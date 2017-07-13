Поезженные машины: самый дешёвый «Порш»

Его можно купить с ободранной кожей и сдувшейся подвеской — но вас всё равно зауважают на дороге

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — самый доступный для новосибирцев Porsche, внедорожник Cayenne. В 13-летнем возрасте его можно купить за 600 тыс. руб., и пусть он будет стар и ломуч, но это же настоящий премиальный «немец»! Обладатель которого может любому сказать без стыда: «Я езжу на "Порше"». О проблемах автомобиля и ценах — в материале НГС.АВТО.





Правильное произношение марки — «Порше», но отечественные автолюбители привыкли его сокращать. Вот и получается у нас «Порш Кайен» — чётко и коротко, как выстрел. Из всех старых «Порше» этот автомобиль самый доступный. «Мелюзга» вроде 911-го или «Бокстера» стоит гораздо дороже 10–12 летнего «Кайена», так что к легендарной марке может прикоснуться практически любой желающий.













Cayenne появился в 2002 году, в плеяде первых городских люксовых внедорожников. На одной базе с Cayenne выпускался Volkswagen Touareg, который позиционировался как менее престижный автомобиль. Уже в первом поколении (2002–2005) автомобиль получил постоянный полный привод с блокировкой центра, пневматическую подвеску с изменяемым клиренсом, мощные двигатели, роскошный салон.













Минимальный мотор 3.2 л стартовал с 250 л.с., а турбированные версии Cayenne Turbo оснащались двигателем 4.5 л, мощностью 450 л.с. Первые «Кайены», кстати, могли быть и на «механике».













Интерьер по тем временам был просто космическим — все эти многочисленные шкалы на приборке, кнопки на руле, большой дисплей, рыжая кожа. Это вам не какой-нибудь серый Volkswagen или даже BMW. Пневмоподвеска в дорогих версиях дарила небывалый комфорт на отечественных неровностях и позволяла поднять машину в случае преодоления каких-то препятствий.













За «Кайеном» укрепилась репутация менее бандитского автомобиля, нежели BMW X5. «Порше» считался машиной золотой молодежи, богатых девушек, да и просто продвинутых состоятельных людей. В любом случае уважения на российских дорогах к «Порше» проявляют не меньше, чем к BMW или Land Cruiser.















В 2007 году вышел рестайлинг, автомобиль поменял передние фары и бампер, обновил салон, приобрёл ещё более заряженную версию Turbo S с мотором 4.5 л, мощностью 521 л.с.













В 2010 году с появлением нового поколения изменились кузовные детали, они приобрели другие формы, стало больше выштамповок. Задние устаревшие фонари сменились узкими современными. Расширилась моторная гамма, а механическая КП канула в Лету.













Руль стал модным трёхспицевым с маленькой серединкой, передняя панель получила другие очертания, а новая компоновка кнопок «ёлочкой» породила стиль Vertu в автоиндустрии. Сейчас продолжает продаваться второе поколение Cayenne, пережившее рестайлинг в 2014 году. И уже осенью ожидается премьера нового, третьего поколения.













Технические проблемы старых «Кайенов» связаны и с двигателями, и с подвеской, и с электрической частью. Эти околоспортивные автомобили часто эксплуатировали в напряжённом режиме, поэтому износ моторов наступал быстро. Больше количество электронных блоков влекло за собой и увеличенное количество поломок в электрике. Пневматическая подвеска со временем «сдувалась» из-за старения уплотнительных элементов и стравливания давления. И даже японский «автомат» Aisin не выдерживал нагрузок от большого крутящего момента мощных моторов.





Именно поэтому продавцы «Кайенов» на «вторичке» так любят указывать в объявлении, что «мотор не турбо», а «подвеска не пневмо» — тем самым исключается хотя бы часть проблем.





В Новосибирске сейчас самые старые экземпляры 2003 г.в. предлагаются всего за 600–700 тыс. руб.





2004–2006 годы стоят 800–900 тыс. руб.





Рестайлинговые машины 2007–2009 года оцениваются в 1–1,2 млн руб.

Новое поколение 2010–2013 года уже гораздо дороже — 2–3 млн руб.







Ну а свежие трёхлетки предлагаются за 3–4 млн руб.









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