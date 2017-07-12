Качок японский

Тест-драйв: этот мощный джип гребёт колёсами до последнего — но одну вещь на нём лучше не делать

Нынешний флагман компании Mitsubishi внедорожник Pagero Sport на самом деле не «Паджеро» — это другой автомобиль с другой тележкой. Он качается, скачет, но у него есть рама, неплохой внедорожный потенциал и большой салон. О плюсах и минусах машины — в тест-драйве обозревателя НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Качок японский (фоторепортаж)


Pagero Sport (предоставлен официальным дилером компанией «ФАСТАР») получился интересной, самобытной машиной. Впереди агрессивная оптика, высокий мощный капот, злые хромированные клыки.



Качок японский (фоторепортаж)


По боковине считывается силуэт «Прадо», о нём же напоминают квадратные колёсные арки. Но Mitsubishi выглядит более поджарым, собранным и современным. А взмывающая вверх подоконная линия задних окон придаёт стремительности.



Качок японский (фоторепортаж)


Сзади автомобиль удалось сделать уникальным, ни на что не похожим. Такие задние фонари, как говорится, «есть только у меня и у Майкала Джексона». Растянутые вниз плафоны напоминают глазки со стекающей кровью, впрочем, у кого-то могут быть и другие ассоциации.



Качок японский (фоторепортаж)


Задний бампер фактически отсутствует, что тоже придает самобытности. Удобно что-нибудь грузить или сидеть на краю багажника на природе. В общем, мне и опрошенным мной автолюбителям оформление кормы скорее нравится. 


 

Качок японский (фоторепортаж)


В салоне тоже современненько, не то что в «Аутлендере». Видно, что интерьер разрабатывали в наше время, а не десятилетие назад. Сложносочиненная передняя панель напоминает одновременно «корейцев» и «американцев». Пластик чуть мягкий, не звенит, на вид приличный.



Качок японский (фоторепортаж)


А где же кнопка запуска двигателя? А, вот она, слева от руль, практически как на Porsche. Это, кстати, удобно, когда надо завести автомобиль, не садясь в салон.



Качок японский (фоторепортаж)


Оформление дверей более умеренное — формы попроще, вставки попрямее, крупные ручки. Качество материалов на уровне, все места соприкосновения с рукой сделаны мягкими.  



Качок японский (фоторепортаж)


В интерьере активно используются вставки под алюминий, но, честно говоря, многовато что-то серебрянки. А вот некоторые кнопки и клавиши можно было оживить, чего они такие чёрные и угрюмые. 



Качок японский (фоторепортаж)


Здесь приятная приборка — простые крупные кругляши с хорошим начертанием цифр, без всяких курсивов.



Качок японский (фоторепортаж)


Мультимедиа небольшая, с незатейливым меню, но зато у неё есть физическая крутушка громкости. Управление звуком на руле реализовано «качелькой» — для меня это удобнее кнопок.  



Качок японский (фоторепортаж)


Кожа сидений довольно плотная, не рыхлая. Возможно, это поможет ей прожить дольше. Кстати, электропривод передних сидений есть и у водителя, и у пассажира.



Качок японский (фоторепортаж)


В арсенале задних пассажиров имеются пара плафонов, подлокотник с двумя подстаканниками, двухступенчатый подогрев сидений.



Качок японский (фоторепортаж)


Оценим простор задних мест — наш постоянный крупный помощник (рост 2 метра, 140 кг) уселся сам за собой и даже смог сдвинуть колени, упершись, правда, ими в спинку.



Качок японский (фоторепортаж)


В багажнике нет никакого подпола, только отверстие для откручивания запаски, которая находится под днищем. Есть крючки, сетка, плафон, розетка, пара подстаканников.



Качок японский (фоторепортаж)


Задние сиденья складываются и откидываются, образуется пространство объёмом 2500 литров. У «Прадо», например, объём 1934 литра.



Качок японский (фоторепортаж)


Этот экземпляр оснащен 3-литровым бензиновым V6 мощностью 209 л.с., но бывает и 2,4-литровый дизель. Разгон с бензиновым мотором — 11,7 сек. до сотни.



Качок японский (фоторепортаж)


Наш V6 звучит лучше, чем разгоняет 2-тонный автомобиль. Басовитые урчащие нотки прорезаются ровно на отметке 4900 оборотов, так что можно получить удовольствие хотя бы от звука.



Качок японский (фоторепортаж)


У Pagero Sport неплохая шумоизоляция, из задней части салона и из-под арок практически ничего не доносится.



Качок японский (фоторепортаж)


С подвеской Pagero Sport инженеры как-то перемягчили. Он всё время покачивается, даже на ровном асфальте. Если плавно останавливаться и в самом конце резко нажать на тормоз, машина сделает 4 клевка — вперёд, назад, вперёд и снова назад.



Качок японский (фоторепортаж)


На ходу на небольших неровностях качка смешивается с дрожью неподрессоренных масс, поэтому весь рельеф будет вам известен. А на бездорожье, на крупных ямах быстро лучше не ехать, машина будет подпрыгивать.



Качок японский (фоторепортаж)


Во внедорожном арсенале Pagero Sport имеются задний неразрезной мост, понижающая передача, центральная и задняя блокировки, электронные программы движения «Песок», «Снег», «Гравий». По умолчанию здесь работает только задний привод, можно сэкономить топливо на шоссе и поберечь систему 4WD. Клиренс 21,8 см.



Качок японский (фоторепортаж)


Шайбой на центральной консоли можно выбрать режим полного привода, режим с блокировкой центра, режим с понижайкой. Блокировка заднего дифференциала осуществляется отдельной кнопкой, и ещё одной кнопкой выбирается программа для того или иного дорожного покрытия. 



Качок японский (фоторепортаж)


На сухом зыбучем песке задний привод практически не едет, даже на ровном месте. Но с подключением передка машина заметно оживает.



Качок японский (фоторепортаж)


Забраться на эту горку без разгона не получится, в самом конце колёса вязнут, хотя тяги в общем-то хватает.




Если штурмовать препятствие с небольшого разгона, не забудьте обязательно отключить понижающую передачу, она не даст набрать достаточной инерции. (См. видео, заезд с понижайкой и без).  



Качок японский (фоторепортаж)


Вообще у Pagero Sport есть такое свойство: он продолжает по миллиметру прорываться вперед в уже безнадежной, казалось бы, ситуации. Например, на самом конце подъёма. Поэтому, управляя внедорожником, надо бороться до конца, а не бросать газ сразу. Вот бы ему ещё переднюю блокировку.



Качок японский (фоторепортаж)


Ну и напоследок, стоит бензиновый Pagero Sport от 2,8 млн руб., а вот недавно вышедший дизельный вариант можно взять за 2,65 млн руб.

  


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой, автора
Видео Ольги Бурлаковой
 

Прочтений: 286
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено