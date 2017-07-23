«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут

Land Rover с «полицейским» номером ВВВ занимает лучшие места и как уничтожают газоны у ЛДС «Сибирь»

В 31-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как перегородить проезд, никого не выпуская, и как уничтожить газоны на Богдашке.

«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


Это чёрный Land Rover Range Rover c волшебными «полицейскими» номерами ВВВ. С ними можно, например, вставать вот так.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Авто припарковал на пешеходном переходе по адресу Шевченко, 17/1 у "Спортмастера"», — сообщает читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Город Куйбышев. Обычная парковка на тротуаре», — телеграфируют нам из области.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Водитель данного авто остановился с включённой "аварийкой" на проезжей части, частично заблокировав движение автотранспорта при наличии свободного паковочного кармана. На вопросы о причине и необходимости остановки, наличия какой-либо неисправности, а также на просьбы убрать автомобиль реагировал довольно агрессивно. Ул. Максима Горького напротив католического собора», — подробно рассказал нам Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Водитель "Мицубиси" припарковал свой автомобиль по адресу ул. Военная, 9/1 поперёк парковки и заблокировал два автомобиля. Ни телефонов, ни других контактов не оставил», — жалуется читатель Виталий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


Немножко заехал на тротуар, немножко подвинул пешеходов.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Эта "ГАЗель" припаркована уже несколько месяцев у дома по ул. Сакко и Ванцетти, 74, затрудняя проход пешеходам!» — возмущается Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Машина стояла на парковке "МЕГИ" возле входа в "Леруа Мерлен" на свежем тротуаре для пешеходов», — переживают покупатели.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Ул. Линейная, 45, перекрёсток возле "Быстронома"» — Сергей увидел заблокированный «Тойотой» проезд.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


«Октябрьская, 50. Машина полностью перекрыла въезд на парковку. Стоит больше половины рабочего дня. Срабатывала сигнализация, водитель не отозвался. Эвакуатор не может подъехать для эвакуации машины», — рассказывает читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


Для чего нужен кроссовер — правильно, заезжать на бордюры.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ВВВ — и пусть инвалиды подождут (фото)


Ну а это газоны на ул. Богдана Хмельницкого в районе стадиона «Сибирь». В этом месте массового нашествия новосибирцев уже давно подавили всю траву и продолжают давить. 



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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