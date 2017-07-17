Катись отсюда

Эксперимент НГС: девушка в инвалидном кресле попыталась проехать по центру города — но неудачно

Катись отсюда (фото, видео)

Власти Новосибирска с инвалидами-колясочниками проверили несколько банков и магазинов в районе станции метро «Красный проспект», попытавшись понять, могут ли в них попасть люди с инвалидностью (но затея провалилась). Однако для инвалидов даже такие места могут быть недоступны хотя бы потому, что до них нужно добраться, — в чём убедились журналисты НГС.НОВОСТИ, пригласив на прогулку известную сибирячку Ольгу Стволову, которая прикована к инвалидному креслу. НГС продолжает серию экспериментов, посвящённых доступности города для маломобильных людей: ранее мы испытали городские улицы с детской коляской. На этот раз мы отправились от «Бугринки» до центра вместе с девушкой в инвалидном кресле и выяснили, что будет, если спуститься в метро без предупреждения, и куда сможет или не сможет попасть человек с инвалидностью. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

14 июля сотрудники мэрии и представители Новосибирской общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни "Финист"» проверили, насколько удобно передвигаться по Новосибирску людям в инвалидной коляске. Маршрут их проходил через офисы Сбербанка, Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Новосибирский техникум геодезии и картографии, ЗАГС Центрального округа, салоны связи, студию загара, почтовое отделение и магазины в районе станции метро «Красный проспект». В итоге оказалось, что в большинстве этих организаций инвалидов не ждут — нет ни пандусов, ни широких дверей.  


То, что для простого человека — один маленький шаг, для человека с инвалидностью — серьёзное препятствие
То, что для простого человека — один маленький шаг, для человека с инвалидностью — серьёзное препятствие


Все заведения, которые попали в маршрутный лист акции, — популярные места в центре города. НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько легко человеку в инвалидном кресле вообще добраться до центра города. Для этого мы вышли на прогулку с Ольгой Стволовой — девушка с детства передвигается на инвалидном кресле, но, несмотря на это, она активно выступает за доступность города для людей с инвалидностью, организует конкурсы красоты, руководит театральной студией, а осенью даже совершила полёт на параплане


Видео с камеры GoPro, которую прикрепили на нижнюю ступень инвалидного кресла Оли, — из-за выбоин на дорогах и крутых пандусов камера часто слетала и падала 



Мы решили проверить, сможет ли Оля после такого приключения сама добраться от своего дома до центра города.


Героиня нашего материала — сибирячка Ольга Стволова
Героиня нашего материала — сибирячка Ольга Стволова


Оля живёт в микрорайоне «Бугринская роща», куда корреспонденты НГС.НОВОСТИ и отправились. Она поджидала нас у подъезда и с большим интересом ждала первой за многие годы поездки на общественном транспорте — девушка рассказала, что обычно она ездит на такси. «Ура, приключения! Я недавно ездила на низкопольном трамвае, но всё равно без посторонней помощи забраться в него никак», — тут же посетовала она.


Первым препятствием оказалась дорожка до остановки «Оловозаводская» — обычный человек не обратит внимания на большие трещины или неровности, тогда как малейший камень на тротуаре может перевернуть инвалидную коляску. В этом убедились корреспонденты НГС.НОВОСТИ: взяв коляску в руки, приходится смотреть на дорогу совсем по-другому. «Этот путь самостоятельно не пройдёшь, потому что мы сейчас во что-нибудь упрёмся, и я должна буду кого-нибудь звать», — говорит Ольга, осторожно пытаясь проехать небольшую на вид выбоину. 


Ольга признаётся, что гулять без помощи родных или друзей невозможно
Ольга признаётся, что гулять без помощи родных или друзей невозможно


На пути к остановке корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили взять управление креслом в свои руки. «На самом деле как-то быстро привыкаешь [самой крутить колёса], я даже не устаю», — Оля надела беспалые перчатки, чтобы руки не скользили по колёсам. Кое-как преодолев высокие бордюры и трамвайные рельсы, мы дошли до остановки и сели в старенький трамвай. 


Бордюры, трамвайные рельсы и выбоины
Бордюры, трамвайные рельсы и выбоины


Конечно, в одиночку человек с инвалидностью не сможет в него забраться. Кондуктор, увидев нас, даёт знак водителю, чтобы не закрывал двери, а двое мужчин, внезапно подбежавших к остановке, заносят Олю с коляской в салон.


Поднимать коляску не столько тяжело, сколько неудобно. К тому же нужно всегда помнить о том, что в ней сидит Оля
Поднимать коляску не столько тяжело, сколько неудобно. К тому же нужно всегда помнить о том, что в ней сидит Оля

 

Несмотря на то что кресло стоит на ручном тормозе, оно катается по салону — пришлось подпирать колёса ногой и придерживать коляску за ручки, чтобы Оля не выпала из него. По дороге она с интересом в глазах рассказывает о своих успехах в танцевальной школе и театре. Кондуктор почему-то просит её говорить потише.


Оля почти не ездит на трамвае, поэтому с любопытством смотрит в окно, на остановках спрашивает, как они называются, и здоровается с пассажирами, которые входят в салон 
Оля почти не ездит на трамвае, поэтому с любопытством смотрит в окно, на остановках спрашивает, как они называются, и здоровается с пассажирами, которые входят в салон 


Мы вышли на «Доме радио» на ул. Вертковская — выйти из трамвая помог один из немногочисленных пассажиров, об этом его даже не пришлось просить. После поездки Оля справедливо задаётся вопросом, что бы она делала в часы пик или вечером, когда в трамваях почти никого не бывает.


«Я бы одна туда не зашла, там всё трясёт. Это опасно: там всё трясётся, и если сильно трясонёт — я куда-нибудь могу укатиться. На старом трамвае в последний раз ездила в детстве. В новых трамваях есть специальное низкопольное место для коляски, ремни, поручень там есть. Но там пандус, который опускается на остановке, — где-то он прилегает к перрону, а где-то остаётся большой зазор», — размышляет она. 


Без помощи пассажиров Оле бы не удалось выйти из трамвая
Без помощи пассажиров Оле бы не удалось выйти из трамвая


По пути нам встретился театр «На левом берегу», который находится на первом этаже «Дома радио», — пандуса там не оказалось, хотя места для его установки предостаточно. Повезло, что из здания вышел мужчина, который помог поднять коляску. На выходе спустить коляску помогли девушки-студентки, которые пришли на практику. Внутри здания к входу в сам театр нас ждал пандус, но из-за того, что он был покрыт плиткой, колёса кресла сильно скользили, так же как и ноги корреспондента НГС.НОВОСТИ, который взял коляску в руки.


Администрация театра придумала, как людям на инвалидном кресле попасть в зрительный зал из холла, но о том, как зайти в само здание, — не позаботилась
Администрация театра придумала, как людям на инвалидном кресле попасть в зрительный зал из холла, но о том, как зайти в само здание, — не позаботилась


Сквер Сибиряков-Гвардейцев оказался одним из немногих мест нашего маршрута, где Оле не потребовалась чья-либо помощь. Впечатления портили лишь разбросанные камни и трещины на асфальте, которые, в принципе, можно объехать. А вот перед сквером во дворах домов на ул. Римского-Корсакова Оле пришлось преодолеть несколько «лежачих полицейских» с трудом — доступных для людей на колясках тротуаров поблизости не оказалось.


Оля попыталась проехать через «лежачего полицейского» во дворе, но в итоге побоялась опрокинуться
Оля попыталась проехать через «лежачего полицейского» во дворе, но в итоге побоялась опрокинуться


Выбравшись из сквера, мы увидели хороший, на первый взгляд, пандус у муниципального медицинского центра на ул. Титова, 1. Он некрутой, прорезиненный и с поручнями по всей длине. Но незадача — прямо перед ним есть высокий поребрик, который мешает добраться до пандуса. С нашей помощью Оле удалось забраться на него. Девушка не смогла открыть дверь — она прикладывает силу, из-за чего коляска начинает откатываться. На помощь пришёл мужчина, который придержал дверь.


Ещё один враг человека на коляске — тяжёлые и узкие двери
Ещё один враг человека на коляске — тяжёлые и узкие двери


Сотрудницы центра попросили показать, как улучшить заезд на пандус, и пообещали сообщить об этом руководству и исправить это. Мы всё-таки не в кино пришли, а в самое что ни на есть место, которое на 100 % должно быть оборудовано для маломобильного населения.


По такому, как на фото (остановка «Магазин "Кристалл"» на левобережье), будет нелегко пройти даже простому человеку
По такому, как на фото (остановка «Магазин "Кристалл"» на левобережье), будет нелегко пройти даже простому человеку


Пожалуй, самое сложное и для человека в коляске, и для того, кто ею «рулит», — поездка в метро. Как только мы подъехали к дверям станции «Площадь Маркса», тут же подбежала женщина, проходившая мимо. «Я вам помогу, у меня брат такой же», — смело взяла она коляску за ручки, в то время как другие прохожие придержали дверь. Дальше нас ждали 3 лестничных пролёта со слишком крутым пандусом. 


Колёса встали на «рельсы», но Оля испугалась, что сможет перевернуться, поэтому попросила мужчину, который только-только вошёл на станцию, помочь спустить коляску по лестнице.


Оля всегда старается держать кого-нибудь за руку: для сохранения равновесия и для моральной поддержки
Оля всегда старается держать кого-нибудь за руку: для сохранения равновесия и для моральной поддержки


У турникетов Ольгу уже встречали сотрудники метро. Они пропустили Олю через большой турникет с дверцами. Кстати, проезд в метро для инвалидов бесплатный, однако специального удостоверения у Оли с собой не оказалось — пришлось заплатить 20 руб., будто коляска сама по себе не доказательство.


В метро, как и на улицах, люди на инвалидном кресле привлекают массу любопытных взглядов
В метро, как и на улицах, люди на инвалидном кресле привлекают массу любопытных взглядов


С лестницы нам помог спуститься один из сотрудников — Оля попросила сфотографировать её вместе с ним. Мужчина дождался с ней поезда и завёз её в конец последнего вагона. Девушка не смогла бы сама зайти в вагон, к тому же есть риск, что двери могут закрыться перед ней.


Стоит сказать, что, несмотря на стрессовое путешествие, Оля до последнего сохраняла позитивный настрой
Стоит сказать, что, несмотря на стрессовое путешествие, Оля до последнего сохраняла позитивный настрой


На «Площади Ленина» Оля столкнулась с по-настоящему невыполнимой задачей: как подняться наверх, если вместо лестниц — эскалаторы? Корреспонденты НГС.НОВОСТИ позвали сотрудников метро, но в ответ неожиданно получили претензию. «Вы знаете о том, что вы должны заранее предупреждать?» — накинулась на нас женщина в форме. На встречный вопрос о том, что делать в непредвиденных ситуациях, она развела руками. По её словам, в подобных случаях нужно позвонить на станцию и предупредить о своём визите, после чего для человека на коляске приготовят ступенькоход — специальное устройство, куда устанавливают коляску и спускают или поднимают её по лестнице. Оля уже бывала на таком, она объяснила, что это очень долго. 


Пандусы в метро подходят разве что для мам с детскими колясками
Пандусы в метро подходят разве что для мам с детскими колясками


Спустя некоторое время Оля попросила взять её на руки и пронести по выключенному эскалатору. Сотрудники метрополитена пошли навстречу, всем своим видом показывая, что это — исключение.  Женщина в форме помогла поднять коляску наверх и усадить Олю на неё. Впереди нас снова ожидали тяжёлые двери, которые заботливо придержали пассажиры.


Безобидные и многочисленные желобки для сточных вод тоже стали для Оли большим испытанием на ул. Ленина
Безобидные и многочисленные желобки для сточных вод тоже стали для Оли большим испытанием на ул. Ленина


Одна из самых популярных центральных улиц города — ул. Ленина — тяжела для людей на колясках. Многочисленные желобки для сточных вод, высокие бордюры и перепады высот — большое испытание для Оли. Мы остановились перекусить в одном из летних кафе. Чтобы забраться на террасу, нужно было поднять Олю на 2 ступеньки. К слову, в этом нам помогли официанты, которые с улыбкой разрешили выбрать любое место и даже посоветовали фирменные блюда. 


«Мы даже можем зайти поиздеваться в "Академию Кофе", просто сказать, мол, такие модные современные места, где готовят крутой кофе, не могут поставить пандус», — смеётся Оля и добавляет, что раньше занималась подобными делами, но от них не было толку. После этого мы решили зайти в одну из аптек.


Люди на колясках должны дотянуться до поручней, чтобы забраться на пандус
Люди на колясках должны дотянуться до поручней, чтобы забраться на пандус


У аптеки «Радуга» установили прорезиненный пандус, к которому можно подойти, но забраться — невозможно. Поручни начинаются чуть ли не с его середины — человеку в коляске никак до них не дотянуться. Об этой проблеме, как и в других заведениях, где нам удалось побывать, мы сообщили сотрудникам.


В течение всего эксперимента сотрудники организаций обещали, что все нарушения исправят. Жаль, что, если это и произойдет, доступнее для инвалидов город станет ненамного
В течение всего эксперимента сотрудники организаций обещали, что все нарушения исправят. Жаль, что, если это и произойдет, доступнее для инвалидов город станет ненамного


После эксперимента мы вызвали для Оли такси до дома. Она рассказала, что обычно не предупреждает диспетчеров о том, что передвигается на коляске, — есть вероятность, что водители начнут отказываться от поездки. Но Оля самостоятельно подтягивается на руках и садится на переднее сиденье, а удивлённый её самостоятельностью водитель складывает коляску в багажник или на заднее сиденье.


Кресло Оли не влезло в багажник Toyota Chaser
Кресло Оли не влезло в багажник Toyota Chaser


Как и итоги акции «Доступ есть», наш эксперимент оказался провальным: мы не встретили ни одного места, куда бы Оля смогла отправиться самостоятельно и без посторонней помощи. То есть о доступной среде пока остаётся только мечтать. Впрочем, наш эксперимент в очередной раз доказал нам, что самое лучшее, что есть в городе, — это люди, которые здесь живут. Они не проходят мимо и всегда готовы прийти на помощь.

Кирилл Шматков
Фото Оксаны Козыревой
Видео Кирилла Шматкова, Густаво Зырянова

Прочтений: 367
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено