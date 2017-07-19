Дачный воин: «Это дело принципа»

Построивший за свой счёт дорогу бизнесмен оказался в больнице — и рассказал, зачем тратит миллионы

Евгений Корховой оказался в больнице
Евгений Корховой оказался в больнице

На прошлой неделе закончилось строительство скандальной дороги к Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе Новосибирска — 39-летний предприниматель Евгений Корховой построил её за свой счёт. И его тут же обвинили в незаконной стройке, пробках на федеральной трассе и подделанных документах, а конфликт с председателем садового товарищества, где построена дорога, закончился дракой и двумя заявлениями в полицию. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли предпринимателя, затеявшего скандальную стройку, и узнали, во сколько ему обошлась новая дорога, так ли она нужна и почему проблема пришла оттуда, откуда её никто не ждал. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Строительство выезда из садового товарищества «Любитель» на Мочищенское шоссе началось в июне: предприниматель Евгений Корховой выкупил 2 участка рядом с шоссе, объединил их и открыл там магазин стройматериалов. После этого он за свой счёт начал строить от своих участков прямой выезд на шоссе, для чего срезал старые тополя и убрал ограждения. Мэрия обвинила бизнесмена в том, что строительство согласовано не было, на скандальный участок даже вызывали полицейских — в ГУБО вдруг посчитали, что для выезда нужно построить разгонные полосы. Тем не менее стройка продолжилась. Ситуация вокруг неё обострилась в конце прошлой недели, когда председатель правления «Любителя» Вячеслав Глазырин подрался с предпринимателем прямо у шоссе


Въезд в СТ «Любитель» с Мочищенского шоссе 
Въезд в СТ «Любитель» с Мочищенского шоссе 


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретились с Евгением Корховым в городской больнице — там он оказался после драки с председателем с черепно-мозговой травмой.


«Я был на участке, вижу, подъезжает председатель — он поодаль оставил машину, в метрах 30. Я стою, разговариваю с соседом, он рекомендовал мне, мол, ты лучше езжай домой, не встречайся с ним. <…> Я начинаю его обходить [по другой стороне дороги], а он наперерез мне выходит по тропинке, которую я построил. На остановке припаркована была моя машина, он останавливается и говорит: "Евгений, посадите деревья и посадите газон". Он кладёт чемодан, снимает очки и начинает мне говорить это. Я говорю, мол, ну хорошо, вы мне где скажете, я это всё сделаю. Мой ответ его не устроил, он схватил меня за майку, ударил по голове, я потерял сознание, пытался защищаться», — объяснил он и добавил, что драку разнял его сосед, который оказался свидетелем.


Участки Евгения в СТ «Любитель» 
Участки Евгения в СТ «Любитель» 


По словам Евгения, отношения с председателем у него не заладились ещё при первой встрече 2 года назад, когда предприниматель только-только выкупил 2 участка. 


«В конце 2014 года я приобрел 2 земельных участка в СТ "Любитель". Я попросил от шлагбаума ключи. Мы сели с председателем [Вячеславом Глазыриным], он сказал: "Ну, этот вопрос надо обсудить". Я говорю: "А в чём проблема?". Мол, ну езди вот там, через километр, там все ездят. Я говорю: "Но мне ближе здесь". Он говорит: "Ну, давай это обсуждать. Что ты можешь сделать для общества?". Не знаю, что его поразило: что я два участка сразу купил или то, что машина у меня другая, не такая, как у него. <...> Ну, вот такой человек. Он решил, что, имея ручку и бумагу, он может мне испортить жизнь», — размышляет Евгений.


Вид на оба участка Евгения — на фото можно увидеть срезанные тополя, под которыми красуются маленькие сосны
Вид на оба участка Евгения — на фото можно увидеть срезанные тополя, под которыми красуются маленькие сосны


По его словам, председатель предложил ему взамен ключей от шлагбаумов, которые стоят на нескольких въездах в «Любитель», купить за свой счёт трансформатор, провести под шоссе водопровод и поставить вдоль трассы забор. Евгений был готов пойти ему навстречу, сделав что-то одно, но председателя это не устроило. Предприниматель собрал у своих соседей и владельцев других участков подписи за то, чтобы построить въезд и благоустроить территорию вокруг него, при этом полностью за счёт Евгения (снимки этого документа и других есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ).


Согласованная с УЗСПТС схема проезда 
Согласованная с УЗСПТС схема проезда 


Евгений показал корреспондентам НГС.НОВОСТИ все документы, которые разрешили ему стройку, в частности технические условия, подписанные начальником ГУБО Дмитрием Оленниковым, проекты, подписанные и согласованные с «Горводоканалом», департаментом транспорта, разрешение на использование участков, разрешение на проведение земляных работ с продлением до 20 июля и прочие рабочие документы — они собраны в большую папку.


Евгений написал заявление председателю с просьбой не препятствовать стройке
Евгений написал заявление председателю с просьбой не препятствовать стройке


Евгений удивлён тому, что проблемы возникли не с бюрократической волокитой, а с одним человеком. «Я-то думал, что у меня будут препоны не в этом месте, думал, что кто-то откажется из администрации, мэрии, ГУБО мне подписывать документы. Никто [не помешал]. Даже бутылку шампанского я никому за это не отдал. Я был так удивлен, что у нас в стране всё так поменялось. Как раньше это всё писалось и рассказывалось… А сейчас всё как по маслу. Наши власти — молодцы. А почему одному человеку верят, а другому не верят, непонятно», — недоумевает он.


После стройки Евгений убрал мусор и высадил на обновлённом участке цветы
После стройки Евгений убрал мусор и высадил на обновлённом участке цветы


Кроме строительства проезда с тротуаром, Евгений за свой счёт высадил несколько цветов, 30 сосен взамен аварийных клёнов и тополей, сделал дорожку от остановки к домам — раньше местным жителям приходилось ходить по тропинке с прогнившей дощечкой поверх канавы. Только на это он потратил около 2,5 млн руб., а в будущем он хочет построить детскую площадку, поставить фонари и урны.


Дорожку, которая ведёт от домов к остановке, тоже сделал Евгений
Дорожку, которая ведёт от домов к остановке, тоже сделал Евгений


«Не сложилось у нас. Не знаю почему. Может, увидел во мне силу, что я могу возглавить это товарищество.<...> Почему-то он посчитал, что, борясь со мной, он работает. Но это не так. Какой ещё камень преткновения: на этой территории по плану расширения Новосибирска планируется [строительство] жилого микрорайона, таких как "Стрижи". Народу же нужно жильё. Может, председатель зациклился: если он не даст мне здесь дорогу, то этим самым препятствует мэрии осваиванию этих земель», — размышляет предприниматель.


Один из двух шлагбаумов на разрешённых въездах, который с приездом корреспондентов НГС.НОВОСТИ оказался открытым
Один из двух шлагбаумов на разрешённых въездах, который с приездом корреспондентов НГС.НОВОСТИ оказался открытым


К слову, отстаивать правоту Евгения помогают и владельцы участков в «Любителе», многие из которых живут здесь круглый год. Они рассказали НГС.НОВОСТИ, что раньше без этого проезда к их домам не могли подъехать ни пожарные, ни «скорая помощь» — приходилось бежать несколько сотен метров, чтобы открыть его. Они стоят горой за Евгения — по их словам, председателя товарищества, который занимает эту должность около 5 лет, многие никогда не видели. 


По подобной тропинке каждый день шли местные жители до того, как Евгений построил проезд с тротуаром и выложил пешеходную дорожку плиткой
По подобной тропинке каждый день шли местные жители до того, как Евгений построил проезд с тротуаром и выложил пешеходную дорожку плиткой


Предприниматель говорит, что в какой-то момент был готов сдаться: продать свои участки и заняться бизнесом в другом месте, но теперь будет отстаивать свою правоту до конца: «Продать сейчас — это значит проиграть. Теперь это дело принципа. Я готов идти до конца. Только, может, мои дети или внуки решат их продать».

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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