Катись отсюда

Власти Новосибирска с инвалидами-колясочниками проверили несколько банков и магазинов в районе станции метро «Красный проспект», попытавшись понять, могут ли в них попасть люди с инвалидностью (но затея провалилась). Однако для инвалидов даже такие места могут быть недоступны хотя бы потому, что до них нужно добраться, — в чём убедились журналисты НГС.НОВОСТИ, пригласив на прогулку известную сибирячку Ольгу Стволову, которая прикована к инвалидному креслу. НГС продолжает серию экспериментов, посвящённых доступности города для маломобильных людей: ранее мы испытали городские улицы с детской коляской . На этот раз мы отправились от «Бугринки» до центра вместе с девушкой в инвалидном кресле и выяснили, что будет, если спуститься в метро без предупреждения, и куда сможет или не сможет попасть человек с инвалидностью. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

14 июля сотрудники мэрии и представители Новосибирской общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни "Финист"» проверили, насколько удобно передвигаться по Новосибирску людям в инвалидной коляске. Маршрут их проходил через офисы Сбербанка, Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Новосибирский техникум геодезии и картографии, ЗАГС Центрального округа, салоны связи, студию загара, почтовое отделение и магазины в районе станции метро «Красный проспект». В итоге оказалось, что в большинстве этих организаций инвалидов не ждут — нет ни пандусов, ни широких дверей.





То, что для простого человека — один маленький шаг, для человека с инвалидностью — серьёзное препятствие





Все заведения, которые попали в маршрутный лист акции, — популярные места в центре города. НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько легко человеку в инвалидном кресле вообще добраться до центра города. Для этого мы вышли на прогулку с Ольгой Стволовой — девушка с детства передвигается на инвалидном кресле, но, несмотря на это, она активно выступает за доступность города для людей с инвалидностью, организует конкурсы красоты, руководит театральной студией, а осенью даже совершила полёт на параплане.





Видео с камеры GoPro, которую прикрепили на нижнюю ступень инвалидного кресла Оли, — из-за выбоин на дорогах и крутых пандусов камера часто слетала и падала









Мы решили проверить, сможет ли Оля после такого приключения сама добраться от своего дома до центра города.





Героиня нашего материала — сибирячка Ольга Стволова





Оля живёт в микрорайоне «Бугринская роща», куда корреспонденты НГС.НОВОСТИ и отправились. Она поджидала нас у подъезда и с большим интересом ждала первой за многие годы поездки на общественном транспорте — девушка рассказала, что обычно она ездит на такси. «Ура, приключения! Я недавно ездила на низкопольном трамвае, но всё равно без посторонней помощи забраться в него никак», — тут же посетовала она.







Первым препятствием оказалась дорожка до остановки «Оловозаводская» — обычный человек не обратит внимания на большие трещины или неровности, тогда как малейший камень на тротуаре может перевернуть инвалидную коляску. В этом убедились корреспонденты НГС.НОВОСТИ: взяв коляску в руки, приходится смотреть на дорогу совсем по-другому. «Этот путь самостоятельно не пройдёшь, потому что мы сейчас во что-нибудь упрёмся, и я должна буду кого-нибудь звать», — говорит Ольга, осторожно пытаясь проехать небольшую на вид выбоину.





Ольга признаётся, что гулять без помощи родных или друзей невозможно





На пути к остановке корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили взять управление креслом в свои руки. «На самом деле как-то быстро привыкаешь [самой крутить колёса], я даже не устаю», — Оля надела беспалые перчатки, чтобы руки не скользили по колёсам. Кое-как преодолев высокие бордюры и трамвайные рельсы, мы дошли до остановки и сели в старенький трамвай.





Бордюры, трамвайные рельсы и выбоины





Конечно, в одиночку человек с инвалидностью не сможет в него забраться. Кондуктор, увидев нас, даёт знак водителю, чтобы не закрывал двери, а двое мужчин, внезапно подбежавших к остановке, заносят Олю с коляской в салон.





Поднимать коляску не столько тяжело, сколько неудобно. К тому же нужно всегда помнить о том, что в ней сидит Оля





Несмотря на то что кресло стоит на ручном тормозе, оно катается по салону — пришлось подпирать колёса ногой и придерживать коляску за ручки, чтобы Оля не выпала из него. По дороге она с интересом в глазах рассказывает о своих успехах в танцевальной школе и театре. Кондуктор почему-то просит её говорить потише.







Оля почти не ездит на трамвае, поэтому с любопытством смотрит в окно, на остановках спрашивает, как они называются, и здоровается с пассажирами, которые входят в салон





Мы вышли на «Доме радио» на ул. Вертковская — выйти из трамвая помог один из немногочисленных пассажиров, об этом его даже не пришлось просить. После поездки Оля справедливо задаётся вопросом, что бы она делала в часы пик или вечером, когда в трамваях почти никого не бывает.







«Я бы одна туда не зашла, там всё трясёт. Это опасно: там всё трясётся, и если сильно трясонёт — я куда-нибудь могу укатиться. На старом трамвае в последний раз ездила в детстве. В новых трамваях есть специальное низкопольное место для коляски, ремни, поручень там есть. Но там пандус, который опускается на остановке, — где-то он прилегает к перрону, а где-то остаётся большой зазор», — размышляет она.





Без помощи пассажиров Оле бы не удалось выйти из трамвая





По пути нам встретился театр «На левом берегу», который находится на первом этаже «Дома радио», — пандуса там не оказалось, хотя места для его установки предостаточно. Повезло, что из здания вышел мужчина, который помог поднять коляску. На выходе спустить коляску помогли девушки-студентки, которые пришли на практику. Внутри здания к входу в сам театр нас ждал пандус, но из-за того, что он был покрыт плиткой, колёса кресла сильно скользили, так же как и ноги корреспондента НГС.НОВОСТИ, который взял коляску в руки.





Администрация театра придумала, как людям на инвалидном кресле попасть в зрительный зал из холла, но о том, как зайти в само здание, — не позаботилась





Сквер Сибиряков-Гвардейцев оказался одним из немногих мест нашего маршрута, где Оле не потребовалась чья-либо помощь. Впечатления портили лишь разбросанные камни и трещины на асфальте, которые, в принципе, можно объехать. А вот перед сквером во дворах домов на ул. Римского-Корсакова Оле пришлось преодолеть несколько «лежачих полицейских» с трудом — доступных для людей на колясках тротуаров поблизости не оказалось.





Оля попыталась проехать через «лежачего полицейского» во дворе, но в итоге побоялась опрокинуться





Выбравшись из сквера, мы увидели хороший, на первый взгляд, пандус у муниципального медицинского центра на ул. Титова, 1. Он некрутой, прорезиненный и с поручнями по всей длине. Но незадача — прямо перед ним есть высокий поребрик, который мешает добраться до пандуса. С нашей помощью Оле удалось забраться на него. Девушка не смогла открыть дверь — она прикладывает силу, из-за чего коляска начинает откатываться. На помощь пришёл мужчина, который придержал дверь.





Ещё один враг человека на коляске — тяжёлые и узкие двери





Сотрудницы центра попросили показать, как улучшить заезд на пандус, и пообещали сообщить об этом руководству и исправить это. Мы всё-таки не в кино пришли, а в самое что ни на есть место, которое на 100 % должно быть оборудовано для маломобильного населения.





По такому, как на фото (остановка «Магазин "Кристалл"» на левобережье), будет нелегко пройти даже простому человеку







Пожалуй, самое сложное и для человека в коляске, и для того, кто ею «рулит», — поездка в метро. Как только мы подъехали к дверям станции «Площадь Маркса», тут же подбежала женщина, проходившая мимо. «Я вам помогу, у меня брат такой же», — смело взяла она коляску за ручки, в то время как другие прохожие придержали дверь. Дальше нас ждали 3 лестничных пролёта со слишком крутым пандусом.





Колёса встали на «рельсы», но Оля испугалась, что сможет перевернуться, поэтому попросила мужчину, который только-только вошёл на станцию, помочь спустить коляску по лестнице.





Оля всегда старается держать кого-нибудь за руку: для сохранения равновесия и для моральной поддержки





У турникетов Ольгу уже встречали сотрудники метро. Они пропустили Олю через большой турникет с дверцами. Кстати, проезд в метро для инвалидов бесплатный, однако специального удостоверения у Оли с собой не оказалось — пришлось заплатить 20 руб., будто коляска сама по себе не доказательство.





В метро, как и на улицах, люди на инвалидном кресле привлекают массу любопытных взглядов





С лестницы нам помог спуститься один из сотрудников — Оля попросила сфотографировать её вместе с ним. Мужчина дождался с ней поезда и завёз её в конец последнего вагона. Девушка не смогла бы сама зайти в вагон, к тому же есть риск, что двери могут закрыться перед ней.





Стоит сказать, что, несмотря на стрессовое путешествие, Оля до последнего сохраняла позитивный настрой





На «Площади Ленина» Оля столкнулась с по-настоящему невыполнимой задачей: как подняться наверх, если вместо лестниц — эскалаторы? Корреспонденты НГС.НОВОСТИ позвали сотрудников метро, но в ответ неожиданно получили претензию. «Вы знаете о том, что вы должны заранее предупреждать?» — накинулась на нас женщина в форме. На встречный вопрос о том, что делать в непредвиденных ситуациях, она развела руками. По её словам, в подобных случаях нужно позвонить на станцию и предупредить о своём визите, после чего для человека на коляске приготовят ступенькоход — специальное устройство, куда устанавливают коляску и спускают или поднимают её по лестнице. Оля уже бывала на таком, она объяснила, что это очень долго.





Пандусы в метро подходят разве что для мам с детскими колясками





Спустя некоторое время Оля попросила взять её на руки и пронести по выключенному эскалатору. Сотрудники метрополитена пошли навстречу, всем своим видом показывая, что это — исключение. Женщина в форме помогла поднять коляску наверх и усадить Олю на неё. Впереди нас снова ожидали тяжёлые двери, которые заботливо придержали пассажиры.





Безобидные и многочисленные желобки для сточных вод тоже стали для Оли большим испытанием на ул. Ленина





Одна из самых популярных центральных улиц города — ул. Ленина — тяжела для людей на колясках. Многочисленные желобки для сточных вод, высокие бордюры и перепады высот — большое испытание для Оли. Мы остановились перекусить в одном из летних кафе. Чтобы забраться на террасу, нужно было поднять Олю на 2 ступеньки. К слову, в этом нам помогли официанты, которые с улыбкой разрешили выбрать любое место и даже посоветовали фирменные блюда.





«Мы даже можем зайти поиздеваться в "Академию Кофе", просто сказать, мол, такие модные современные места, где готовят крутой кофе, не могут поставить пандус», — смеётся Оля и добавляет, что раньше занималась подобными делами, но от них не было толку. После этого мы решили зайти в одну из аптек.





Люди на колясках должны дотянуться до поручней, чтобы забраться на пандус





У аптеки «Радуга» установили прорезиненный пандус, к которому можно подойти, но забраться — невозможно. Поручни начинаются чуть ли не с его середины — человеку в коляске никак до них не дотянуться. Об этой проблеме, как и в других заведениях, где нам удалось побывать, мы сообщили сотрудникам.





В течение всего эксперимента сотрудники организаций обещали, что все нарушения исправят. Жаль, что, если это и произойдет, доступнее для инвалидов город станет ненамного





После эксперимента мы вызвали для Оли такси до дома. Она рассказала, что обычно не предупреждает диспетчеров о том, что передвигается на коляске, — есть вероятность, что водители начнут отказываться от поездки. Но Оля самостоятельно подтягивается на руках и садится на переднее сиденье, а удивлённый её самостоятельностью водитель складывает коляску в багажник или на заднее сиденье.





Кресло Оли не влезло в багажник Toyota Chaser





Как и итоги акции «Доступ есть», наш эксперимент оказался провальным: мы не встретили ни одного места, куда бы Оля смогла отправиться самостоятельно и без посторонней помощи. То есть о доступной среде пока остаётся только мечтать. Впрочем, наш эксперимент в очередной раз доказал нам, что самое лучшее, что есть в городе, — это люди, которые здесь живут. Они не проходят мимо и всегда готовы прийти на помощь.