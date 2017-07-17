Любовь до гроба: ревнивый гаишник заказал убийство девушки

За жизнь девушки он отдал 160 тысяч рублей — еще 25 тысяч он потратил на подготовку убийства коллеги

Бывший инспектор ДПС Иван Назаров получил 8 лет колонии за попытку заказного убийства своей бывшей девушки и сорвавшееся убийство коллеги. Полицейского преступник хотел застрелить из арбалета, а для любимой нашёл киллера — команду ему, подозревая слежку, гаишник отдал кодовой фразой, записанной на картонке. После передачи денег «киллеру» экс-гаишник был задержан. В прокуратуре уверены, что со стороны осуждённого было много как любви, так и ненависти, а сама девушка рассказала суду, что после расставания с Назаровым он третировал её не только звонками и сообщениями. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попыталась понять, чего в этой истории больше — высоких чувств или банальной мести.

34-летняя Наталья К. познакомилась с гаишником Иваном Назаровым в 2015 году через интернет. Девушка часто приезжала из родного Новокузнецка в Новосибирск по работе и едва не переехала к полицейскому жить — однако к осени роман угас. «В сентябре она сообщила Назарову о намерении прервать отношения и уехала домой. Спустя некоторое время она отправила Назарову СМС-сообщение нейтрального характера, чтобы узнать его состояние. На что Назаров ответил ей в оскорбительной форме», — зачитывает показания девушки судья Заельцовского суда Денис Утян.





Однако спустя несколько дней бывший ухажёр сам начал терроризировать кемеровчанку СМС. «"Вернись ко мне", "Люблю тебя", — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Заельцовского района Новосибирска Николай Папантонопуло. — Он не угрожал сначала ничем, просто умолял её вернуться». Телефонные объяснения не помогли, и тогда гаишник начал караулить девушку возле работы. Но и там получил отказ.





«Очень большая любовь была, — анализирует Папантонопуло. — И ненависть к ней была».





И тогда Назаров взбесился: самое мягкое из того, что он писал Наталье, — предупреждения, что он собирается «уничтожать» девушку. Испуганная Наталья пошла к начальству гаишника — Назарова вызвали на беседу с психологом, но это не помогло. «Психолог с ним разговаривал: ты успокойся, прекрати, не надо, тебя за это уволить могут, — рассказывает прокурор. — Но он не реагировал на эти слова. А его бывшая подруга всё-таки устала от его любви и приставаний — пожаловалась руководству, что он до неё ходит, домогается. И Назаров был уволен из органов».





Впрочем, на суде выяснилось, что это была не единственная причина увольнения: гаишник не сумел сдать зачёт, да и у начальства были к нему претензии. В декабре Ивана Назарова уволили из ГИБДД — в день, когда это случилось, он прислал Наталье сообщение: «Бог тебя накажет». Злобу он затаил не только на девушку, но и на психолога из полка ДПС, который уговаривал Ивана не горячиться. «Он считал, что эти люди повлияли на его увольнение из органов», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель руководителя следственного отдела Заельцовского района Денис Илларионов.





Конвой ведёт Назарова в суд — совсем скоро ему зачитают приговор





Вскоре после этих событий, в январе, с Натальей начали происходить странные вещи. Сначала дотла сгорел её автомобиль, через две недели пытались поджечь её квартиру, какие-то неизвестные люди постоянно звонили в домофон. Женщина обратилась в полицию, установила камеру возле квартиры и просила знакомых провожать её до дома. «Вскоре камеры зафиксировали возле дома Назарова с другой причёской, который стоял возле двери. Его задержали», — написано в уголовном деле. В ту же ночь Наталье пришло очередное сообщение — на этот раз Назаров упрекнул свою бывшую девушку в том, что он был уволен из ГИБДД по её вине.





После чего Назаров пропал на полгода — как оказалось, всё это время он тщательно продумывал план мести и искал киллера.





Как рассказали в СК, наемного убийцу экс-гаишник попытался найти через своего друга — но тот, услышав просьбу, пошёл в полицию. И на встречу с Назаровым отправился сотрудник полиции в штатском. Встретились они 21 июня: Назаров заметно нервничал, показал выстрел жестом и сказал, что за ним может следить полиция. А потом написал слово «убить» на картонке. Через два дня на второй встрече экс-гаишник принес фото Натальи, подробный план её квартиры и карту расположения камер, а также задаток — 20 тыс. руб. Остальное — 140 тыс. руб. — он должен был отдать после того, как киллер позвонит и скажет кодовую фразу «Бабушка приехала». В качестве одного из вариантов убийства была инъекция ртути из шприца — но в итоге мужчины договорились, что это будет банальный удар ножом.





Жизнь своей бывшей возлюбленной Назаров оценил в 160 тыс. руб.





Полицейского психолога Назаров решил убить сам — причем затейливо, из купленного в охотничьем магазине за 25 тыс. руб. арбалета. И едва не убил случайного коллегу — подумав, что психолог работал на службу собственной безопасности МВД, он выслеживал его у здания этого подразделения. Где через несколько дней слежки действительно заметил своего «обидчика» — и только в СИЗО Назаров с удивлением узнал от следователя, что он обознался и всё это время следил не за психологом ДПС, а за очень похожим на него начальником отдела статистики ОСБ.





«Почему именно из арбалета — сам толком не может объяснить, — недоумевает прокурор. — Просто говорит, что вот так именно захотелось, и всё».





29 июня Назаров встретился с киллером — тот принёс на встречу кольцо и серёжки Натальи в качестве доказательства её смерти. Стоило экс-гаишнику достать из кармана деньги, как его задержали дежурившие рядом оперативники уголовного розыска.





Момент задержания Ивана Назарова попал на камеру





Психиатрическая экспертиза признала Назарова вменяемым. «Честно говоря, я ожидал, что у него будет плохо с головой, — удивляется Николай Папантонопуло. — Но с головой у него нормально. Обычно такие дела выходят на невменяемость лица».





14 июля 2017 года суд признал Назарова виновным и приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима и 2 годам условно, а также обязал выплатить Наталье компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб. Еще до суда бывший ДПСник попытался загладить свою вину и заплатил Наталье 30 тыс., а психологу полка ДПС и полицейскому из ОСБ, которого принял за обидчика, по 10 тыс. руб. В итоге оба на суде отказались от компенсации морального вреда.





Во время заседания Назаров много хмурился, прятал взгляд за чёрной кепкой и норовил отвернуться от камер. От последнего слова наотрез отказался. «Сказал же — не буду ни с кем разговаривать», — раздражённо гаркнул Назаров на попытку корреспондента задать ему несколько вопросов.





Наталья на суд не приехала ни разу. «Не хочет этого. Любовь переросла в ненависть», — с понимаем говорят в прокуратуре. Как удалось узнать НГС.НОВОСТИ, личная жизнь Натальи вполне удалась — вскоре после покушения девушка вышла замуж, сменила фамилию и по-прежнему работает директором туристического агенства.