглядит совсем иначе, чем летом. Неизменными остаются лишь кирпичные стены.


Не меньше удивляет и небо: летом это голубые полоски и тёмно-синие тучи, а зимой — серо-белые столбы. 


А вам в какое время года Новосибирск нравится больше?

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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой, Александра Ощепкова, Стаса Соколова, Екатерины Калиневич, Анны Золотовой

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