Бабушка дурачится: ради водителей в пробке сибирячка превратила палисадник в музей

Небольшой садик у частного дома на ул. Выборной в Октябрьском районе заставляет сбиться с шага и остановиться, чтобы разглядеть, что это за фигуры притаились в цветах? Солдаты в форме крадутся к дому, девушка в белом переднике стоит у телевизора... Необычные инсталляции в собственном палисаднике уже больше 10 лет создает хозяйка дома — она тратит всё своё время на то, чтобы порадовать водителей, стоящих в пробке. НГС.НОВОСТИ побывали в гостях у 76-летней весёлой хозяйки дома и узнали, какой будет следующая экспозиция в знаменитом садике.

Дом на ул. Выборной, 90 знает каждый, кто хоть раз стоял в пробке на этой улице. Точнее, его палисадник: в нём уже много лет хозяева дома устраивают выставки-инсталляции с манекенами и игрушками. Сейчас среди цветов притаились двое военных в форме — только приглядевшись, понимаешь, что это манекены.





Придумывает всё это хозяйка дома, 76-летняя пенсионерка Тамара Степанова. Увлечение необычным ландшафтным дизайном началось больше 10 лет назад, в тот год, когда шла Олимпиада в Турине. «Ехала как раз под Новый год через Первомайский сквер. А там же набивают эти короба для фигур, — вспоминает она. — Сама себе и говорю в машине: "Степанова, сейчас приедешь, найди сахарные мешки, набей их снегом. Три-четыре дня простоят, форму придадут и делай, что хочешь". Так я и сделала».







Тамара Павловна делает выставки в палисаднике уже 10 лет





Из нескольких фигур она выточила спортсменов и нарядила их. Один стал лыжником, другому коньки подвесила, третьему санки подставила, четвертому вручила клюшку. «Номеров у меня навалом», — смеётся Тамара Павловна. Всю жизнь она проработала на заводе «Сигнал» и всегда занималась спортом: с детства лыжами, потом ещё и альпинизмом.





Началось всё со снежных спортсменов в год Олимпиаде в Турине





Увлечение хозяйки дома самобытным ландшафтным дизайном началось больше 10 лет назад





Когда первые снежные фигуры растаяли, на смену им пришли участники первомайской демонстрации — куклы, мягкие игрушки, наряженные полена. А потом и солдаты в форме, и пушки к 9 Мая.





Несколько лет назад появились первые жители знаменитого палисадника





«Однажды подъехали два солидных мужчины, говорят, мол, мы проехали и вернулись к вам, потому что сразу не поняли, что это было. Хотелось разглядеть, — вспоминает Тамара Павловна. — Я бы, может, и бросила всё это, хотя мне не в тягость, но трасса видите какая. Пробки, люди смотрят, что им ещё делать. Знаете, сколько я получаю благодарностей? Открывают окно, сигналят. Припечатали меня к этому делу в общем. Вот и придумываю что-то новенькое».







До Олимпиады в садике были практически одни цветы





Дед Мороз со Снегурочкой каждый год разные. То на коне, то на санках. Иногда у них появляется стол в виде табуретки. На нём стоит бутылка из-под шампанского, апельсины. «Гирлянду вешаю. В общем, как наступает зима, бабушка идёт делать настоящую зимнюю сказку», — шутит Тамара Павловна.







Новогодние фигуры





Военную форму и мягкие игрушки ей часто просто подкидывают к воротам. «Одни приносят, другие воруют», — сетует хозяйка дома. Недавно у неё пытались унести неработающий телевизор — элемент экспозиции к 22 июня. Но кто-то из прохожих тут же догнал вора и вернул добро на место. «У меня Ленина, кстати, украли гипсового, сдали его антикварщикам. И я уже видела его в продаже. Подхожу, мне предложили за тысячу купить. Но не стала».







Костюмы, в которые Тамара Павловна наряжает фигурки, часто подбрасывают к воротам





Все поделки во дворе она делает сама. Первый колодец из досточек складывала зимой на своей летней кухне. «Видели бы вы, как я пушку ставила. Сыновья как-то теряются, как делать, им-то всё основательно надо. Господи... У меня доски вон стоят, собаку закрываю ей, она грозы боится. Короче, вырезала там центр, взяла водосточную трубу, их в гараже навалом. И от велика колёса. Всё, готова пушка. Что тут делать? Ну, конечно, по-бабски всё сделано», — смеётся мастерица.







Дома у сибирячки тоже полно композиций с сухоцветом и куклами





Сейчас в палисадничке на ул. Выборной в компании медведей стоят и фигуры посерьёзнее — солдаты в форме. «С этими манекенами вообще смех и грех, — вспоминает Тамара Павловна. — Когда стали барахолку ломать, я говорю сыну: "Руслан, давай съездим, там сейчас столько мусора".





А он мне: "Нам мусора ещё не хватает, конечно"». На барахолку всё же отвёз — там пенсионерка подобрала несколько манекенов.





Манекены в военной форме — экспозиция к 9 Мая в этом году







Тамара Павловна говорит, что уже пришло время менять «военную» экспозицию. Теперь она хочет сделать лётчика, тем более форму со значками авиации тоже недавно кто-то принёс. Останется только найти или сделать самолёт.





В запасе у Тамары Павловны уже несколько шинелей





Однако и на этом её фантазия не заканчивается. Когда-то её муж сварил два велосипеда в один и они ездили на нем в Академгородок. Теперь это память о муже, но, как призналась Тамара Павловна, от мысли использовать велосипед она отделаться не может: «Хоть что делайте со мной».





Тамара Павловна в своем доме





«Вспомнила стишок: "Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперёд. Едут и смеются, пряники жуют". Медведей на этот большой велик посажу, рядом маленький — соседка отдала, хотела выбрасывать. Ещё бы как-то пряники увязать», — рассказала о своей идее женщина. Правда, немного опасается за велосипед, который нужно будет как-то хорошо закрепить, чтобы не украли.





Пару лет назад Тамара Павловна нашла в своем почтовом ящике необычное письмо с талисманчиком, сделанным из десятирублевой купюры. От кого оно, непонятно. Автор послания выразил благодарность за её причудливые идеи и пожелал добра. В письме были такие строки: «Я совсем не знаю, кто ты. Возможно, ты одинокий старик, озорная девчонка или добрая творческая женщина. Когда я вижу такое, во мне остаётся надежда, что, сколько бы мне ни исполнилось, сказка всегда будет в моей жизни».







«Очень даже приятно, правда ведь здорово? Буду хранить. Чтобы положили со мной! — засмеялась Тамара Павловна. — Вот видите, как бабушка дурачится».

