«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы

Toyota Camry разгоняет пешеходов возле особняка с ресторанами и как паркуются возле ГПНТБ

В 30-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как встать по разметке на два места и как перегородить пешеходам все дорожки.


«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


Открывает выпуск белая Toyota Camry в пешеходной зоне. Особняк с ресторанами на Красном проспекте. Где встать? На тротуаре, конечно же, и как можно кривее!



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Парковка на остатках газона вдоль дома № 2 по ул. Фрунзе», — сообщает читатель Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


Может быть, водитель этой «Тойоты» думает, что надо вставать прямо на линию разметки?



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


Не было бы рекламного щита, проехал бы дальше. Кстати, «Волга» модная, номера 888. 



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


В кармане стоять на джипе неинтересно, лучше заехать на бордюр.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Фото сделано во дворе дома Тюленина, 28, "Хёндэ" полностью перегородил пешеходную дорожку между домами Тюленина, 28 и Тюленина, 26/2», — рассказывает читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Просто водитель Санёк перегородил единственный выезд из домов на Гоголя (рядом с Гоголя, 35), не давал маме с 2-летним ребёнком выехать, пока он не разгрузится и не загрузится. ВОТ ТАКИЕ У НАС В ГОРОДЕ САНЬКИ!» — делятся бурными эмоциями местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Зачем искать парковку если есть "зебра"? Пешеходы могут и по луже обойти», — говорят покупатели «Марии-Ра» на ул. Мира. 



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Очень наглый автохам около ГПНТБ!!!» — возмущён читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Практически каждое утро данное авто стоит поперек дороги», — переживает Юлия из-за «кривой» парковки.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


«Индивид с красивым номером припарковался, перекрыв съезд с тротуара», — переживает за пешеходов читатель Иван.



«Я паркуюсь как чудак»: в ресторан на Camry — прочь, пешеходы (фото)


Ну а этот «Инфинити» с московскими номерами заехал на тротуар на «Студенческой». Ну а что, в столице так делать не привыкать. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС 

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