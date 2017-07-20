Кровь и скрежет: 10 самых страшных ДТП в истории Новосибирска

Берегите себя

Ежедневно в Новосибирске случаются десятки ДТП — как правило, ограничивается всё покорёженным железом и ушибами водителей и пассажиров. Но ездить быстро новосибирцы любят, да и случайностей на дороге хватает — и время от времени происходят аварии, на фото которых без содрогания сердца не взглянешь. НГС.НОВОСТИ вспомнили самые страшные и громкие ДТП в истории Новосибирска и сделали подборку из 10 фото, которые напоминают нам: будьте аккуратнее на дороге!


25 октября 2016 года, Коченёвский район
25 октября 2016 года, Коченёвский район


Возможно, вы не поверите, но обломки на фото сверху — это то, что осталось от машины «скорой помощи». В прошлом октябре в Коченёвском районе водитель грузовика HOWO врезался в зад «скорой», которая стояла в пробке на трассе перед другой фурой. В результате машину сжало, словно гигантским прессом, между двумя грузовиками. В «скорой» погибли оба водителя, а беременная женщина, которую везли медики, и акушерка оказались в больнице с тяжёлыми травмами.


5 июня 2017 года, ул. Ипподромская, Новосибирск
5 июня 2017 года, ул. Ипподромская, Новосибирск


Ул. Ипподромская в Новосибирске по праву считается одной из самых опасных магистралей — водители здесь часто ездят очень быстро и в лучшем случае убивают только свои автомобили. Как, например, случилось с этой Toyota Funcargo в прошлом июне. Обломки иномарки разбросало по дороге после того, как машина вылетела на «встречку» через разделительный газон и лоб в лоб столкнулась с Toyota Camry. В итоге пострадали два водителя и пассажирка «Функарго» — девушку выбросило через лобовое стекло. А водителя покорёженного автомобиля из салона пришлось вырезать спасателям МАСС.


21 июня 2017 года, ул. Владимировская, Новосибирск
21 июня 2017 года, ул. Владимировская, Новосибирск


Несмотря на то что воинских частей в Новосибирске предостаточно, их техника довольно редко попадает в ДТП. 21 июня КамАЗ въехал в военную машину — водителю грузовика зажало ноги. Спасатели выпилили несчастного из кабины за 10 минут, и он остался жив.


14 марта 2017 года, ул. Ватутина, Новосибирск
14 марта 2017 года, ул. Ватутина, Новосибирск


Фонарные столбы сильно мешают городским гонщикам: их сносят, таранят, а время от времени особо резвые гонщики буквально наматывают свои авто на столбы. Как это было, например, нынешней весной рядом с развязкой Бугринского моста. Машина, по словам очевидцев, перед аварией перестраивалась из ряда в ряд на большой скорости. Молодой водитель, который получил права за полтора месяца до ДТП, попал в больницу, а вот его пассажирка погибла.


24 мая 2016 года, ул. Ипподромская, Новосибирск
24 мая 2016 года, ул. Ипподромская, Новосибирск


Ещё одна авария с фонарём — в то же время и тоже на ул. Ипподромской. Возле «Ауры» «Хонда Фит» пронеслась рядом со столбом и задела его. Водитель получил тяжёлые переломы.


21 февраля 2014 года, трасса Маслянино – Новосибирск (М52)
21 февраля 2014 года, трасса Маслянино – Новосибирск (М52)


Эта авария на зимней трассе унесла жизнь только одного человека — водителя легкового Nissan Cube. При этом в автобусе KIA было 20 пассажиров — все они пересели затем на другой автобус и продолжили путь.


22 февраля 2017 года, на дороге между Новосибирском и Криводановкой
22 февраля 2017 года, на дороге между Новосибирском и Криводановкой


Маленькая Toyota Vitz попала меж двух тяжёлых машин на дороге по пути из Криводановки. Грузовик «Дэу» пошёл на обгон и въехал в ЗИЛ с углём, а ЗИЛ после ударил «Тойоту». Машинку не только смяло, но осыпало углём. Внутри осталась девушка-водитель — её вытаскивали спасатели. В «Тойоте» в детских креслах сидели два ребёнка — они отделались ушибами.


4 апреля 2014 года, на ул. Станционной возле Экспоцентра
4 апреля 2014 года, на ул. Станционной возле Экспоцентра


В начале апреля 2014 года на ул. Станционной в служебной машине застрял один из полицейских — УАЗ попал под фуру. Очевидцы рассказывали, что пострадали сразу два полицейских: коллега мужчины, зажатого в салоне, вылетел на асфальт.


10 мая 2016 года, ул. Петухова, Новосибирск
10 мая 2016 года, ул. Петухова, Новосибирск


Последствия этой аварии и так оказались грустными — водитель Toyota Caldina погиб после ночного ДТП. Однако всё могло быть ещё хуже — ведь «Тойота» влетела в бензовоз, топливо разлилось, но, к счастью, не вспыхнуло. Пожарные после случившегося залили место аварии пеной.


13 сентября 2011 года, пл. Калинина, Новосибирск

Заключает нашу подборку авария, которая потрясла Новосибирск осенью 2011 года. Автобус на полном ходу врезался в притормаживающую впереди иномарку, протащил её вперед, попутно собрав ещё несколько автомобилей, и в конечном итоге загорелся. Пламя охватило и смятую до середины салона «Сузуки Солио», в которой на заднем сиденье была зажата 11-летняя девочка. Её мать, выскочив из-за руля, попыталась вытащить дочку, ей активно помогал водитель автобуса, но их усилия были тщетны. Страшно кричавшую женщину пришлось силой оттаскивать от горящей машины. Спасти девочку так и не удалось.

Елена Громкова
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО (1), отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску (2), vk.com/mass54 (3, 5, 9), vk.com/avtospas54rus (4), 54.mchs.gov.ru (6), ГИБДД по НСО (7), предоставлено службой эвакуации «АСТ-54» (vk.com/act54) (8), Дмитрия Карышева (10), Елены Громковой (11)

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