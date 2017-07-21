Чёрный мерин

Тест-драйв с читателем: Артём и его 15-летний Mercedes — как ломается и сколько ест 5-литровое авто

В очередном выпуске «Тест-драйва с читателем» — Артём и его 5-литровый чёрный «Мерседес» Е-класса. Это довольно редкий экземпляр с таким мотором и пневмоподвеской, и на этой машине есть всё то, что только сейчас стало обыденным в автоиндустрии. Подробности — в материале НГС.АВТО.

Mercedes-Benz E-Klasse, 2002 г.в. Бензиновый атмосферник 5,0 л мощностью 306 л.с., 5-ступенчатый «автомат», задний привод, пневмоподвеска.











Артём купил этот автомобиль в сентябре 2016 года за 400 тыс. руб., вложив ещё около полусотни. Сейчас, говорит автовладелец, такие машины дешевле 550 тыс. не найти.













«Это один из первых экземпляров в 211-м кузове. Здесь обычный 5-ступенчатый "автомат", говорят, очень живучий. Здесь стоит двигатель V8, 460 Н•м крутящего момента. Четырёхзонный климат-контроль, система старт-стоп, бесключевой доступ, парктроники».













Изначально у Артёма был «Фокус 3» с мотором 1,6 л, но ему захотелось чего-то нового. Покупка вышла спонтанной. «Автомобиль просто верх непрактичности, он на светлом салоне, он чёрный, у него пневмоподвеска. Но вот как-то проснулся, увидел, захотел, посмотрел и в этот же день купил. Это было какое-то спонтанное решение, но я не жалею. Покупая такую машину, нужно понимать, на что ты идёшь».















Теперь молодой человек состоит в новосибирском «Мерседес-Бенц клубе». Вместе автовладельцы обсуждают конструкции автомобилей, решают вопросы ремонта, просто общаются, выручают друг друга.













«Ничего кардинального по ремонту я не делал. Поменял радиатор, и то только потому, что сам прохлопал — предыдущий владелец вместо антифриза налил воды. Стоил радиатор 8 тыс. руб. Здесь уникальная тормозная система, стоит отдельный электромотор, который нагнетает давление. Поэтому дорого было поменять тормозную жидкость — 3,5 тыс.».













«Ещё были замена масла и фильтров, охлаждающей жидкости, термостата, ресивера в тормозах, тяги, ступичного подшипника, шаровой опоры, правого пневмобаллона — попал в яму. Всего вышло около 58 тыс. на всё обслуживание».















Внешне автомобиль выглядит неплохо для своих лет. Правда, говорит владелец, надо подкрасить кое-какие царапины. «Машина требует усилий по косметике и по салону. Она простояла 3 месяца зимой на тёплой парковке, и уже арки зацвели. Что там ещё — надо смотреть».















Интерьер по-прежнему смотрится нарядно и солидно, хотя, конечно, во многих местах кожа треснула, а пластик пропитался пылью — необходима химчистка.













Весь функционал салона в рабочем состоянии. «Многие ругают "Мерседес" за проблемы по электронике. Но, зная, куда ехать, к кому ехать, эти проблемы решаются легко».















На ходу «Мерседес» неплох, многие старые машины ведь уже и едут «по-старому». Этот же экземпляр плавно покачивается на пневме в комфортном режиме…















…а в режиме «Спорт» становится жёстким и резко ускоряется. Крены здесь есть, но их можно выдержать, неплохо машина и тормозит. «Паспортный разгон у неё около 7 секунд. Но машина не предназначена прям для бешеной езды, как на турбо. Здесь достаточно задумчивый "автомат", и я стараюсь резко не ездить. Но от "Лэнд Ровера" нового я не отставал. А вообще я разгонял её до 220 км/ч».













Артём честно рассказывает, какой у него расход топлива. Но для этой машины он считается нормальным. «По расходу: вот сейчас показывает 15,8 литров на сотню. Это я проехал 164 километра с хорошей средней скоростью. Если бы средняя скорость была около 30, если бы я работал в центре, расход был бы 17. На трассе со скоростью 109 км/ч у меня получилось 8,7 литра».















Ну а теперь три главных плюса и три главных минуса автомобиля, по мнению владельца. «Плюс — это пневма: как бы её ни ругали, она даёт больше возможностей для езды. Светлый салон — это кайфово, он смотрится богато, на нём не видно пыли, но надо ухаживать. И ещё плюс — как эта машина едет в плане ускорения, максимальной скорости. Основной минус для меня — требующий покраски кузов и уставший салон, но это поправимо. Ещё минус — 16 свечей, каждая по 350 руб. И выхлоп для меня тиховатый, хочу как на AMG».











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