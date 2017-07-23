Land Rover с «полицейским» номером ВВВ занимает лучшие места и как уничтожают газоны у ЛДС «Сибирь»

В 31-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как перегородить проезд, никого не выпуская, и как уничтожить газоны на Богдашке.





Это чёрный Land Rover Range Rover c волшебными «полицейскими» номерами ВВВ. С ними можно, например, вставать вот так.













«Авто припарковал на пешеходном переходе по адресу Шевченко, 17/1 у "Спортмастера"», — сообщает читатель Сергей.













«Город Куйбышев. Обычная парковка на тротуаре», — телеграфируют нам из области.















«Водитель данного авто остановился с включённой "аварийкой" на проезжей части, частично заблокировав движение автотранспорта при наличии свободного паковочного кармана. На вопросы о причине и необходимости остановки, наличия какой-либо неисправности, а также на просьбы убрать автомобиль реагировал довольно агрессивно. Ул. Максима Горького напротив католического собора», — подробно рассказал нам Константин.















«Водитель "Мицубиси" припарковал свой автомобиль по адресу ул. Военная, 9/1 поперёк парковки и заблокировал два автомобиля. Ни телефонов, ни других контактов не оставил», — жалуется читатель Виталий.













Немножко заехал на тротуар, немножко подвинул пешеходов.













«Эта "ГАЗель" припаркована уже несколько месяцев у дома по ул. Сакко и Ванцетти, 74, затрудняя проход пешеходам!» — возмущается Олег.















«Машина стояла на парковке "МЕГИ" возле входа в "Леруа Мерлен" на свежем тротуаре для пешеходов», — переживают покупатели.















«Ул. Линейная, 45, перекрёсток возле "Быстронома"» — Сергей увидел заблокированный «Тойотой» проезд.













«Октябрьская, 50. Машина полностью перекрыла въезд на парковку. Стоит больше половины рабочего дня. Срабатывала сигнализация, водитель не отозвался. Эвакуатор не может подъехать для эвакуации машины», — рассказывает читатель Алексей.













Для чего нужен кроссовер — правильно, заезжать на бордюры.













Ну а это газоны на ул. Богдана Хмельницкого в районе стадиона «Сибирь». В этом месте массового нашествия новосибирцев уже давно подавили всю траву и продолжают давить.









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