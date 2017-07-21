Поймай соболька

Как на герб города попали мохнатые хищники и почему у них серебряные уши — пятничная игра от НГС

На прошлой неделе горожанам и власти показали проект реконструкции Красного проспекта, в котором внезапно обнаружилось революционное предложение — снести с глаз долой скульптуру с соболями на перекрестке с ул. Октябрьской. Мэр Локоть ласково назвал композицию «собольками» и пообещал отдать её любому, кто захочет забрать огромное изваяние. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила историю появления соболей в городской и областной символике — и обнаружила в ней немало интересного. И теперь предлагает проверить (или просто угадать!), много ли вы знаете о геральдике Новосибирска.

Памятник с соболями установили в 2008 году, в 115-летие Новосибирска. А что из первоначальной задумки авторов сделано не было?

Ёлочек не хватает — Сибирь должна быть Сибирью!

На гербе соболя стоят над рекой — не хватает воды.

Соболей должно было быть больше — к каждому сибирскому городу, написанному на основании.

Символом города чёрные соболя стали сравнительно недавно. С 1970 до 1993 года на городском гербе красовались типично советские символы: шестерёнка отвечала за промышленность, колос — за сельское хозяйство, а атомная структура — за науку. А каким элементом эти расхожие образы связали с Новосибирском?

Оперный театр.

Красный факел.

Мост через Обь.





При основании города герба ему не нарисовали: в конце XIX – начале XX века Новосибирск был совсем небольшим и входил в состав Томской губернии. Но даже у небольшого города были официальные документы, а для документов — печать. Какая из них была раньше?

Левая.

Правая.

Новый герб для Новосибирска сделали вскоре после развала Советского Союза, и он был поистине новаторским. Почему?

На гербе появилась корона — в Союзе такого быть не могло.

На гербе появились животные.

Соболя впервые были изображены не на щите, а поддерживающими щит.

Изначально соболя, лук и стрелы были символами Сибирского Ханства (или Царства) и Сибири в целом. Новосибирск принял их в наследство как город, претендующий на звание центра Сибири. Хотя формально он к тому самому царству отношения не имеет. А какой из районных центров области, также сохранивший на гербе соболя, связан с Сибирским ханством?

Барабинск.

Колывань.

Чулым.

Присмотритесь: что не так с этим гербом Новосибирска?

Да всё так: соболя на месте, мост на месте, корона на месте.

Лента какая-то неправильная.

Сейчас, кажется, лук совсем другого цвета.

У соболей на городском гербе обязательно должны быть серебряными нос, когти, горла и внутренняя часть ушей. Что это означает?

Серебро — признак достатка.

В сибирских медных монетах была примесь серебра — наверное, поэтому.

Да ничего не значит, просто для красоты.

А у кого герб появился раньше — у города или области?

Конечно, области — она крупнее.

Города — он центр и важнее.

Одновременно.

Что, по вашему мнению, держат в лапках соболя?

Конечно, купол оперного театра — самый узнаваемый элемент в области вообще.

Ну, это просто: это же каравай.

Понятно же, что это мост через Обь.





Поймай соболька Правильные ответы: 5/10 Вы тот ещё хорь!



Это было непросто? Зато вы наверняка узнали много нового и можете теперь блеснуть эрудицией на вечеринке! Пройти тест еще раз

Поймай соболька Правильные ответы: 5/10 Знатный соболевед.



Неплохой результат! Почитываете на досуге историю родного края? Пройти тест еще раз