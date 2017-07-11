Тьма в тарелке

Новосибирские рестораторы и торговцы решили работать по-чёрному. Почти одновременно в самых разных магазинах и заведениях появились блюда и продукты противоестественного чёрного цвета — от мороженого до бургеров и пельменей. Новосибирцы покупают их из любопытства и для того, чтобы похвастаться диковинкой в социальных сетях. Обозреватель НГС.НОВОСТИ собрал 12 самых интересных примеров чёрной еды, которую прямо сейчас можно купить в Новосибирске.





Фото Стаса Соколова





Первым с цветом еды в Новосибирске начал экспериментировать ресторатор Денис Иванов. Открыв в 2009 году свое заведение «Beerman&Пельмени», он предложил публике пельмени радикального чёрного цвета с морским гребешком. Тесто окрашивалось естественным красителем — чернилами чёрной каракатицы. Несмотря на цену (590 руб. за двухсотграммовую порцию), новинка до сих пор популярна — сейчас в заведении делают даже два вида чёрных пельменей — к гребешку добавился кальмар с креветками.







Фото Стаса Соколова





Довольно долго чёрные пельмени оставались чудачеством одного ресторатора. Но в 2015 году интерес к чёрному цвету впервые проявили сети фаст-фуда. Танко-бургер появился у «Бургер Кинга», а кузбасский «Подорожник» выпустил «чёрный сэндвич» (оба были подкрашены активированным углем).







Фото Стаса Соколова





Обе новинки поначалу не прижились, и сети перестали их предлагать клиентам. Но этим летом «Бургер Кинг» вернул чёрный бургер, поменяв форму булочки — теперь она квадратная (очевидно, так она больше похожа на танк, по мнению маркетологов). Стоит танковый бургер 199 руб.







Фото Стаса Соколова





Свой вклад в популяризацию чёрной еды внесла и сеть «Планета Суши», которая уже несколько лет делает цветные дим-самы (маленькие паровые пельмени). Чёрной краской здесь, правда, красили только один вид дим-самов — с креветками.







Фото Стаса Соколова





Заработавшая в начале прошлого года закусочная «Тбилиссимо» с самого начала старалась быть местом модным, молодежным. Не удивительно, что через какое-то время после открытия здесь появились чёрные хинкали. Тесто в них красилось теми же самыми чернилами каракатицы, зато цена была доступней, чем у Иванова, — порция стоит 175 руб. Правда, от обычных хинкали они не отличаются ничем, кроме цвета.

Публикация от Харчей очарование (@stas_b_sokolov) Фев 7 2017 в 2:53 PST

И вот в этом году количество, похоже, перешло в качество — чёрный цвет перестал быть диковинкой, а превратился в моду. Первым это почувствовали в пиццерии la Trenta, где начали печь пиццу из чёрного теста. Отдельного блюда для этого делать не стали — в таком необычном виде здесь можно заказать любую пиццу.







Фото Стаса Соколова





Новый тренд тут же подхватил и Trend bar, который в феврале ввел в меню чёрные блины (тоже с чернилами каракатицы). Блины подавали с ростбифом, сыром и крашеной теми же чернилами хлебной «губкой», что делало их недешёвой закуской (380 руб.).







Фото Стаса Соколова





И тут уже поднялась настоящая «чёрная волна». В апреле чёрное мороженое (с древесным углем) начал выпускать кузбасский «Снежный городок». В Новосибирске новинка появилась в июне — сейчас её можно купить в сетях «Горожанка», «Холидей классик» и «Метро». Цена колеблется от 40 до 49 руб. Мороженое не просто чёрное, но ещё и оставляет пятна на руках, как будто вы только что вышли из шахты. И неудивительно, ведь называется оно «Сибирский уголь».







Фото Стаса Соколова





В прошлом месяце чёрный сэндвич и чёрный бургер начали соответственно продавать сети супермаркетов «Мегас» (59 руб.) и «Холидей классик» (150 руб.).





Фото предоставлено компанией «Холидей»





Причем если в «Мегасе» это готовое блюдо — его можно подойти и просто взять в отделе кулинарии уже упакованным, то в «Холидее» «Обама Бургеры» (именно так они там называются) делают под заказ, как в настоящей бургерной.







Фото Стаса Соколова





Не смогла остаться в стороне от модных тенденций и сеть «Рыба. Рис», где появился целый раздел чёрных роллов. По сути, это те же самые роллы, которые есть на других страницах, просто рис в них окрашен в чёрный цвет. На вкусе это практически не отражается, зато смотрятся эти чёрные роллы куда солидней (цены от 179 руб.).







Фото Стаса Соколова

В этом списке явно не хватает чёрной шаурмы. Возможно, она уже где-то есть, мы просто не нашли её. В любом случае сделать это блюдо дома может каждый желающий, купив чёрный лаваш в магазине «Калина-Малина» (31 руб.), — цвет, судя по этикетке, такой необычный благодаря углю. Вид у него, правда, пугающий, зато, если вы планировали создать группу иронического панк-рока, то лучшего названия, чем «Чёрный лаваш», вам не найти.







Диетолог Елена Гарагуля считает, что увлечение крашеной в чёрный цвет едой на здоровье никакого эффекта не окажет — ни положительного, ни отрицательного.





«Что касается чернил каракатицы, здесь мне судить сложно — об использовании этого ингредиента в медицине мне ничего не известно. А вот активированный уголь как сорбент врачами давно уже не назначается, поскольку существуют куда более эффективные и безопасные средства. Дело в том, что дешёвый активированный уголь может производиться на основе костей животных (а не древесины), что, конечно же, нежелательно. Но даже качественный древесный уголь, добавленный в пищу, в лучшем случае просто бесполезен, поскольку сорбенты нужно принимать как минимум через час после еды, когда прошло всасывание всех необходимых элементов. Не говоря уже о том, что в тех дозах, которые применяются при простом окрашивании продукта, действие такого сорбента вообще будет незаметно», — констатировала эксперт.





В целом же, считает диетолог, увлечение производителей еды чёрной продукцией — не более чем аттракцион, который хорош для развлечения потребителей, но вряд ли войдёт в ежедневную привычку.