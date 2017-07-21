Скупой платит меньше

В августовских коммунальных платёжках новосибирцы обнаружат уже совсем другие цифры — почти все услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года выросли в среднем на 4 %. Однако если задаться целью, то некоторые суммы в этих платёжках можно уменьшить — причём существенно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, какими законными способами можно сократить свои расходы на коммунальные услуги.

В начале августа новосибирцы получат коммунальные платёжки с новыми суммами, которые будут выше прежних примерно на 4 %. Возможно, для одних сумма в лишних 200–300 руб. в месяц не покажется серьёзной, тем более что изначально поднять тарифы собирались сразу на 15 %, но для многих и это немалые деньги. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил экспертов рассказать, как можно снизить расходы на ЖКХ.





Льготы, субсидии и компенсации







Существует множество льгот и компенсаций, которые дают возможность платить за ЖКХ меньше или не платить совсем. Как рассказал советник мэра г. Новосибирска по вопросам ЖКХ Сергей Клестов, под такие льготы попадают в первую очередь малообеспеченные семьи или одинокие новосибирцы.







«Если от совокупного семейного дохода сумма всех расходов на ЖКХ (вместе с платой за капремонт. — И.К.) составляет более 22 %, то они имеют право на субсидии. Всё, что сверх, — доплачивается из бюджета. Но в пределах социальных норм», — заметил Клестов.







Социальная норма — 33 кв. м на одинокого человека, 44 кв. м на двоих и по 18 кв. м на каждого, если в квартире живут больше двух человек. Если метраж больше, излишки придётся оплачивать самому. Есть социальная норма и по потреблению электроэнергии: бюджет поможет оплатить счета, если вы израсходовали не более 75 кВт⋅ч за месяц, а среди прописанных в квартире нет безработных (если есть — они должны стоять на учёте на бирже труда).





От платежа за капремонт полностью освобождаются одиноко проживающие собственники старше 80 лет. Тем, кто старше 70 лет, могут дать льготу в 50 %. Главное условие: в квартире больше никто не должен быть прописан, заметил Сергей Клестов.







Жильцам новостроек не надо платить за капремонт первые 5 лет — хотя изначально государство обязывало платить всех.







Льготы также положены Героям СССР, соцтруда, России, кавалерам орденов Славы трёх степеней, обладателям различных почётных званий, «чернобыльцам», ветеранам ВОВ, инвалидам боевых действий, многодетным семьям, ветеранам труда, обладателям государственных наград, а также некоторым госслужащим — например, судьям и прокурорам. «Почётные жители города Новосибирска тоже полностью освобождены [от оплаты]», — добавил советник мэра.







Чтобы получить льготу, нужно обратиться в отдел соцзащиты своей районной администрации.







Борьба с хитрыми УК







Серьёзно сэкономить общедомовые траты можно, если следить, как работает ваша управляющая компания. Например, сумма ОДН по холодной и горячей воде сейчас должна быть одинаковая — раньше некоторые УК равномерно «раскидывали» эти деньги на жильцов.







«Надо ещё проверять сам тариф УК. Есть у меня знакомые с одного микрорайона, так там полный капец! Управляющая [компания] там жильцам так и говорит: если вы не проголосуете против [тарифа] до такого-то числа, то мы его сами назначим. Такого быть не должно — тариф должен быть согласован. <…> Проверять можно многое, например, в одной УК, знаю, было 6 ставок дворника, хотя дворник работал один», — рассказал председатель совета многоквартирного дома по ул. Иванова Константин Алёхин.







Оставшиеся на счету дома деньги, собранные жильцами, УК после выполнения всех услуг не должна забирать себе в счёт погашения долгов нерадивых плательщиков, — за этим тоже надо следить, советует Алёхин. В случае чего, говорит эксперт, нужно писать жалобу в государственную жилищную инспекцию — обычно это помогает.





«Перетопы» и лайфхак





Самое дорогая услуга ЖКХ — отопление. Чтобы в межсезонье не было так называемых «перетопов», надо перекрывать вентили на подаче отопления в дом, а не открывать форточки.







«Если вентиль ставить, то на средний дом потребуется [потратить примерно] 50 тыс. руб. вместе с установкой. На автоматическую систему [которая сама регулирует тепло] — под миллион. Но этот миллион окупится в течение нескольких лет… Думаю, 10 % можно будет экономить [на таком вентиле]», — заверил Сергей Клестов и добавил, что есть также программа, по которой дом, потратившийся на энергосберегающее оборудование, после получает от государства 200 % от сэкономленной суммы.







Для экономии тепла, которое учитывается в ОДН, нужно утеплить окна и двери в подъезде, а также крышу.







Серьёзное снижение расхода электроэнергии даёт замена лампочек на энергосберегающие или светодиодные — они потребляют в 4–5 раз меньше энергии. Но тут важно сохранять чеки в течение 1–2 лет — гарантийного срока работы этих лампочек, так как лампочки иногда перегорают гораздо быстрее, а стоят дорого — 100–200 руб. за штуку.





В подъездах жильцам энергосберегающие лампочки самостоятельно ставить не нужно — это обязанность УК.







Руководитель клуба «Управдом» Артём Дёмченко заметил, что счётчики учета воды, установленные в квартире, тоже дают серьёзную экономию. «Я вот на личном опыте вижу, что фактическое потребление меньше нормативного. Но тут важно, чтобы жили в квартире столько же, сколько и было прописано. Ну и если вы не привыкли принимать ванну по 3 раза в лень. Среднестатистическому потребителю индивидуальные приборы учёта выгоднее», — рассказал Дёмченко и привел пример: он после установки такого счётчика в месяц на двоих использовал 9 кубометров холодной воды и 3 кубометра горячей. А по нормативам — без счётчика — оплатил бы более 10 кубометров холодной воды и более 7 горячей.







«Грубо говоря, экономия в месяц у меня составила как минимум 400 с лишним рублей», — посчитал руководитель «Управдома».







В случае, если жилец отсутствует в квартире 5 и более дней — например, уехал в отпуск, — а в квартире нет приборов индивидуального учёта, в течение месяца после возвращения можно запросить в УК перерасчёт. Необходимо лишь предоставить доказательства вашего отъезда — справки, проездные билеты и т.п.







Напоследок эксперты поделились самым простым лайфхаком: чтобы экономить воду и свет — покупайте бытовые приборы класса «А», они энергоэффективнее, заметил Дёмченко. Отключайте любые устройства, потребляющие электроэнергию, которые долгое время находятся в режиме ожидания — за год четыре, например, телевизора, могут «накрутить» до 400 кВт/ч. Не перегружайте стиральную машину — перерасход может составить до 15 %. Установите унитаз с двумя режимами слива или опустите что-нибудь объёмное в бачок, чтобы воды туда набиралось меньше. И ещё, советуют специалисты, надо установить «шаровые» смесители и насадки-распылители на краны — они тоже экономят воду.