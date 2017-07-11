Тормоза Красного проспекта

На Красном уничтожили парковки, чтобы ускорить движение, — но теперь дорогу сжирают брошенные авто

Новосибирские власти всё никак не откажутся от идеи ускорить движение по главной магистрали города — Красному проспекту. На этот раз крупной модернизации подвергся участок проспекта от ул. Писарева до пл. Калинина. Здесь ликвидировали стихийную парковку посередине проезжей части, поставили разделительные барьеры, а на перекрёстке с ул. Кропоткина убрали парковочные карманы и расширили проезжую часть. Обозреватель НГС.АВТО проехался по этим местам, и узнал, из-за чего все старания могут пойти насмарку. 

В начале лета власти Новосибирска начали наводить порядок на участке Красного проспекта от пл. Калинина до станции метро «Гагаринская». Первым делом поставили разделительный барьер напротив «Ройял Парка» — здесь постоянно перебегали дорогу десятки пешеходов. Затем убрали стихийную парковку посередине проезжей части напротив дома № 86 по Красному проспекту, возле ул. Писарева, — здесь тоже появился барьер. Ну и расширили проезжую часть перед перекрёстком с ул. Кропоткина при движении в сторону пл. Калинина — здесь ликвидировали парковочные карманы. Посмотрим, как это всё повлияло на транспортную ситуацию в этом районе. 



Тормоза Красного проспекта (фото)


Едем по Красному проспекту в сторону пл. Калинина и приближаемся к ул. Писарева. На месте, где раньше стояло десятка два машин, теперь красуется разделительный барьер. Визуально проезжая часть расширилась, автомобилям с ул. Писарева легче заезжать на Красный проспект с левым поворотом. Фактически добавилась ещё одна полоса слева. 



Тормоза Красного проспекта (фото)


Но вот незадача, полосу справа сжирают автомобили, паркующиеся вторым и даже третьим рядом. Здесь куча офисов, медицинских центров, и теперь куда-то пристроить своё авто стало практически нереально. В итоге автобусы и троллейбусы, идущие по правой полосе, вынуждены объезжать припарковавшихся — движение замедляется. 



Тормоза Красного проспекта (фото)


Перед перекрёстком с ул. Кропоткина теперь посвободней. Здесь сделали полноценные четыре полосы — три прямо, одна направо с дополнительной секцией светофора. Удалось это благодаря сносу парковочных карманов напротив магазина «Спортмастер». 



Тормоза Красного проспекта (фото)


В итоге проходимость места значительно улучшилась: три ряда спокойно уходят прямо, правый ряд на ул. Кропоткина рассасывается под зелёную стрелку. Но если кто-то начнет здесь парковаться в правом ряду — всё пойдёт насмарку. 



Тормоза Красного проспекта (фото)


Движемся обратно по Красному проспекту в сторону центра. Перед перекрёстком с ул. Писарева теперь тоже пободрее — автомобили, совершающие левый поворот, не мешают соседним полосам — раньше тут приходилось объезжать припаркованные машины и залезать в полосу правее. 



Тормоза Красного проспекта (фото)


В результате скапливался затор, как и в районе ул. Кропоткина. Но после реконструкции найти здесь парковочные места стало ещё сложнее.   



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Дмитрий Косенко
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