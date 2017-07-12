Качок японский

Тест-драйв: этот мощный джип гребёт колёсами до последнего — но одну вещь на нём лучше не делать

Нынешний флагман компании Mitsubishi внедорожник Pagero Sport на самом деле не «Паджеро» — это другой автомобиль с другой тележкой. Он качается, скачет, но у него есть рама, неплохой внедорожный потенциал и большой салон. О плюсах и минусах машины — в тест-драйве обозревателя НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Pagero Sport (предоставлен официальным дилером компанией «ФАСТАР») получился интересной, самобытной машиной. Впереди агрессивная оптика, высокий мощный капот, злые хромированные клыки.















По боковине считывается силуэт «Прадо», о нём же напоминают квадратные колёсные арки. Но Mitsubishi выглядит более поджарым, собранным и современным. А взмывающая вверх подоконная линия задних окон придаёт стремительности.















Сзади автомобиль удалось сделать уникальным, ни на что не похожим. Такие задние фонари, как говорится, «есть только у меня и у Майкала Джексона». Растянутые вниз плафоны напоминают глазки со стекающей кровью, впрочем, у кого-то могут быть и другие ассоциации.















Задний бампер фактически отсутствует, что тоже придает самобытности. Удобно что-нибудь грузить или сидеть на краю багажника на природе. В общем, мне и опрошенным мной автолюбителям оформление кормы скорее нравится.













В салоне тоже современненько, не то что в «Аутлендере». Видно, что интерьер разрабатывали в наше время, а не десятилетие назад. Сложносочиненная передняя панель напоминает одновременно «корейцев» и «американцев». Пластик чуть мягкий, не звенит, на вид приличный.















А где же кнопка запуска двигателя? А, вот она, слева от руль, практически как на Porsche. Это, кстати, удобно, когда надо завести автомобиль, не садясь в салон.















Оформление дверей более умеренное — формы попроще, вставки попрямее, крупные ручки. Качество материалов на уровне, все места соприкосновения с рукой сделаны мягкими.















В интерьере активно используются вставки под алюминий, но, честно говоря, многовато что-то серебрянки. А вот некоторые кнопки и клавиши можно было оживить, чего они такие чёрные и угрюмые.















Здесь приятная приборка — простые крупные кругляши с хорошим начертанием цифр, без всяких курсивов.















Мультимедиа небольшая, с незатейливым меню, но зато у неё есть физическая крутушка громкости. Управление звуком на руле реализовано «качелькой» — для меня это удобнее кнопок.













Кожа сидений довольно плотная, не рыхлая. Возможно, это поможет ей прожить дольше. Кстати, электропривод передних сидений есть и у водителя, и у пассажира.















В арсенале задних пассажиров имеются пара плафонов, подлокотник с двумя подстаканниками, двухступенчатый подогрев сидений.















Оценим простор задних мест — наш постоянный крупный помощник (рост 2 метра, 140 кг) уселся сам за собой и даже смог сдвинуть колени, упершись, правда, ими в спинку.















В багажнике нет никакого подпола, только отверстие для откручивания запаски, которая находится под днищем. Есть крючки, сетка, плафон, розетка, пара подстаканников.















Задние сиденья складываются и откидываются, образуется пространство объёмом 2500 литров. У «Прадо», например, объём 1934 литра.















Этот экземпляр оснащен 3-литровым бензиновым V6 мощностью 209 л.с., но бывает и 2,4-литровый дизель. Разгон с бензиновым мотором — 11,7 сек. до сотни.















Наш V6 звучит лучше, чем разгоняет 2-тонный автомобиль. Басовитые урчащие нотки прорезаются ровно на отметке 4900 оборотов, так что можно получить удовольствие хотя бы от звука.















У Pagero Sport неплохая шумоизоляция, из задней части салона и из-под арок практически ничего не доносится.















С подвеской Pagero Sport инженеры как-то перемягчили. Он всё время покачивается, даже на ровном асфальте. Если плавно останавливаться и в самом конце резко нажать на тормоз, машина сделает 4 клевка — вперёд, назад, вперёд и снова назад.















На ходу на небольших неровностях качка смешивается с дрожью неподрессоренных масс, поэтому весь рельеф будет вам известен. А на бездорожье, на крупных ямах быстро лучше не ехать, машина будет подпрыгивать.















Во внедорожном арсенале Pagero Sport имеются задний неразрезной мост, понижающая передача, центральная и задняя блокировки, электронные программы движения «Песок», «Снег», «Гравий». По умолчанию здесь работает только задний привод, можно сэкономить топливо на шоссе и поберечь систему 4WD. Клиренс 21,8 см.













Шайбой на центральной консоли можно выбрать режим полного привода, режим с блокировкой центра, режим с понижайкой. Блокировка заднего дифференциала осуществляется отдельной кнопкой, и ещё одной кнопкой выбирается программа для того или иного дорожного покрытия.













На сухом зыбучем песке задний привод практически не едет, даже на ровном месте. Но с подключением передка машина заметно оживает.















Забраться на эту горку без разгона не получится, в самом конце колёса вязнут, хотя тяги в общем-то хватает.















Если штурмовать препятствие с небольшого разгона, не забудьте обязательно отключить понижающую передачу, она не даст набрать достаточной инерции. (См. видео, заезд с понижайкой и без).













Вообще у Pagero Sport есть такое свойство: он продолжает по миллиметру прорываться вперед в уже безнадежной, казалось бы, ситуации. Например, на самом конце подъёма. Поэтому, управляя внедорожником, надо бороться до конца, а не бросать газ сразу. Вот бы ему ещё переднюю блокировку.















Ну и напоследок, стоит бензиновый Pagero Sport от 2,8 млн руб., а вот недавно вышедший дизельный вариант можно взять за 2,65 млн руб.











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