Поезженные машины: самый дешёвый «Порш»

Его можно купить с ободранной кожей и сдувшейся подвеской — но вас всё равно зауважают на дороге

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — самый доступный для новосибирцев Porsche, внедорожник Cayenne. В 13-летнем возрасте его можно купить за 600 тыс. руб., и пусть он будет стар и ломуч, но это же настоящий премиальный «немец»! Обладатель которого может любому сказать без стыда: «Я езжу на "Порше"». О проблемах автомобиля и ценах — в материале НГС.АВТО.

Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Правильное произношение марки — «Порше», но отечественные автолюбители привыкли его сокращать. Вот и получается у нас «Порш Кайен» — чётко и коротко, как выстрел. Из всех старых «Порше» этот автомобиль самый доступный. «Мелюзга» вроде 911-го или «Бокстера» стоит гораздо дороже 10–12 летнего «Кайена», так что к легендарной марке может прикоснуться практически любой желающий. 



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Cayenne появился в 2002 году, в плеяде первых городских люксовых внедорожников. На одной базе с Cayenne выпускался Volkswagen Touareg, который позиционировался как менее престижный автомобиль. Уже в первом поколении (2002–2005) автомобиль получил постоянный полный привод с блокировкой центра, пневматическую подвеску с изменяемым клиренсом, мощные двигатели, роскошный салон.  



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Минимальный мотор 3.2 л стартовал с 250 л.с., а турбированные версии Cayenne Turbo оснащались двигателем 4.5 л, мощностью 450 л.с. Первые «Кайены», кстати, могли быть и на «механике». 



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Интерьер по тем временам был просто космическим — все эти многочисленные шкалы на приборке, кнопки на руле, большой дисплей, рыжая кожа. Это вам не какой-нибудь серый Volkswagen или даже BMW. Пневмоподвеска в дорогих версиях дарила небывалый комфорт на отечественных неровностях и позволяла поднять машину в случае преодоления каких-то препятствий.  



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


За «Кайеном» укрепилась репутация менее бандитского автомобиля, нежели BMW X5. «Порше» считался машиной золотой молодежи, богатых девушек, да и просто продвинутых состоятельных людей. В любом случае уважения на российских дорогах к «Порше» проявляют не меньше, чем к BMW или Land Cruiser.



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


В 2007 году вышел рестайлинг, автомобиль поменял передние фары и бампер, обновил салон, приобрёл ещё более заряженную версию Turbo S с мотором 4.5 л, мощностью 521 л.с.



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


В 2010 году с появлением нового поколения изменились кузовные детали, они приобрели другие формы, стало больше выштамповок. Задние устаревшие фонари сменились узкими современными. Расширилась моторная гамма, а механическая КП канула в Лету. 



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Руль стал модным трёхспицевым с маленькой серединкой, передняя панель получила другие очертания, а новая компоновка кнопок «ёлочкой» породила стиль Vertu в автоиндустрии. Сейчас продолжает продаваться второе поколение Cayenne, пережившее рестайлинг в 2014 году. И уже осенью ожидается премьера нового, третьего поколения. 



Поезженные машины: самый дешёвый «Порш» (фото)


Технические проблемы старых «Кайенов» связаны и с двигателями, и с подвеской, и с электрической частью. Эти околоспортивные автомобили часто эксплуатировали в напряжённом режиме, поэтому износ моторов наступал быстро. Больше количество электронных блоков влекло за собой и увеличенное количество поломок в электрике. Пневматическая подвеска со временем «сдувалась» из-за старения уплотнительных элементов и стравливания давления. И даже японский «автомат» Aisin не выдерживал нагрузок от большого крутящего момента мощных моторов. 


Именно поэтому продавцы «Кайенов» на «вторичке» так любят указывать в объявлении, что «мотор не турбо», а «подвеска не пневмо» — тем самым исключается хотя бы часть проблем. 


В Новосибирске сейчас самые старые экземпляры 2003 г.в. предлагаются всего за 600–700 тыс. руб. 


2004–2006 годы стоят 800–900 тыс. руб. 


Рестайлинговые машины 2007–2009 года оцениваются в 1–1,2 млн руб.

Новое поколение 2010–2013 года уже гораздо дороже — 2–3 млн руб.


Ну а свежие трёхлетки предлагаются за 3–4 млн руб. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото НГС.АВТО 

Прочтений: 578
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено