Поймай соболька
Как на герб города попали мохнатые хищники и почему у них серебряные уши — пятничная игра от НГС
На прошлой неделе горожанам и власти показали проект реконструкции Красного проспекта, в котором внезапно обнаружилось революционное предложение — снести с глаз долой скульптуру с соболями на перекрестке с ул. Октябрьской. Мэр Локоть ласково назвал композицию «собольками» и пообещал отдать её любому, кто захочет забрать огромное изваяние. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила историю появления соболей в городской и областной символике — и обнаружила в ней немало интересного. И теперь предлагает проверить (или просто угадать!), много ли вы знаете о геральдике Новосибирска.
Памятник с соболями установили в 2008 году, в 115-летие Новосибирска. А что из первоначальной задумки авторов сделано не было?
- Ёлочек не хватает — Сибирь должна быть Сибирью!
- На гербе соболя стоят над рекой — не хватает воды.
- Соболей должно было быть больше — к каждому сибирскому городу, написанному на основании.
Символом города чёрные соболя стали сравнительно недавно. С 1970 до 1993 года на городском гербе красовались типично советские символы: шестерёнка отвечала за промышленность, колос — за сельское хозяйство, а атомная структура — за науку. А каким элементом эти расхожие образы связали с Новосибирском?
- Оперный театр.
- Красный факел.
- Мост через Обь.
При основании города герба ему не нарисовали: в конце XIX – начале XX века Новосибирск был совсем небольшим и входил в состав Томской губернии. Но даже у небольшого города были официальные документы, а для документов — печать. Какая из них была раньше?
- Левая.
- Правая.
Новый герб для Новосибирска сделали вскоре после развала Советского Союза, и он был поистине новаторским. Почему?
- На гербе появилась корона — в Союзе такого быть не могло.
- На гербе появились животные.
- Соболя впервые были изображены не на щите, а поддерживающими щит.
Изначально соболя, лук и стрелы были символами Сибирского Ханства (или Царства) и Сибири в целом. Новосибирск принял их в наследство как город, претендующий на звание центра Сибири. Хотя формально он к тому самому царству отношения не имеет. А какой из районных центров области, также сохранивший на гербе соболя, связан с Сибирским ханством?
- Барабинск.
- Колывань.
- Чулым.
Присмотритесь: что не так с этим гербом Новосибирска?
- Да всё так: соболя на месте, мост на месте, корона на месте.
- Лента какая-то неправильная.
- Сейчас, кажется, лук совсем другого цвета.
У соболей на городском гербе обязательно должны быть серебряными нос, когти, горла и внутренняя часть ушей. Что это означает?
- Серебро — признак достатка.
- В сибирских медных монетах была примесь серебра — наверное, поэтому.
- Да ничего не значит, просто для красоты.
А у кого герб появился раньше — у города или области?
- Конечно, области — она крупнее.
- Города — он центр и важнее.
- Одновременно.
Что, по вашему мнению, держат в лапках соболя?
- Конечно, купол оперного театра — самый узнаваемый элемент в области вообще.
- Ну, это просто: это же каравай.
- Понятно же, что это мост через Обь.
Правильные ответы: 5/10
Вы тот ещё хорь!
Это было непросто? Зато вы наверняка узнали много нового и можете теперь блеснуть эрудицией на вечеринке!
Правильные ответы: 5/10
Знатный соболевед.
Неплохой результат! Почитываете на досуге историю родного края?
Правильные ответы: 5/10
Да вы Сибирский хан!
Кажется, вы были знакомы с нашими соболями до того, как они стали символом Новосибирска!
Лиза Пичугина
Фото Стаса Соколова (1, 4), Екатерины Калиневич (2), Татьяны Фатеевой (5), Александра Ощепкова (6–9), рисунки Д.Б. Гребёнкиной предоставлены музеем Новосибирска (2)