Бабушка дурачится: ради водителей в пробке сибирячка превратила палисадник в музей

Уже 10 лет она делает потрясающие диорамы — её дом караулят солдаты, а прохожие воруют экспонаты

Известный палисадник на Выборной
Известный палисадник на Выборной

Небольшой садик у частного дома на ул. Выборной в Октябрьском районе заставляет сбиться с шага и остановиться, чтобы разглядеть, что это за фигуры притаились в цветах? Солдаты в форме крадутся к дому, девушка в белом переднике стоит у телевизора... Необычные инсталляции в собственном палисаднике уже больше 10 лет создает хозяйка дома — она тратит всё своё время на то, чтобы порадовать водителей, стоящих в пробке. НГС.НОВОСТИ побывали в гостях у 76-летней весёлой хозяйки дома и узнали, какой будет следующая экспозиция в знаменитом садике. 

Дом на ул. Выборной, 90 знает каждый, кто хоть раз стоял в пробке на этой улице. Точнее, его палисадник: в нём уже много лет хозяева дома устраивают выставки-инсталляции с манекенами и игрушками. Сейчас среди цветов притаились двое военных в форме — только приглядевшись, понимаешь, что это манекены. 


Придумывает всё это хозяйка дома, 76-летняя пенсионерка Тамара Степанова. Увлечение необычным ландшафтным дизайном началось больше 10 лет назад, в тот год, когда шла Олимпиада в Турине. «Ехала как раз под Новый год через Первомайский сквер. А там же набивают эти короба для фигур, — вспоминает она. — Сама себе и говорю в машине: "Степанова, сейчас приедешь, найди сахарные мешки, набей их снегом. Три-четыре дня простоят, форму придадут и делай, что хочешь". Так я и сделала».


Тамара Павловна делает выставки в палисаднике уже 10 лет
Тамара Павловна делает выставки в палисаднике уже 10 лет


Из нескольких фигур она выточила спортсменов и нарядила их. Один стал лыжником, другому коньки подвесила, третьему санки подставила, четвертому вручила клюшку. «Номеров у меня навалом», — смеётся Тамара Павловна. Всю жизнь она проработала на заводе «Сигнал» и всегда занималась спортом: с детства лыжами, потом ещё и альпинизмом. 


Началось всё со снежных спортсменов в год Олимпиаде в Турине 
Началось всё со снежных спортсменов в год Олимпиаде в Турине 


Увлечение хозяйки дома самобытным ландшафтным дизайном началось больше 10 лет назад
Увлечение хозяйки дома самобытным ландшафтным дизайном началось больше 10 лет назад


Когда первые снежные фигуры растаяли, на смену им пришли участники первомайской демонстрации — куклы, мягкие игрушки, наряженные полена. А потом и солдаты в форме, и пушки к 9 Мая. 


Несколько лет назад появились первые жители знаменитого палисадника
Несколько лет назад появились первые жители знаменитого палисадника


«Однажды подъехали два солидных мужчины, говорят, мол, мы проехали и вернулись к вам, потому что сразу не поняли, что это было. Хотелось разглядеть, — вспоминает Тамара Павловна. — Я бы, может, и бросила всё это, хотя мне не в тягость, но трасса видите какая. Пробки, люди смотрят, что им ещё делать. Знаете, сколько я получаю благодарностей? Открывают окно, сигналят. Припечатали меня к этому делу в общем. Вот и придумываю что-то новенькое».


До Олимпиады в садике были практически одни цветы
До Олимпиады в садике были практически одни цветы


Дед Мороз со Снегурочкой каждый год разные. То на коне, то на санках. Иногда у них появляется стол в виде табуретки. На нём стоит бутылка из-под шампанского, апельсины. «Гирлянду вешаю. В общем, как наступает зима, бабушка идёт делать настоящую зимнюю сказку», — шутит Тамара Павловна.


Новогодние фигуры
Новогодние фигуры


Военную форму и мягкие игрушки ей часто просто подкидывают к воротам. «Одни приносят, другие воруют», — сетует хозяйка дома. Недавно у неё пытались унести неработающий телевизор — элемент экспозиции к 22 июня. Но кто-то из прохожих тут же догнал вора и вернул добро на место. «У меня Ленина, кстати, украли гипсового, сдали его антикварщикам. И я уже видела его в продаже. Подхожу, мне предложили за тысячу купить. Но не стала».


Костюмы, в которые Тамара Павловна наряжает фигурки, часто подбрасывают к воротам
Костюмы, в которые Тамара Павловна наряжает фигурки, часто подбрасывают к воротам


Все поделки во дворе она делает сама. Первый колодец из досточек складывала зимой на своей летней кухне. «Видели бы вы, как я пушку ставила. Сыновья как-то теряются, как делать, им-то всё основательно надо. Господи... У меня доски вон стоят, собаку закрываю ей, она грозы боится. Короче, вырезала там центр, взяла водосточную трубу, их в гараже навалом. И от велика колёса. Всё, готова пушка. Что тут делать? Ну, конечно, по-бабски всё сделано», — смеётся мастерица. 


Дома у сибирячки тоже полно композиций с сухоцветом и куклами
Дома у сибирячки тоже полно композиций с сухоцветом и куклами


Сейчас в палисадничке на ул. Выборной в компании медведей стоят и фигуры посерьёзнее — солдаты в форме. «С этими манекенами вообще смех и грех, — вспоминает Тамара Павловна. — Когда стали барахолку ломать, я говорю сыну: "Руслан, давай съездим, там сейчас столько мусора". 


А он мне: "Нам мусора ещё не хватает, конечно"». На барахолку всё же отвёз — там пенсионерка подобрала несколько манекенов.


Манекены в военной форме — экспозиция к 9 Мая в этом году
Манекены в военной форме — экспозиция к 9 Мая в этом году


Тамара Павловна говорит, что уже пришло время менять «военную» экспозицию. Теперь она хочет сделать лётчика, тем более форму со значками авиации тоже недавно кто-то принёс. Останется только найти или сделать самолёт. 


В запасе у Тамары Павловны уже несколько шинелей
В запасе у Тамары Павловны уже несколько шинелей


Однако и на этом её фантазия не заканчивается. Когда-то её муж сварил два велосипеда в один и они ездили на нем в Академгородок. Теперь это память о муже, но, как призналась Тамара Павловна, от мысли использовать велосипед она отделаться не может: «Хоть что делайте со мной». 


Тамара Павловна в своем доме
Тамара Павловна в своем доме


«Вспомнила стишок: "Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперёд. Едут и смеются, пряники жуют". Медведей на этот большой велик посажу, рядом маленький — соседка отдала, хотела выбрасывать. Ещё бы как-то пряники увязать», — рассказала о своей идее женщина. Правда, немного опасается за велосипед, который нужно будет как-то хорошо закрепить, чтобы не украли.


Пару лет назад Тамара Павловна нашла в своем почтовом ящике необычное письмо с талисманчиком, сделанным из десятирублевой купюры. От кого оно, непонятно. Автор послания выразил благодарность за её причудливые идеи и пожелал добра. В письме были такие строки: «Я совсем не знаю, кто ты. Возможно, ты одинокий старик, озорная девчонка или добрая творческая женщина. Когда я вижу такое, во мне остаётся надежда, что, сколько бы мне ни исполнилось, сказка всегда будет в моей жизни».


«Очень даже приятно, правда ведь здорово? Буду хранить. Чтобы положили со мной! — засмеялась Тамара Павловна. — Вот видите, как бабушка дурачится». 

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой (1–4, 7, 11–15), из архива Тамары Степановой (5, 6, 8, 9, 10, 16)

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