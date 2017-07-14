Самолёт на рельсах

Новосибирские учёные разработали модель аэроэстакадного транспорта, на котором можно попасть в любую точку мира. Он развивает скорость в сотни километров и окупается гораздо быстрее, чем строительство железной дороги. Идеей заинтересовались иностранцы, но в России дать жизнь проекту желающих пока не нашлось. НГС.НОВОСТИ встретились с одним из авторов проекта, профессором Виктором Соколовым, который объяснил, как работает транспорт будущего и почему его появление может полностью изменить экономику страны.

Один из авторов проекта нового вида транспорта — профессор СГУПС, доктор экономических наук Виктор Соколов — занимается разработкой аэроэстакадного транспорта уже больше десяти лет. В 2014 году Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина провёл первые испытания модели аэроэстакадного транспорта в аэродинамической трубе. То есть, по сути, это значит, что новая разработка уже готова появиться в реальной жизни. Однако, несмотря на все плюсы нового вида транспорта, пока проект лишь на бумаге.







Так должен выглядеть аэроэстакадный транспорт





«Я против всяких колёс, — объясняет свою идею Виктор Соколов. — Колесо это поза-поза-позапрошлый век. 300 км — и дальше всё, конец. Это предел, дальше начинаются сплошные риски, дороговизна». К такому выводу он пришёл ещё в 2001 году, когда работал над проектом струнного транспорта в Сургуте.





3D-модель аэроэстакадного транспорта





Аэроэстакадный транспорт новосибирских учёных выглядит как самолёт с небольшими крыльями, который не поднимается в небо, а движется с огромной скоростью по эстакаде, которую, в отличие от железной дороги, можно проложить по труднодоступным местам — высокогорьям, болотам, рекам и так далее. Это позволит туристам увидеть, например, плато Путорана или коренное месторождение алмазов в Якутии.







Мастерская учёного





На карте будущих эстакад в своей презентации учёный показывает проект маршрута в Китай через Горный Алтай, который позволит вывести торговые связи на новый уровень. «Раньше и сейчас идут потоки в Казахстан. Налаживать связи можно с помощью транспорта, — рассказывает о преимуществах нового вида транспорта учёный, — он может идти чуть ли не вертикально, под 65 градусов».







Перемещается самолёт-поезд благодаря экранному эффекту, то есть на воздушной подушке между поверхностью эстакады и фюзеляжем. Фюзеляж можно использовать, по сути, от любого самолёта, уверяет профессор. Его вес равномерно распределяется на всю площадь эстакады.





Сами эстакады сделаны из тонкого слоя металла, покрытого специальным пластиком, на котором не образуется наледь.







«Экраноплан-поезд», как называют его разработчики, вмещает от 20 до 300 пассажиров. Транспорт может двигаться со скоростью 600–900 км/час. Пролёт эстакады — в среднем 2 километра.







Эстакаду можно проложить по любой поверхности





По подсчетам разработчиков, один километр дороги для аэроэстакадного транспорта обойдётся примерно в 5–6 млн долл., однако это в 5 раз дешевле, чем строить железную дорогу для высокоскоростных поездов. При этом срок окупаемости проекта аэроэстакадного транспорта — в пределах 8–12 лет, а железной дороги — 30–40.







Ещё один плюс «летящего поезда» в том, что строительство эстакады никак не навредит сельскому хозяйству и по большому счету не изменит рельеф местности. «Никого не трогает, не дымит, не пыхтит», — шутит Виктор Соколов.







Модель аэроэстакадного транспорта его авторы представили ещё в 2014 году. Тогда научный руководитель СибНИА им. Чаплыгина, партнёр и друг Соколова Алексей Серьезнов рассказал представителям мэрии и экспертам по транспорту о маленьком «Сапсане» с крыльями, который работает на электродвигателе.







«Мы прикидывали — за 25–30 млн руб. можно построить полигон, чтобы там провести все необходимые исследования. С одной стороны эстакада, с другой — подвижной модуль. На нём можно апробировать всевозможные режимы: взлёты, полёты, — объяснил Соколов. — Протяжённость участка для этого желательно километров пять, но минимум один-два».







Виктор Соколов





Однако, экспериментальной площадки так и не получилось. «Реакция есть, но она пока не денежная, — констатирует автор проекта. — Губернатор в курсе, где-то это было отмечено и как региональный проект. Никто не возражает. Но денег сейчас в регионах никто не даёт. Только по особому какому-то распоряжению. Вот мне понравилось, как писатель Даниил Гранин очень точную мысль сказал: "Когда занимаюсь решением каких-то проблем, я чувствую себя совершенно неполноценным". Вот я занимаюсь проблемами, и я всё время чувствую себя неполноценным. Кому-то иду предлагаю, на меня смотрят как на просителя».







Он поделился, что уже есть зарубежные предложения по совместной работе, в том числе из Америки, Китая, других стран. «Почему не отдаю? Много причин. [Это как] взял вот ребёнка отдал», — рассуждает он. Впрочем, такие примеры в его биографии уже были: придуманные им гидромолоты для забивки свай фундаментов оказались неинтересны в России. Но стоило один раз съездить на выставку в Китай, как проект тут же ухватили китайцы и предложили работать на очень выгодных условиях.







Проект эстакады до Китая





«Я был в Москве, в комитете Госдумы по транспорту. Пришли к тому, что я сделаю какие-то расчёты (аэроэстакадного транспорта) от Толмачёво до Новосибирска. Была договорённость, что они представят наш транспорт в правительство. То есть они будут ходатайствовать», — озвучил перспективы проекта профессор.







Соколов ещё не оставляет надежду на то, что аэроэстакадный транспорт первым появится именно в России. «Один из моих друзей реализует проект системы блокчейн. Наши экономисты, банкиры даже не все знают, что это такое. Поэтому он ушёл в Тайвань, в Сингапур. Я пока думаю, что можно, надежда есть. Хотя, возможно, это будет так же, как с молотами, придётся поработать где-то с кем-то, с китайцами, корейцами. Но хотелось бы, чтобы это было наше, — подытожил автор проекта. — А деньгами, видимо, кроме как первое лицо, никто сейчас не может распоряжаться».

