Деньги из коробки

Мэрия уволит директора Центра зимних видов спорта после скандала — он в СИЗО и вину уже не отрицает

Директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин взят под стражу
Директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин взят под стражу

По подозрению в мошенничестве задержаны директор муниципального Центра зимних видов спорта Константин Каширин и руководител ООО «МаленГрупп» Максим Фишер. Следствие подозревает их в хищении из бюджета 2,2 млн руб. Как сообщили в СК, в 2015 году на строительство хоккейной коробки в ледовом комплексе «Локомотив» в Первомайском районе. Каширин договорился с Фишером установить объект за 5 млн руб., а оставшиеся деньги — поделить, считают следователи. Позже директор муниципального учреждения пояснил, что с помощью аферы он хотел вернуть деньги, которые задолжал ему предприниматель. В ведомстве проверяют эту версию, однако даже если она подтвердится, от уголовного дела директора спортцентра она не спасёт. Подробности «ледового» мошенничества — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.  

По версии следствия, мэрия в 2015 году выделила Центру зимних видов спорта 7,2 млн руб. для установки хоккейной коробки в ледовом комплексе «Локомотив» на ул. Первомайская. Директор муниципального учреждения, как сообщают в СК, задумал похитить часть суммы и договорился, что ООО «МаленГрупп» поставит коробку за меньшую сумму, а оставшиеся деньги стороны поделят пополам. В итоге оборудование было приобретено у ООО «Арена» за 5 млн руб., оставшиеся 2,2 млн руб. фигуранты уголовного дела присвоили себе.


«У нас нет достоверных сведений, кто об этом (о мошенничестве. — А.И.), сообщил, — рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко, — Нам ФСБ материалы предоставила, мы дали им оценку и возбудили уголовное дело». Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.


Для справки: Константин Каширин. 49 лет, родился в Новосибирске, закончил школу № 10. Имеет норматив мастера спорта по офицерскому многоборью, который получил во время учёбы в Новосибирском высшем военном командном училище. В 1993 году окончил Омский государственный университет экономики и управления, в 2005 году получил диплом Новосибирского государственного университета экономики и управления. Занимался горнолыжным спортом, спортивной гимнастикой и лёгкой атлетикой. В 2015 году был назначен директором Центра зимних видов спорта. 


Ледовый комплекс «Локомотив», о котором идёт речь, расположен по адресу ул. Первомайская, 154. Это внушительное двухэтажное здание, со всех сторон огороженное забором, рядом — открытый стадион. В обеденное время там можно заметить бегающих подростков и детей лет семи. Хоккейная коробка, о которой идёт речь, расположена на 2-м этаже здания. Но туда корреспондента НГС.НОВОСТИ не пустила охрана, а получить комментарий от представителей «Локомотива» у НГС.НОВОСТИ также не получилось. Рядовые работники комплекса поясняют, что от начальства было распоряжение не общаться с прессой. 


Ледовый комплекс «Локомотив» на ул. Первомайской
Ледовый комплекс «Локомотив» на ул. Первомайской


«Ледовая коробка появилась лет 5 назад, — вспоминает Денис, который часто заходит в «Локомотив» на тренировки. — 


Да, несколько лет назад там был ремонт. На бортах что-то поставили. чтобы шайбы не вылетали. И так, что-то такое, не реставрационное. На большие деньги ремонт не тянет». 


Но встречались среди гостей комплекса и прямо противоположные мнения. «Появилась (ледовая коробка. — А.И.) уже года три, — пояснил легкоатлет Николай. — Пристроена к этому зданию. Крытая, хорошая. Работает круглый год. Вон, сейчас там фигуристы, хоккеисты занимаются». 


В Следственном комитете подчеркивают, что деньги выделялись на замену уже установленной хоккейной коробки. Её действительно поменяли, и качество объекта вопросов не вызывает. Проблема в том, что стоит она намного меньше, чем фактически израсходовал муниципальный бюджет, говорят в СК. «Рыночная цена ей (ледовой коробке. — А.И.) — 5 млн руб., а муниципалитет при этом потратил 7 млн 200 тыс. руб., — поясняет Максименко. — Разницу, которая составляет 2 млн. 200 тыс. руб., оба обвиняемых совместно похитили». 


Второй подозреваемый, 32-летний Максим Фишер — коммерческий директор ООО «МаленГрупп» (в то же время в «СПАРК» говорится, что он является директором компании и владельцем 50 % её долей). На официальном сайте компании среди его заказчиков, кроме Центра зимних видов спорта, перечислены МВД, министерство юстиции, министерство здравоохранения, управление судебного департамента. Последний контракт компания заключила 20 июня — на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники с ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза». Получить оперативно комментарии в ООО «МаленГрупп» корреспонденту не удалось — телефоны, указанные на сайте компании, не отвечали. 


Однако, как сообщили в СК, Фишер полностью признал свою вину. Сегодня, 12 июля, Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Максима Фишера под домашний арест. В то время как Каширина заключили под стражу — всё так же по ходатайству следователя. 


В СК пояснили, что Фишер рассказал все детали дела, а Каширин, хоть вину и признал, но «даёт сложные показания». «Факт совершения всех вот этих незаконных действий (Каширин. — А.И.) не отрицает — просто говорит, что путём реализации данной схемы Фишер должен был погасить имеющийся перед Кашириным долг. Называет, что сумма долга как раз соответствует 2 млн руб», — говорит Максименко. Информацию о долге следователи перепроверят, однако даже если она подтвердится, то от уголовной ответственности Каширина это не спасёт. В ведомстве подчёркивают, что не важно, как директор центра распорядился деньгами, налицо — факт хищения.


Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пояснила НГС.НОВОСТИ, что 


это уголовное дело — результат совместной работы мэрии и Следственного комитета. «На протяжении двух с половиной лет мы занимаемся как раз более глубокой работой с подразделениями, — подчеркнула Анна Терешкова. — Поменяли 6 директоров из 8 парков, потому что не соответствовали занимаемой должности. 


Сейчас произошла вот эта ситуация с центром зимних видов спорта. Я считаю, что здесь мы очень хорошо сработались со следственным комитетом... Чтобы такого больше не повторялось. Но я считаю, что это работа ещё не закончена». 


Анна Терешкова отметила, что пока уволить Каширина невозможно. Но в мэрии уже написали запрос в Следственный комитет, чтобы они попросили суд вынести решение об освобождении Каширина от занимаемой должности. В пресс-службе СК заявили, что информации об этом у них нет. 


Это не первый случай, когда следователи возбуждают дела в отношении сотрудников мэрии Новосибирска и муниципальных учреждений. Так, в прошлом году под следствие попала экс-начальник жилищного управления мэрии Светлана Стынина — её обвинили в махинациях с квартирами. Сообщница чиновницы уже получила 5 лет и огромный штраф

Алёна Истомина
Фото с официального сайта Центра зимних видов спорта czvs.net (1), автора (2)

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