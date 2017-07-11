Очень тихое убийство

В Кировском районе Новосибирска возле собственного дома жестоко убили 42-летнего мужчину — по версии следствия, убийца нанёс не менее 12 ударов ножом. Подозреваемого задержали очевидцы жестокой расправы — как выяснили по горячим следам сотрудники полиции, жертва пыталась сбежать от убийцы, но тот настиг несчастного в дверях подъезда. Задержанный отказывается разговаривать, а единственный свидетель, сестра погибшего, не может пока ничего толком рассказать из-за шока. Но соседи уверены: погибший попытался выгнать любовника сестры из дома, за что и поплатился. Подробности кровавых семейных разборок и история брата и сестры, живших на пособие по инвалидности, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство»). По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина без определённого места жительства, ранее судимый за грабёж. По версии следствия, в ночь на 10 июля подозреваемый находился в гостях у сестры убитого, где между мужчинами произошла ссора.





«Злоумышленник взял лежавший на кухонном столе квартиры нож и стал наносить им удары потерпевшему. Спасая свою жизнь, последний по лестнице подъезда стал убегать из расположенного на третьем этаже жилища на улицу, — сообщили в пресс-службе СК России по НСО».





Убийца настиг свою жертву возле подъезда, где нанёс ему не менее 12 ударов ножом. Со слов очевидцев, мужчина долго находился в сознании и всё это время пытался дотянуться до домофона, чтобы позвать на помощь.





Соседи схватили бинты и попытались перевязать раны пострадавшего, но до приезда «скорой» мужчина не дожил.





Одна из девушек, живущих в дома на ул. Чигорина, 16, рассказала: убийца попытался убежать, но его задержали двое парней, которые проходили мимо. «Жители быстро сориентировались и тот (подозреваемый. — А.И.) потом и не пытался никуда убежать, — рассказала корреспонденту Елена, живущая на 2-м этаже. — Мальчишки не давали ему со двора убежать. А убитый, видимо, хотел домой попасть. Но понятно, что люди боялись подойти, там сумасшедший этот с ножом ходил».





Соседи рассказывают — они не слышали криков. «Я как раз лежала спала, часов в 11 всё это произошло, — вспоминает местная жительница Екатерина Ваганова. — Сразу подумала, что это драка. Возня была, но слов каких-то я не слышала». Впрочем, это и неудивительно — убитый был глухонемым и позвать на помощь не мог.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ подъехал к третьему подъезду на ул. Чигорина, 16, где произошло убийство, как раз в тот момент, когда уборщица отмывала со стен кровь. «Мы детей на улицу не выводим, пока всё не уберут, — рассказала жительница Людмила Григорьевна, — нельзя им на такое смотреть». К квартире, где начался конфликт, тянется кровавый след. На стене возле третьего подъезда — огромное красное пятно. Соседи рассказывают — погибший 42-летний Вячеслав жил в этом доме с 40-летней сестрой Ингой. Отзываются о них соседи нелестно: «Парень глухонемой, которого убили, — рассказывает Людмила Алькалова, живущая в квартире напротив. — И сестра его — не в себе, как говорится. С этой квартирой никто не общался, потому что они своеобразные».





В третьем подъезде до сих пор стены запачканы кровью





Со слов соседей, жили брат и сестра в квартире, доставшейся им после смерти родителей. Слава не работал — перебивался случайными заработками. Основной доход приходился на пенсию по инвалидности, которую получали и Слава, и Инга.







«Семейство там было не сильно благополучное, — уверенна соседка Галина Горшева. — Ссорились постоянно, ругались». Со слов Елены, которая живёт как раз этажом ниже, ссоры у них действительно были, но особых хлопот они как соседи не доставляли. Слава действительно мог выпить пива вечером, но сверх меры не напивался. «Приходил к нему (к Славе. — А.И.) какой-то глухонемой парень. Между собой жестами разговаривали. Пиво попьют, посидят в подъезде. Всё тихо и спокойно», — вспоминают соседи.





Этой весной Инга, по словам соседей, познакомилась с мужчиной, который стал часто приходить к ней в гости и очень не понравился ее брату. Как позже пояснили в Следственном комитете, у ухажера в прошлом была судимость за разбой.





«Их (Славу и подозреваемого. — А.И.) разнимали раза два, ссора не первая. И в тот раз тоже думали, что подерутся и успокоятся», — вспоминает Галина Горшева.







Очередная ссора между мужчинами произошла примерно в 23:00. Елена как раз находилось дома и всё слышала. «Как я поняла, он (Слава. — А.И.) был в своей комнате, — вспоминает соседка. — Ну и не слышал же, как Инга привела домой этого. Парень проснулся, зашёл в комнату к сестре, увидел его и опять на этой почве всё началось. Шум, грохот был страшный. Слава спасался от него, на улицу выбежал, но тот погнался за ним. "Скорая" приехала — уже труп».





Версию соседей подтвердили и в СК. «Там были неприязненные отношения из-за того, что сестра с подозреваемым общалась, — пояснили НГС.НОВОСТИ в ведомстве. — Потерпевший был этим недоволен. Конфликт произошёл по этой же самой причине». В СК пояснили, что первый удар ножом подозреваемый нанёс в квартире убитого. «Сейчас трудно какие-то достоверные показания об этом получить, потому что сам подозреваемый отказался от дачи показаний. Женщина в силу шокового состояния и состояния своего здоровья не может воспроизвести картину случившегося. Будем работать дальше», — заявили в СК.





Уборщица всё утро пыталась замыть следы убийства





Связаться с сестрой погибшего корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — соседи пояснили, что женщина ушла из квартиры рано утром. Куда — неизвестно. «Она может кругами походить, потом возвращается», — рассказала ее соседка Людмила Григорьевна.





Любопытно, что в подъезде, где произошло убийство, находится участковый пункт полиции — как раз на первом этаже. Достучаться в квартиру, где расположено ведомство, корреспонденту также не удалось. Все соседи, с кем сумел пообщаться автор, заявили, что за помощью к участковому никогда не обращались, потому что попасть в пункт полиции можно только после звонка в домофон. Вот только домофон в этой квартире не работает уже долгое время.