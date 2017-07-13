«Бабушка и так себя сильно наказала»

Через месяц Кировский районный суд решит судьбу трёхлетнего Антона — его мать погибла два года назад. Своё право на опеку пытается отстоять в суде его бабушка, однако органы опеки считают её неспособной воспитать мальчика. До окончания суда ребёнка передали в другую семью — и он уже называет их мамой и папой, а взрослые готовы усыновить мальчика. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности семейной драмы, в центре которой оказался маленький мальчик со сложной судьбой.

Жительница Новосибирска Елена Лемле и её муж судятся с чиновниками за своего внука — 3-летнего Антона, который 2 года назад остался сиротой.





Мама Антона Настя забеременела в 14 лет. В 17 с грудным ребёнком она переехала из родного Сузунского района в Новосибирск, поселилась на окраине в одной квартире с матерью и отчимом. В конце июня 2015 года Настя при странных обстоятельствах выпала из окна — она была пьяна, как выяснила посмертная экспертиза, а СК в качестве одной из версий рассматривал суицид.





Отца Антон не видел никогда — он погиб в ДТП, и Настя, родив ребёнка, очень тосковала по возлюбленному.





Отчим Насти вспоминает: маленького Антона после похорон оставили с ним и его женой Еленой, но забрали на сороковой день после смерти Насти. В тот день Елена была в деревне под Сузуном, где они жили до переезда в Новосибирск. Там она собиралась забрать все документы, чтобы оформить постоянную опеку над Антоном.





«Пришли одноклассники, друзья-знакомые, помянули, конечно. Я там не был, соседи рассказывали, что забрали ребёнка в чем был. Закинули в машину, уехали. К ребёнку нас не пускали, — рассказал Сергей. — Тем более кто я такой? (Сергей — не родной дедушка мальчика, с Еленой Лемле они поженились, когда Настя уже была взрослой. — А.Б.) Хотя я его и с роддома принимал...».





Как заявляли НГС.НОВОСТИ в Сузунском отделе соцопеки ещё в 2015 году, чиновники решили отдать внука бабушке и обещали ускорить все связанные с этим формальности. Сергей вспоминает: сперва они действительно получили право на опеку в отделении соцопеки в Кировском районе.





Однако потом на семью пришли «плохие характеристики» из Сузуна, и решение отменили. С тех пор Лемле и её муж пытаются через суд добиться опеки над внуком.





«Плохая характеристика заключается в том, что мы плохо воспитали дочь. И ещё вопрос такой щепетильный — якобы у нашей семьи статус неблагополучной. И вот я задавал многим вопрос, с чем связано благополучие и неблагополучие. По социальной поддержке я никуда не обращался, обеспечивал свою семью сам», — рассуждает Сергей. Однако всё же признаётся: у него есть судимость «за экономические преступления», а условный срок за соучастие в краже был и у Елены, однако, по его словам, судимость погашена несколько лет назад. Сергей уточнил, что они с женой работают — он на СТО, Елена — кондуктором на автобусе и подрабатывает техничкой.





Муж Елены Лемле Сергей

Сергей и Елена переехали с окраины Кировского района, где снимали квартиру, в двухкомнатную в районе областной больницы — специально подбирали, чтобы подходило под требования соцопеки по количеству квадратных метров на одного члена семьи.







А маленький Антон уже почти год живет в принимающей семье в Сузуне, ходит там в детский сад и называет новых родителей мамой и папой. Сергей признал, что общаться с внуком им никто не запрещает, они иногда ездят к мальчику в гости.







«Звоним раз в неделю — это постоянно. Как свободное время появляется, едем в деревню, — уверяет он. — Если они приезжают сюда, на какую-нибудь площадку идём. Меня он называет дедом». Сергей уверен, что им хватит времени и сил воспитать ребёнка.







Однако у сотрудников опеки другое мнение на этот счёт: и они не скрывают, что дело в том числе в трагической гибели мамы Антона Насти.







Замминистра социального развития Новосибирской области Ольга Потапова констатирует: Елена Лемле лишилась опеки над внуком по объективным причинам — в том числе потому, что мальчик был в опасности, когда Елену увидели выпившей.





Антон со своей мамой Анастасией Быковой

«Очень много документов, которые не позволяли её назначить опекуном, — говорит замминистра. — Она жестоко обращалась с ребёнком (речь о дочери Насте. — А.Б), не следила за её образованием, были административные протоколы за ненадлежащее воспитание». При этом, согласилась Потапова, по закону у ближайших родственников действительно больше прав на опеку.







«Сейчас ребёнок находится в замещающей семье и мы настоятельно рекомендовали органам опеки не разрывать родственные связи, установить контакт с замещающими родителями по поводу общения, — констатировала специалист. — Родители были достаточно открыты, не препятствовали».







Однако, по её словам, бабушка и дедушка уже давно не навещали внука, при этом мальчик действительно называет Сергея дедом. Правда, уже потихоньку начинает забывать. Принимающая семья хочет усыновить Антона и стать ему настоящими родителями, дать ему свою фамилию. «Они не претендуют ни на какие денежные поощрения со стороны государства. Просто хотят быть полноценными родителями этого ребёнка, нести полную ответственность за него», — объяснила заместитель министра.





Семья Алексеевых, которая сейчас воспитывает Антона, отказалась общаться с журналистами НГС.НОВОСТИ — по словам Елены Лемле, они избегают общения с журналистами, так как подобный опыт — и довольно негативный — у них уже был.







«Бабушка и так себя сильно наказала, она потеряла дочь, это страшное горе.





Но в плане мальчика — может, жестоко, но, наверное, это было правильное решение. Они (принимающая семья. — А.Б.) очень любят мальчика. Это достаточно положительная, дружная семья», — подытожила специалист.





Случаи, когда бабушки вынуждены через суд доказывать своё право на опеку над внуками, происходят не часто, рассказали в министерстве социального развития Новосибирской области. Процесс это долгий, и в случае с Еленой Лемле он сильно затягивается. Несмотря на то что по закону родственники имеют преимущество над другими опекунами, есть веские причины отказать им в праве воспитывать внука: том числе судимость, тяжёлые заболевания, плохие отношения с ребёнком. В некоторых случаях ребёнок сам не хочет жить с бабушкой и дедушкой.





Справка: в Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2017 года в замещающих семьях (опека/попечительство, приёмная семья) воспитываются 9266 детей. По данным министерства соцразвития НСО, 68,2 % от общего числа опекаемых (подопечных) приёмных детей воспитывают родственники.