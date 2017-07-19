«Ягуар» по цене RAV4

«Ягуар» сделал самый дешёвый внедорожник за 2,5 миллиона — но у него большая проблема с «мордой»

Бренд Jaguar, очевидно, решил окончательно пойти по пути строительства преимущественно кроссоверов — так, как это делают уже многие автопроизводители. После успеха большого F-PACE был разработан маленький паркетник E-PACE. И всё бы ничего, но вот «передок» новой машины как-то подкачал — слишком он микролитражный, на букашку похож. Как это укладывается в злой стиль «Ягуара» и кому нужна новая машина — в обзоре редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


Новый Jaguar E-PACE с большой помпой представили на шоу в городе Лондоне. И когда я первый раз его увидел, подумал: «Что за малолитражка? Что за "Мини Купер"? Что за ...?».



Красный E-PACE 
Синий F-PACE


Ну как, как может быть такая наивная, добродушная мордашка у Jaguar — злой и стремительной марки? Ведь тем самым бренд отсекает от покупки автомобиля значительную часть мужской аудитории. Можно же было оставить лицо автомобиля как у F-PACE, только в меньших размерах. По боковине-то и по задней части дизайн нового E-PACE явно переписан со старшего брата. 



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


Интересными получились задние фонари — узкие, с одной мощной полоской, с острым уголком на крыле. Две выхлопных трубы придают корме спортивный и брутальный вид. 



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


В боковине стремительности меньше, чем у F-PACE, ведь размеры скукожились — 4,411 м против 4,746 м. Но большие красивые колёса спасают боковую проекцию — сюда можно поставить аж 21 дюйм.  



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


Интерьер E-PACE совершенно не такой, как у всех «Ягуаров». Нет ни шайбы управления АКП, ни алюминиевых заостренных дефлекторов воздуховодов. Но новый салон тоже хорош. Три кругляша на приборке либо полностью цифровой дисплей, три шайбы управления климатом, большая мультимедиа, подсветка рукоятки АКП и ниш в дверях. Свою изюминку интерьеру придаёт этакая стойка-ручка на центральной консоли со стороны пассажира. 



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


Автомобиль может быть нашпигован самыми модными и технологичными системами — удержание полосы, мониторинг состояния водителя, аварийное торможение, контроль поперечного трафика перед перекрестком, автопарковщик и даже подушка безопасности для пешехода. Объём багажника 577 л, при разложенных задних сиденьях — 1234 л. Есть электропривод крышки. 



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


А теперь об агрегатах. Минимальный дизельный мотор 2.0 л новейшей серии Ingenium здесь выдаёт 150 л.с. Работает он в паре с 9-скоростным «автоматом». Привод только полный, с подбрасыванием момента на заднюю ось и с имитацией блокировок. И надо думать, этого уже хватит для городских условий. Клиренс 21,5 см. 



«Ягуар» по цене RAV4 (фото)


Далее идут 2-литровые дизели с турбонагнетателями мощностью 180 или 240 л.с. В бензиновой гамме два 2-литровых турбомотора — 249 и 300 л.с. 


У автомобиля четыре уровня комплектаций: Standart, S, SE и HSE, и к каждой из них можно присоединить спортивный пакет R-Dynamic. Так что цифр в прайсе очень много. Но интересно посмотреть на самый дешёвый вариант за 2,455 млн руб. Ведь это та самая ключевая стоимость, глядя на которую потребитель задумается, а не купить ли ему вместо максимального Toyota RAV4 самый настоящий Jaguar? 


Итак, в минималке мы имеем 150-сильный дизель, полный привод, 17-е колёса, подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, стояночный обогрев двигателя/салона с запуском со смартфона. Есть сенсорная мультимедиа, светодиодные фары, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль/лимитер, удержание полосы. Одна незадача — купить такую машину можно будет не раньше 2018 года. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото jaguar.ru

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